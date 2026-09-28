Πρώτη γνωριμία με το νέο compact SUV Jaecoo 5: Διαθέσιμο σε υβριδικό και ηλεκτρικό

Το νέο JAECOO 5 κάνει την εμφάνισή του στην ελληνική αγορά, προσφέροντας δύο διαφορετικές επιλογές κίνησης στους υποψήφιους αγοραστές. Το compact SUV θα είναι διαθέσιμο ως πλήρως υβριδικό SHS-H με 224 ίππους, καθώς και ως αμιγώς ηλεκτρικό EV με 211 ίππους. Και οι δύο εκδόσεις διαθέτουν κοινό αμάξωμα, αλλά απευθύνονται σε διαφορετικές ανάγκες μετακίνησης.

Οι δύο εκδόσεις και η φιλοσοφία τους

Η JAECOO επεκτείνει τη γκάμα της στην Ελλάδα με το μοντέλο 5, ένα compact SUV που στοχεύει να καλύψει τις απαιτήσεις για εξηλεκτρισμένη μετακίνηση. Η μία επιλογή είναι το JAECOO 5 SHS-H, ένα πλήρως υβριδικό όχημα που δεν απαιτεί εξωτερική φόρτιση. Η άλλη είναι το JAECOO 5 EV, ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο εξοπλισμένο με μπαταρία 61 kWh, το οποίο προσφέρει επίσημη αυτονομία έως 402 χιλιόμετρα.

Η βασική ιδέα πίσω από αυτή τη στρατηγική είναι η παροχή του ίδιου αμαξώματος με διαφορετικά συστήματα κίνησης, επιτρέποντας στον αγοραστή να επιλέξει με βάση τις προσωπικές του ανάγκες και τις συνθήκες χρήσης. Στην περίπτωση του JAECOO 5, οι διαφορές δεν περιορίζονται μόνο στο σύστημα κίνησης. Η ηλεκτρική έκδοση EV αξιοποιεί διαφορετικά τον διαθέσιμο χώρο και ενσωματώνει λειτουργίες ειδικά σχεδιασμένες για τη φόρτιση και την ηλεκτρική χρήση, ενώ η υβριδική έκδοση SHS-H απευθύνεται σε όσους επιθυμούν οικονομία και την αίσθηση ηλεκτρικής υποβοήθησης χωρίς να χρειάζεται να αλλάξουν τις συνήθειες ανεφοδιασμού και μετακίνησής τους.

Διαστάσεις και σχεδιασμός

Με μήκος 4.380 mm, πλάτος 1.860 mm, ύψος 1.650 mm και μεταξόνιο 2.620 mm, το JAECOO 5 τοποθετείται στην καρδιά της κατηγορίας των compact SUV. Οι διαστάσεις του είναι σχεδιασμένες ώστε να είναι διαχειρίσιμες εντός του αστικού περιβάλλοντος, ωστόσο οι αναλογίες και η συνολική σχεδίαση του προσδίδουν μια πιο στιβαρή παρουσία από ό,τι θα περίμενε κανείς από το μήκος των 4,38 μέτρων.

Η εμπρός όψη του οχήματος χαρακτηρίζεται από την σχετικά όρθια σχεδίαση, με τη μάσκα να είναι μεγάλη στην υβριδική έκδοση και να διαθέτει διαφορετική διαχείριση της εισαγωγής αέρα στην ηλεκτρική. Τα Full LED φωτιστικά σώματα, οι έντονοι θόλοι των τροχών και οι καθαρές, σχεδόν τετραγωνισμένες επιφάνειες συνθέτουν την εικόνα ενός SUV που δεν επιδιώκει να δείξει πιο σπορ από όσο είναι. Αντιθέτως, η επιλογή της σχεδίασης παραπέμπει περισσότερο σε ανθεκτικότητα και πρακτικότητα. Η οπτική διαφορά μεταξύ των εκδόσεων SHS-H και EV παραμένει διακριτική, υποδεικνύοντας ότι η επιλογή του αγοραστή βασίζεται αποκλειστικά στον τρόπο χρήσης και όχι σε διαφορετικές αισθητικές ταυτότητες.

Εσωτερικό και τεχνολογία

Στο εσωτερικό του JAECOO 5, η εταιρεία ακολουθεί τη σύγχρονη λογική που έχει καθιερωθεί στην κατηγορία. Ο οδηγός έχει μπροστά του έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,88 ιντσών, ενώ στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει μια μεγάλη, κάθετα τοποθετημένη κεντρική οθόνη 13,2 ιντσών. Μέσω αυτής της οθόνης, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ελέγχει ένα σημαντικό μέρος των λειτουργιών του αυτοκινήτου.

Από το σύστημα infotainment και τον κλιματισμό έως τις επιμέρους ρυθμίσεις του οχήματος, όλα είναι προσβάσιμα και διαχειρίσιμα μέσω της κεντρικής οθόνης. Αυτή η προσέγγιση στοχεύει στην παροχή μιας σύγχρονης και εργονομικής εμπειρίας χρήσης, εναρμονισμένης με τις απαιτήσεις των σημερινών οδηγών για ψηφιακή διασύνδεση και ευκολία χειρισμού.

Εξοπλισμός των εκδόσεων

Η βασική έκδοση του JAECOO 5, η Select, προσφέρει ένα πλούσιο πακέτο εξοπλισμού. Περιλαμβάνει Full LED φωτιστικά σώματα, τα οποία συμβάλλουν στην καλύτερη ορατότητα και την αισθητική του οχήματος. Επίσης, διαθέτει θερμαινόμενο τιμόνι και θερμαινόμενα καθίσματα, προσφέροντας άνεση στους επιβάτες, ιδιαίτερα κατά τους ψυχρότερους μήνες. Ο διζωνικός αυτόματος κλιματισμός εξασφαλίζει ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας στην καμπίνα.

Στον τομέα της τεχνολογίας και της συνδεσιμότητας, η έκδοση Select περιλαμβάνει keyless είσοδο, ασύρματη συνδεσιμότητα για Apple CarPlay και Android Auto, κάμερα οπισθοπορείας για ευκολότερο παρκάρισμα, καθώς και έξι ηχεία για την ψυχαγωγία. Το όχημα εξοπλίζεται με ζάντες 18 ιντσών και ενσωματώνει 19 συστήματα υποβοήθησης οδηγού, ενισχύοντας την ασφάλεια και την ευκολία οδήγησης. Η έκδοση Exclusive, όπως αναφέρεται, προσθέτει επιπλέον χαρακτηριστικά στον ήδη πλούσιο εξοπλισμό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta