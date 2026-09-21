Επιστρέφει στο μικρό γκλόρια η σατιρική παράσταση «όλα μόνοι μας 2»

Η σατιρική παράσταση «Όλα Μόνοι Μας 2», των Εύθυμη Κάλφα και Βασίλη Καλφάκη, επιστρέφει στο θέατρο Μικρό Γκλόρια. Μετά από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πρώτη χρονιά, οι δύο δημιουργοί ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή, παρουσιάζοντας ολοκαίνουργια κείμενα. Η πρεμιέρα έχει οριστεί για την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, προσφέροντας μια φρέσκια σατιρική ματιά στην τρέχουσα πραγματικότητα.

Επιστροφή και νέα κείμενα

Ο Εύθυμης Κάλφας και ο Βασίλης Καλφάκης, μετά την επιτυχία της πρώτης τους συνεργασίας, επανέρχονται με το «Όλα Μόνοι Μας 2». Η παράσταση θα φιλοξενηθεί στο Μικρό Γκλόρια, με τους συντελεστές να υπόσχονται μια ανανεωμένη προσέγγιση στα όσα βιώνουμε.

Τα κείμενα της παράστασης είναι εξ ολοκλήρου καινούργια, διατηρώντας ωστόσο το σατιρικό πνεύμα που χαρακτήρισε και την προηγούμενη δουλειά τους. Στόχος είναι να σχολιάσουν με χιούμορ και κριτική διάθεση τα γεγονότα που σημάδεψαν την επικαιρότητα.

Η δομή της παράστασης και οι θεματικές

Το «Όλα Μόνοι Μας 2» συνδυάζει στοιχεία από την παράδοση της ελληνικής επιθεώρησης με τη σύγχρονη stand-up comedy. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στους δύο δημιουργούς να σχολιάσουν ποικίλα θέματα επί σκηνής, διατηρώντας έναν δυναμικό ρυθμό.

Οι θεματικές που θίγονται εκτείνονται από την πολιτική και κοινωνική επικαιρότητα έως την τηλεόραση και την καθημερινότητα. Η παράσταση εστιάζει στα μικρά και μεγάλα παράλογα που, όπως αναφέρουν οι δημιουργοί, έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε φυσιολογικά. Σάτιρα, τραγούδια και διάφοροι χαρακτήρες συνθέτουν μια ολοκληρωμένη stand-up επιθεώρηση.

Η επικαιρότητα στο στόχαστρο της σάτιρας

Οι Εύθυμης Κάλφας και Βασίλης Καλφάκης στρέφουν το σατιρικό τους βλέμμα στην τρέχουσα κατάσταση της χώρας. Περιγράφουν μια χώρα που οδεύει προς τις κάλπες, με μια κυβέρνηση που χαρακτηρίζεται ως «άριστη με τόνο».

Παράλληλα, θίγουν τη διάλυση της αντιπολίτευσης, την οποία παρομοιάζουν με «βάμμα ιωδίου», καθώς και την «εξαγριωμένη» κοινωνία που παραμένει «στα σύνορα του σαλονιού της». Δεν αφήνουν ασχολίαστη ούτε την τηλεόραση, της οποίας το μέλημα, όπως σημειώνουν, είναι να «σταυρώσει» τον τηλεθεατή πριν τον βάλει για ύπνο.

Η δύναμη του γέλιου και η επιλογή της σάτιρας

Οι δημιουργοί της παράστασης τονίζουν τη σημασία της σάτιρας ως μέσο έκφρασης. Δηλώνουν ότι έγραψαν όσα οι ίδιοι νιώθουν ότι δεν λέγονται, επισημαίνοντας πως είναι επιλογή να χειροκροτά κανείς τον «ανύπαρκτο βασιλικό μανδύα» ή να γελά ως σάτιρος με τον «γυμνό αυτοκράτορα».

Οι Κάλφας και Καλφάκης επιλέγουν να γελούν, επικαλούμενοι τη ρήση του Εμμανουήλ Ροΐδη: «η σάτιρα είναι το δικαίωμα της εκδικήσεως των ύβρεων διά του γέλωτος» και «το μόνον εναπολειφθέν εις τους δυναστευομένους». Αυτή η προσέγγιση αποτελεί τον πυρήνα της φιλοσοφίας τους και τον λόγο που επιστρέφουν στη σκηνή.

Οι μουσικοί της παράστασης

Τη ζωντανή μουσική επένδυση της παράστασης «Όλα Μόνοι Μας 2» αναλαμβάνουν δύο ταλαντούχοι μουσικοί. Στο πιάνο βρίσκεται η Δήμητρα Κοκκινοπούλου, προσδίδοντας τις μελωδικές της πινελιές.

Στην κιθάρα και το μπουζούκι, ο Αντώνης Πρίφτης συμπληρώνει τη μουσική ομάδα, εμπλουτίζοντας την παράσταση με τις ερμηνείες του. Η παρουσία ζωντανών μουσικών επί σκηνής συμβάλλει στην ατμόσφαιρα της stand-up επιθεώρησης.

Με πληροφορίες από: Reader