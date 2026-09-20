Η Cyclone RX600 έρχεται στην Ελλάδα με τιμή 4.995 ευρώ

Μια νέα μοτοσυκλέτα adventure, η Cyclone RX600, εισέρχεται δυναμικά στην ελληνική αγορά, με την υπογραφή του μεγαλύτερου κινέζου κατασκευαστή. Το νέο μοντέλο υπόσχεται να ανατρέψει τα δεδομένα, προσφέροντας μια λύση για αναβάτες που αναζητούν ευελιξία και απόδοση σε προσιτή τιμή. Η μοτοσυκλέτα, η οποία κοστίζει 4.995 ευρώ, στοχεύει να καλύψει ένα ευρύ φάσμα αναγκών, από την καθημερινή μετακίνηση έως τις μακρινές εκδρομές και την κίνηση εκτός ασφάλτου.

Η είσοδος της Cyclone στην ελληνική αγορά

Η Cyclone μπαίνει ενεργά στον εμπορικό στίβο της Ελλάδας χάρη στη Mototrend SA, η οποία ανέλαβε την αποκλειστική εκπροσώπησή της στη χώρα μας. Η Cyclone αποτελεί την premium μάρκα της Zonsen Motorcycle, ενός κολοσσού που συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες βιομηχανίες της Κίνας. Η Zonsen Motorcycle ειδικεύεται στην παραγωγή μοτοσικλετών, τόσο βενζινοκίνητων όσο και ηλεκτρικών, καθώς και τρίκυκλων οχημάτων.

Επιπλέον, η εταιρεία παράγει εξαρτήματα μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων, καθώς και συστήματα πληροφορικής. Η Zonsen διαθέτει περιουσιακά στοιχεία που ξεπερνούν τα 141,8 εκατομμύρια ευρώ και η ετήσια παραγωγή της φτάνει τα 4 εκατομμύρια μονάδες. Η μάρκα Cyclone δημιουργήθηκε το 1995, ενώ η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στη Σαγκάη. Το 2024, η Zonsen απέκτησε τον έλεγχο του Ομίλου Loncin, γεγονός που την καθιστά αυτόματα τον μεγαλύτερο κατασκευαστή μοτοσυκλετών και scooter στην Κίνα.

Χαρακτηριστικά και εξοπλισμός της RX600

Το RX600 χαρακτηρίζεται ως ένα καλά εξοπλισμένο “crossover” μοντέλο, το οποίο αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση στην αγορά. Ο κύριος λόγος για αυτή την προσδοκία είναι η εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής που προσφέρει. Η μοτοσυκλέτα έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πιο “περιπετειωδών” αναβατών, παρέχοντας ένα σύνολο με έμφαση στην οδική συμπεριφορά, την προσεγμένη ποιότητα κατασκευής και τον επαρκέστατο εξοπλισμό.

Στόχος της Cyclone RX600 είναι να καλύψει τις ανάγκες των αναβατών που επιθυμούν ένα όχημα για καθημερινή χρήση, για αποδράσεις τις αργίες, για μακρινές εκδρομές τα καλοκαίρια, αλλά και για βόλτες με την παρέα τους. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα που τονίζονται είναι η ικανότητά της να συνεχίζει την πορεία της και όταν τελειώνει η άσφαλτος, προσφέροντας παράλληλα μακροζωία χωρίς προβλήματα και χωρίς απαιτητική ή ακριβή συντήρηση.

Ο κινητήρας και οι επιδόσεις

Η κίνηση της RX600 εξασφαλίζεται από έναν κινητήρα Euro5+ χωρητικότητας 550,4 κυβικών εκατοστών. Πρόκειται για έναν δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα, ο οποίος διαθέτει τετραβάλβιδες κεφαλές και δύο εκκεντροφόρους επικεφαλής (2ΕΕΚ). Η ιπποδύναμή του ανέρχεται στους 47,6 ίππους, καθιστώντας τον κατάλληλο και για νέους αναβάτες που διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας Α2.

Η παρεχόμενη ροπή του κινητήρα φτάνει τα 45Nm, γεγονός που υπόσχεται δυναμική απόκριση στο άνοιγμα του γκαζιού, ιδιαίτερα στις χαμηλές και μεσαίες στροφές. Χάρη στην αντιτριβική τεχνολογία και τον κορυφαίας απόδοσης ηλεκτρονικό ψεκασμό που ενσωματώνει, η μοτοσυκλέτα επιτυγχάνει χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, μόλις 4,3 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Αυτό συνεπάγεται μεγάλη αυτονομία, απαλλάσσοντας τον αναβάτη από το άγχος του συχνού ανεφοδιασμού. Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι εξατάχυτο και υποστηρίζεται από υποβοηθούμενο συμπλέκτη περιορισμένης ολίσθησης.

Συστήματα ασφαλείας και πλαίσιο

Στον τομέα της ασφάλειας, η Cyclone RX600 είναι εξοπλισμένη με δικάναλο σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS) και σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (traction control). Και τα δύο αυτά συστήματα προσφέρουν τη δυνατότητα έως και πλήρους απενεργοποίησης. Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για αναβάτες που κινούνται σε χωμάτινες διαδρομές ή για όσους επιθυμούν μια πιο διασκεδαστική οδήγηση, επιτρέποντας μεγαλύτερο έλεγχο της μοτοσυκλέτας σε συγκεκριμένες συνθήκες.

Το πλαίσιο της RX600 είναι ατσάλινο, περιμετρικού τύπου με δύο δοκούς, το οποίο αγκαλιάζει τον κινητήρα. Το πλαίσιο συνεργάζεται με ρυθμιζόμενη ανάρτηση, συμβάλλοντας στην οδική συμπεριφορά και την άνεση κατά την οδήγηση. Ο συνδυασμός αυτών των χαρακτηριστικών στοχεύει στην παροχή μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας οδήγησης, τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta