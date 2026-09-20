«Boom»: Η νέα δουλειά των ΤΝΤ και Λόγος Απειλή στην ελληνική ραπ σκηνή

Το Gazzetta άκουσε το EP «Boom», μια νέα μουσική κυκλοφορία που υπογράφουν οι ΤΝΤ (Rationalistas) και Λόγος Απειλή. Το συγκεκριμένο EP κυκλοφορεί από την εταιρεία Stay Independent και φέρνει έναν ήχο που συνδυάζει την ελληνική γλώσσα με παγκόσμια μουσικά στοιχεία. Η δουλειά αυτή εστιάζει στον αυθεντικό ρυθμό του boom bap, προσφέροντας μια εμπειρία που αναδεικνύει την ουσία της ραπ μουσικής.

Ο ήχος του «Boom» και η φιλοσοφία του

Ο ήχος του «Boom» περιγράφεται ως κάτι που έρχεται σαν το silly walk των Μόντι Πάιθον, δηλώνοντας ξεκάθαρα την παρουσία του boom, του bap και της ραπ μουσικής. Ο ρυθμός επιμένει, «τρέχει» και αράζει μαζί με τον ακροατή, χωρίς να έχει οριστικό «wrap» μετά το «bap». Αυτή η προσέγγιση αναδεικνύει τη δυναμική και τη συνεχή ροή της μουσικής.

Το EP επιδιώκει να συνδέσει την ελληνική γλώσσα με την παγκόσμια μουσική, παίρνοντας το boom και το bap και προσφέροντας ασταμάτητα τον ρυθμό boom bap boom bap. Η επανάληψη αυτού του ρυθμού μπορεί να φέρει έμπνευση αλλά και κούραση, πρόκληση αλλά και βαρεμάρα, μάχη αλλά και αποφυγή. Το μήνυμα είναι να διαλέξει κανείς τη μεριά του και να ακόνισε ρίμες, «πατήματα» και μικρόφωνα, καθώς εδώ δεν υπάρχει νικητής, παρά μόνο αυτό που αντέχει και ακολουθεί το «άρρωστο» beat.

Η αυθεντικότητα της ελληνικής ραπ σκηνής

Αν και οι MCs μπορούν να πειραματίζονται, η μεγαλύτερη απαίτηση παραμένει η ανανέωση και η διατήρηση ζωντανού του all time classic. Η ελληνική ραπ σκηνή εξακολουθεί να διαθέτει τέτοιους ράπερ, των οποίων η μουσική εκτιμάται ιδιαίτερα. Το κοινό γουστάρει να ακούει την επίδειξη των skills και του καθαρόαιμου, ωμού, ταλέντου που διαθέτουν οι καλλιτέχνες.

Η έκφραση της true hype ατμόσφαιρας επιτυγχάνεται με απλά μέσα: δύο μικρόφωνα, ένα σκρατς και έναν αγέραστο ρυθμό. Μέσα από αυτά τα στοιχεία, ο κόσμος της ραπ ξεκινά, μοιράζεται, φεύγει και επιστρέφει στους ακροατές, οι οποίοι αφήνονται στην ατμόσφαιρα και στην αυθεντική έκφραση. Για όσους αναζητούν κάτι αγνό και αυθεντικό, το «Boom» προσφέρει ακριβώς αυτό.

Τα χαρακτηριστικά του EP και η ουσία της ραπ

Το EP από τους ΤΝΤ (Rationalistas) και Λόγος Απειλή συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να έχει μια δουλειά που σέβεται τη ραπ μουσική. Αυτό μεταφράζεται σε άμεση απεύθυνση στον ακροατή, συνομιλία, συνεργασία και έναν υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των δύο ράπερ. Επιπλέον, διαθέτει ένα κλασικό «άρρωστο» μπιτ που παρακινεί τον ακροατή να κουνάει το κεφάλι στον ρυθμό και να θέλει να «χώσει» με τη σειρά του.

Η ραπ μουσική γεννήθηκε από την ανάγκη για διασκέδαση και έκφραση, και αναπτύχθηκε μέσα από κοινωνικά και προσωπικά προβλήματα. Το μουσικό παρασκήνιο, ο ήχος, έπρεπε να είναι απλό και σοβαρό, ώστε να δίνει τον απαραίτητο χώρο στη ρίμα, στην πρόζα και στο flow των στίχων. Αυτή η αρχική φιλοσοφία διατηρείται και αναδεικνύεται στο «Boom».

Old school έναντι νέων τάσεων

Ο χρόνος έχει αλλάξει τα δεδομένα στη μουσική, με νέες εκφράσεις να κάνουν την εμφάνισή τους, όπως η τραπ, η οποία έχει πλέον κυρίαρχη θέση. Αυτό οδήγησε πολλούς να πιστέψουν ότι το old school εκτοπίζεται. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει, καθώς το παλιό αποτελεί τη βάση, τον πρώτο δρόμο, την αρχή των πάντων και την πηγή από την οποία όλοι αντλούν έμπνευση.

Σε αυτή την πηγή βρίσκεται το boom bap και η αέναη δοκιμασία των ράπερ να εκφραστούν όπως πρέπει, χωρίς περιττούς εντυπωσιασμούς και φτηνούς τρόπους. Το «Boom» κινείται ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση, προσφέροντας έναν ήχο που αξίζει να ακούγεται ξανά και ξανά, διατηρώντας την αυθεντικότητα και την ουσία της ραπ.

Ένα EP για κάθε στιγμή και τόπο

Το «Boom» αποτελείται από πέντε κομμάτια και είναι η μουσική που επιθυμεί κανείς να ακούσει σε διάφορες στιγμές και μέρη. Είτε βρίσκεται κανείς σε μια γωνιά του δρόμου, είτε στο δωμάτιό του, είτε σε ένα live σε ένα underground club της Αθήνας, είτε ακόμα και σε μια μεγάλη σκηνή ενός γνωστού φεστιβάλ, αυτή η δουλειά μπορεί να παίξει παντού.

Το EP καταδεικνύει ότι όταν κάποιος ενσωματώνει την αλήθεια του στο μπιτ και στους στίχους, το αποτέλεσμα είναι πάντα καλό. Όταν υπάρχει ένα boom bap που «σκοτώνει», τότε το vibe που δημιουργείται και μεταδίδεται στον ακροατή είναι απλά ακαταμάχητο. Οι δύο ράπερ, ΤΝΤ και Λόγος Απειλή, γνωρίζουν πολύ καλά πώς να το πετύχουν αυτό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta