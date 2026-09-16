«Ο πατέρας μου» του Φλοριάν Ζελλέρ επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Στοά

Το έργο «Ο πατέρας μου» του Φλοριάν Ζελλέρ επιστρέφει για δεύτερη συνεχή χρονιά στη σκηνή του Θεάτρου ΣΤΟΑ. Η πρεμιέρα της παράστασης, σε σκηνοθεσία του Θανάση Παπαγεωργίου, ο οποίος ερμηνεύει και τον πρωταγωνιστικό ρόλο, έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Η παραγωγή είχε αποσπάσει διθυραμβικά σχόλια την προηγούμενη χρονιά, θεωρούμενη από πολλούς ως μία από τις καλύτερες της σεζόν.

Διεθνής αναγνώριση και οσκαρικές διακρίσεις

Το έργο του Φλοριάν Ζελλέρ έχει σημειώσει σημαντική επιτυχία σε διεθνές επίπεδο, λαμβάνοντας ευρεία αναγνώριση. Πρωτοπαίχτηκε στο Παρίσι, όπου και τιμήθηκε με το βραβείο Moliѐre καλύτερου έργου. Στη συνέχεια, η παράσταση παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία σε σημαντικές θεατρικές σκηνές του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης, όπου και χαρακτηρίστηκε ως το σπουδαιότερο έργο της δεκαετίας.

Η φήμη του έργου ενισχύθηκε περαιτέρω με την κινηματογραφική του μεταφορά το 2020, με τίτλο «The Father». Τη σκηνοθεσία της ταινίας ανέλαβε ο ίδιος ο συγγραφέας, Φλοριάν Ζελλέρ, ενώ τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμήνευσαν ο Άντονι Χόπκινς και η Ολίβια Κόλμαν. Η ταινία απέσπασε δύο βραβεία Όσκαρ: ένα για τον πρώτο ανδρικό ρόλο στον Άντονι Χόπκινς και ένα για το καλύτερο διασκευασμένο σενάριο.

Το έργο στην Ελλάδα και οι προηγούμενες παραγωγές

Στην Ελλάδα, το έργο «Ο πατέρας μου» έχει παρουσιαστεί στο παρελθόν σε δύο διαφορετικές παραγωγές. Η πρώτη φορά που ανέβηκε στην ελληνική σκηνή ήταν το 2015, με την παράσταση να σκηνοθετείται από τον Σταμάτη Φασουλή.

Αργότερα, το 2023, το έργο παρουσιάστηκε ξανά, αυτή τη φορά στο Σύγχρονο Θέατρο, με τη σκηνοθετική επιμέλεια της Ελένης Σκότη. Η τρέχουσα παραγωγή του Θεάτρου ΣΤΟΑ αποτελεί την τρίτη φορά που το κοινό της Ελλάδας έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το βραβευμένο έργο.

Οι συντελεστές της παράστασης στη ΣΤΟΑ

Στην παράσταση του Θεάτρου ΣΤΟΑ, ο ρόλος του Αντρέ, του κεντρικού χαρακτήρα, ερμηνεύεται από τον Θανάση Παπαγεωργίου, ο οποίος έχει αναλάβει και τη σκηνοθεσία. Τον ρόλο της κόρης υποδύεται η Εύα Καμινάρη, ενώ τον ρόλο του Πιερ ερμηνεύει ο Αργύρης Παυλίδης.

Στους ρόλους των τριών φροντιστών, οι οποίοι μεταμορφώνονται σε διάφορα πρόσωπα μέσα στο ταραγμένο μυαλό του Αντρέ, συμμετέχουν η Ιωάννα Παυλίδου, η Ελευθερία Στεργίδου και ο Γιάννης Χαντέλης. Τη μετάφραση του έργου, καθώς και τον σχεδιασμό του σκηνικού και των κοστουμιών, έχει επιμεληθεί η Λέα Κούση.

Η προσέγγιση του Θανάση Παπαγεωργίου στον ρόλο

Ο Θανάσης Παπαγεωργίου αναφέρθηκε στην πρόκληση που αποτελούν αυτοί οι ρόλοι για έναν ηθοποιό. Δήλωσε πως προσωπικά δεν τον ενδιέφερε η ερμηνεία ενός ανοϊκού να στηριχτεί στην χρήση και την επίδειξη των εκφραστικών μέσων, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει στην απώλεια της ουσίας.

Ο ίδιος τόνισε τη σημασία του να προσπαθήσει ο ηθοποιός να κατανοήσει τι συμβαίνει στο μυαλό ενός τέτοιου ατόμου, πότε χάνεται στον «κόσμο του» και πότε επανέρχεται στον «κόσμο μας», καθώς και πού νιώθει πιο ασφαλής. Αυτή η διαδικασία, όπως εξήγησε, ήταν το κυρίαρχο στοιχείο που συγκίνησε τους θεατές. Ένα τεράστιο ποσοστό του κοινού είχε βιώσει μια παρόμοια περίπτωση στο περιβάλλον του, και βλέποντας την παράσταση ένιωσε ένα είδος λύτρωσης που προέκυψε από την αναγνώριση του αληθινού προβλήματος, το οποίο δεν είναι άλλο από την αδυναμία του ασθενούς να οργανώσει το μυαλό και τη σκέψη του.

Περιορισμένος αριθμός παραστάσεων

Οι παραστάσεις του έργου «Ο πατέρας μου» θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Το Θέατρο ΣΤΟΑ έχει ανακοινώσει ότι ο αριθμός των παραστάσεων θα είναι πολύ περιορισμένος, προσφέροντας έτσι μια μοναδική ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει αυτή την επιτυχημένη παραγωγή.

Με πληροφορίες από: Topontiki