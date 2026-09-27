Η MINI δίνει ραντεβού στην έκθεση AUTO ATHINA 2026

Η MINI ετοιμάζεται να δώσει δυναμικό «παρών» στην Έκθεση Αυτοκινήτου «AUTO ATHINA 2026», η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου 2026. Η βρετανική μάρκα θα παρουσιάσει ολόκληρη την οικογένεια των μοντέλων της στο ελληνικό κοινό, στο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη σύγχρονη γκάμα της εταιρείας, η οποία συνδυάζει την εμβληματική σχεδίαση με την προηγμένη ψηφιακή εμπειρία και την χαρακτηριστική αίσθηση οδήγησης τύπου go-kart. Μία ξεχωριστή στιγμή της παρουσίας της MINI στην έκθεση θα είναι η Τρίτη 6 Οκτωβρίου, οπότε και έχει προγραμματιστεί η ευρωπαϊκή πρεμιέρα μιας ολοκαίνουργιας έκδοσης στην Αθήνα.

Το MINI Countryman σε πρωταγωνιστικό ρόλο

Στο επίκεντρο της παρουσίας της MINI στην «AUTO ATHINA 2026» θα βρίσκεται το MINI Countryman. Αυτό το μοντέλο αποτελεί το μεγαλύτερο και πιο ευέλικτο μέλος της οικογένειας MINI, προσφέροντας αυξημένους χώρους και δυναμική σχεδίαση.

Ο χαρακτήρας του Countryman είναι σχεδιασμένος να συνδυάζει την καθημερινή μετακίνηση εντός πόλης με τις εκτός πόλης εξορμήσεις. Διατίθεται με κινητήρες mild hybrid βενζίνης και diesel, ενώ προσφέρονται και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις. Με αυτόν τον τρόπο, το μοντέλο συνδυάζει την πρακτικότητα ενός σύγχρονου SAV (Sports Activity Vehicle) με την ξεχωριστή σχεδιαστική και οδηγική ταυτότητα της MINI.

Η ευρωπαϊκή πρεμιέρα και η σύγχρονη γκάμα

Πέρα από την ολοκληρωμένη παρουσία της οικογένειας μοντέλων, η MINI έχει προγραμματίσει μία σημαντική αποκάλυψη. Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, η μάρκα θα πραγματοποιήσει στην Αθήνα την ευρωπαϊκή πρεμιέρα μιας ολοκαίνουργιας έκδοσης, προσφέροντας ένα επιπλέον κίνητρο στους επισκέπτες του περιπτέρου της.

Στο περίπτερο της βρετανικής μάρκας, το οποίο θα βρίσκεται στο Hall 3 και θα φέρει τον αριθμό Α2, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν τη σύγχρονη γκάμα MINI. Αυτή η γκάμα χαρακτηρίζεται από την εμβληματική σχεδίαση, την προηγμένη ψηφιακή εμπειρία που προσφέρει, καθώς και την αίσθηση οδήγησης που θυμίζει go-kart.

Ειδικές εκδόσεις και η open-air εμπειρία

Πέραν του Countryman, η έκθεση θα φιλοξενήσει και το 5θυρο MINI Cooper Paul Smith Edition. Το συγκεκριμένο μοντέλο αποτελεί έναν συνδυασμό του εμβληματικού χαρακτήρα του MINI Cooper με την πρακτικότητα που προσφέρει η πεντάθυρη έκδοση. Επιπλέον, ενσωματώνει τη δημιουργική προσέγγιση του Βρετανού designer Πολ Σμιθ, προσδίδοντας μια μοναδική αισθητική.

Την open-air πλευρά της MINI θα εκπροσωπεί το MINI Cabrio, προσφέροντας στους επισκέπτες μια εικόνα της οδηγικής εμπειρίας με ανοιχτή οροφή. Το μοντέλο αυτό αναδεικνύει την ελευθερία και την αίσθηση του ανοιχτού δρόμου που χαρακτηρίζει τη μάρκα.

Αγωνιστική κληρονομιά και ηλεκτρικό μέλλον

Η αγωνιστική κληρονομιά της μάρκας θα εκφραστεί μέσα από τη σειρά MINI John Cooper Works (JCW). Αυτά τα μοντέλα είναι γνωστά για τις υψηλές επιδόσεις τους και αντικατοπτρίζουν την ιστορία της MINI στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, προσελκύοντας τους λάτρεις της ταχύτητας και της δυναμικής οδήγησης.

Την οικογένεια των μοντέλων της MINI στην «AUTO ATHINA 2026» θα συμπληρώσει το MINI Aceman. Πρόκειται για το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό Crossover της μάρκας, το οποίο τοποθετείται στην γκάμα μεταξύ του MINI Cooper και του MINI Countryman, σηματοδοτώντας την επέκταση της MINI στον χώρο της ηλεκτροκίνησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta