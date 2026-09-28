«Μέχρι Κάθε Αύριο»: Μια μουσικοποιητική διαδρομή στον έρωτα και τη μνήμη

Μια ξεχωριστή μουσικοποιητική παράσταση με τίτλο «Μέχρι Κάθε Αύριο» έρχεται να συναντήσει το κοινό, προσφέροντας μια διαδρομή στον έρωτα, την απώλεια, τη μνήμη και την ελπίδα. Η παράσταση αποτελεί μια αφήγηση για την ανθρώπινη αντοχή, απευθυνόμενη σε όσους συνεχίζουν να αγαπούν, να θυμούνται και να τραγουδούν, μέχρι το κάθε αύριο. Πρόκειται για μια σύνθεση ποιητικών κειμένων και τραγουδιών που φωτίζουν τις εσωτερικές διαδρομές της ψυχής.

Η έμπνευση και οι δημιουργοί

Η παράσταση είναι εμπνευσμένη από την 4η ποιητική συλλογή της Κατερίνας Ντίνου, η οποία υπογράφει και τα ποιητικά κείμενα. Η ίδια η Κατερίνα Ντίνου, ποιήτρια και ερμηνεύτρια, συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία του έργου. Τη σκηνοθεσία, τη δραματουργία και τα σκηνικά της παράστασης έχει αναλάβει ο χορογράφος-σκηνοθέτης Σταύρος Λίτινας, ο οποίος συνεργάζεται με την Κατερίνα Ντίνου και στις μουσικές επιλογές.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, οι δύο δημιουργοί στήνουν μια μουσικοποιητική αφήγηση που εστιάζει στην ικανότητα του ανθρώπου να αντέχει και να προχωρά. Η Στέλλα Κάλτσου έχει επιμεληθεί τους φωτισμούς, συμβάλλοντας στην ατμόσφαιρα του έργου.

Ένα αφηγηματικό τοπίο στην καρδιά της πόλης

Η παράσταση «Μέχρι Κάθε Αύριο» μεταφέρει το κοινό σε μια διαδρομή μέσα στη νύχτα της πόλης, όπου οι εσωτερικές αναζητήσεις μιας γυναίκας μπλέκονται με το αστικό τοπίο. Το σκηνικό διαμορφώνεται από μια πόλη φωτισμένη με κίτρινα φώτα, όπου ο καπνός, η βροχή και οι μουσικές αναδύονται από μπαρ, δρόμους και μοναχικά δωμάτια.

Στο αφηγηματικό αυτό τοπίο, τραγούδια αγαπημένων δημιουργών όπως ο Ξαρχάκος, ο Σπανός, ο Πλέσσας, ο Κραουνάκης, ο Χιώτης και ο Σουγιούλ συναντούν τα ποιητικά κείμενα της Κατερίνας Ντίνου. Αυτή η συνύπαρξη δημιουργεί ένα ενιαίο σύμπαν, όπου οι μεγάλες νύχτες της μοναξιάς φέρνουν στην επιφάνεια μορφές του έρωτα, όπως περαστικοί άνθρωποι, παλιές αγάπες και φευγαλέες συναντήσεις.

Η γυναικεία μορφή και οι εσωτερικές διαδρομές

Στο επίκεντρο της παράστασης βρίσκεται μια γυναικεία μορφή, η οποία κινείται μέσα σε αυτό το σύμπαν. Άλλοτε λειτουργεί ως ακροάτρια μιας εσωτερικής φωνής και άλλοτε αναδεικνύεται σε πρωταγωνίστρια, βιώνοντας ενεστωτικά τον έρωτα και την απώλεια. Η γυναίκα αυτή βιώνει την προσδοκία και την παραίτηση, τη θλίψη και τον θυμό, εκφράζοντας τα συναισθήματά της μέσα από το τραγούδι.

Τραγουδά με εξομολογητική τρυφερότητα, με ειρωνεία ή με δύναμη, αναδεικνύοντας την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ψυχής. Θυμάται, ελπίζει, πληγώνεται, καταρρέει, αλλά και ξανασηκώνεται, επιβεβαιώνοντας την αντοχή της. Οι άντρες περνούν από τη ζωή της, οι ιστορίες αλλάζουν, όμως η βαθιά ανάγκη για αγάπη και σύνδεση παραμένει αμετάβλητη.

Οι ιστορίες που αφηγούνται τα τραγούδια και τα ποιήματα συναντιούνται, αναδεικνύοντας τη σκληρή καθημερινότητα, τη μνήμη, την επιθυμία, την απόγνωση και την ανάγκη για μια νέα αρχή. Η πόλη μετατρέπεται σε σκηνή όπου οι προσωπικές αφηγήσεις μπλέκονται με συλλογικές εμπειρίες, κοινές σε όλους εκείνους που περπατούν μες στη νύχτα, κρατώντας την αμυδρή ελπίδα για ένα νέο φως.

Το «αύριο» ως διαρκής υπόσχεση

Ο τίτλος της παράστασης, «Μέχρι Κάθε Αύριο», δεν αναφέρεται σε έναν απλό χρονικό προορισμό, αλλά συμβολίζει μια διαρκή υπόσχεση και την ελπίδα που αναγεννάται. Κάθε νύχτα μπορεί να τελειώνει με μια απώλεια ή μια ανάμνηση, όμως κάθε αυγή φέρει μέσα της το ενδεχόμενο μιας νέας αρχής.

Αυτή η προσέγγιση υπογραμμίζει τη διαχρονική αναζήτηση του ανθρώπου για νόημα και σύνδεση, παρά τις δυσκολίες και τις απώλειες. Το «αύριο» γίνεται έτσι ένα σύμβολο ανθεκτικότητας και της αέναης πορείας προς το φως, ακόμα και μέσα στις πιο σκοτεινές στιγμές.

Πληροφορίες για την παράσταση

Η διάρκεια της παράστασης ανέρχεται στις 2 ώρες και 30 λεπτά, συμπεριλαμβανομένου ενός διαλείμματος, κατά τη διάρκεια του οποίου προσφέρεται κρασί δωρεάν στους θεατές. Οι τιμές των εισιτηρίων διαμορφώνονται ως εξής: 22€ για το κανονικό, 15€ για το φοιτητικό και 10€ για ανέργους και ΑΜΕΑ.

Η προπώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας ticketservices.gr, τηλεφωνικά στο κέντρο 210 7234567, καθώς και από το εκδοτήριο στην οδό Πανεπιστημίου 39, στην Αθήνα. Η παράσταση φιλοξενείται στο ΘΕΑΤΡΟ ARROYO, το οποίο βρίσκεται στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 128, στον Κεραμεικό. Για περισσότερες πληροφορίες, το τηλέφωνο επικοινωνίας του θεάτρου είναι 210 3469575.

Με πληροφορίες από: Gazzetta