Η Άννα Βίσση ετοιμάζεται να ανέβει στη σκηνή του Ολυμπιακού Σταδίου το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου, σε μια συναυλία που έχει ήδη χαρακτηριστεί sold out. Περισσότεροι από 95.000 θεατές αναμένεται να γεμίσουν το ΟΑΚΑ, με τις εκτιμήσεις να αγγίζουν τις 100.000, ενώ δεν θα λειτουργήσουν ταμεία για αγορά εισιτηρίων την ημέρα της συναυλίας.

Οι προετοιμασίες για το μεγάλο αυτό γεγονός ήταν εντατικές, με τις τελευταίες πρόβες και τις εργασίες για το στήσιμο της παραγωγής να συνεχίζονται μέχρι αργά το βράδυ της Παρασκευής. Παρά την επιδείνωση του καιρού τις τελευταίες ώρες, ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλιάνος δήλωσε το πρωί στο Mega ότι θα αποτελέσει «μεγάλη έκπληξη αν βρέχει την ώρα της συναυλίας», καθησυχάζοντας τους χιλιάδες φαν.

Οι τελευταίες πρόβες και η απρόσμενη ακρόαση

Πριν καν γεμίσουν οι εξέδρες του ΟΑΚΑ, η φωνή της Άννας Βίσση είχε ήδη φτάσει πέρα από τα όρια του σταδίου. Βίντεο από την περιοχή κατέγραψαν τραγούδια να ακούγονται κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών, ενώ η ίδια η τραγουδίστρια μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποσπάσματα από τις πρόβες της μπροστά στο άδειο στάδιο. Μαζί της, το πρόγραμμα δοκίμαζαν η ορχήστρα και ο νέος της κιθαρίστας, Σάκης Ντοβόλης.

Μία από εκείνους που έλαβαν μια απρόσμενη γεύση από τη συναυλία ήταν η Ναταλία Δραγούμη. Το βράδυ της Πέμπτης, η ηθοποιός άκουσε την πρόβα από το σπίτι της και ανέβασε Instagram Story με τη νυχτερινή θέα και τη φωνή της τραγουδίστριας να φτάνει από μακριά. «Άκου!!!! Η Αννούλα κάνει πρόβα!!», έγραψε πάνω στο βίντεο, δίνοντας έτσι ένα μικρό, ανεπίσημο απόσπασμα του live σε όσους περίμεναν τη βραδιά του Σαββάτου.

Η εντυπωσιακή σκηνή των 360 μοιρών

Για τις ανάγκες της συναυλίας, έχει στηθεί μια εντυπωσιακή σκηνή 360 μοιρών στο κέντρο του αγωνιστικού χώρου. Η σκηνή διαθέτει μεγάλες οθόνες και ειδικές κατασκευές που θα μεταφέρουν την εικόνα του σόου σε κάθε πλευρά του σταδίου, εξασφαλίζοντας οπτική επαφή για όλους τους θεατές.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της παραγωγής, τον σχεδιασμό της σκηνής ανέλαβε η Stufish Entertainment Architects, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κιμ Γκάβιν. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη παραγωγή της D&A Productions, η οποία σχεδιάστηκε ειδικά για τον χώρο του ΟΑΚΑ.

Οι συνεργασίες και η επιλογή των φαν

Στο πρόγραμμα της συναυλίας συμμετέχει ο γνωστός DJ και παραγωγός Argy, προσθέτοντας τη δική του πινελιά στη βραδιά. Στη σκηνή θα βρεθεί επίσης η Οριάνθη Παναγάρις, η διακεκριμένη κιθαρίστρια ελληνικής καταγωγής από την Αυστραλία, η παρουσία της οποίας έχει προκαλέσει ενδιαφέρον και στα μέσα της ελληνικής ομογένειας.

Η Οριάνθη είχε επιλεγεί για τις συναυλίες «This Is It» του Μάικλ Τζάκσον και έχει συνεργαστεί με διεθνή ονόματα της ροκ μουσικής. Οι λεπτομέρειες της σύμπραξής της με την Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ δεν είχαν αποκαλυφθεί πριν από τη συναυλία, κρατώντας την έκπληξη για το κοινό. Επιπλέον, οι φαν είχαν την ευκαιρία να ψηφίσουν το αγαπημένο τους τραγούδι από την playlist «This Is Anna Vissi» στο Spotify, επιλέγοντας ανάμεσα στα «Μην ψάχνεις την αγάπη», «Μαύρα γυαλιά» και «Αυτή τη φορά», με το νικητήριο τραγούδι να αποκαλύπτεται ζωντανά στη σκηνή.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr