«Τέχνη Ανοίκεια»: Εννέα δημιουργοί απέναντι σε μια κατακερματισμένη πραγματικότητα

Η γκαλερί Θεώρημα συμμετέχει στη Διεθνή Ανεξάρτητη Έκθεση Τέχνης Platforms Project 2026, η οποία φιλοξενείται στην Αθήνα από τις 17 έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο αυτής της σημαντικής διοργάνωσης, η γκαλερί παρουσιάζει την έκθεση «Τέχνη Ανοίκεια», συγκεντρώνοντας το έργο εννέα δημιουργών. Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει την τέχνη όχι μόνο ως αισθητική αναζήτηση, αλλά και ως μια ουσιαστική πράξη αντίστασης απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις.

Η συμμετοχή στο Platforms Project 2026

Το Platforms Project αποτελεί μια ετήσια διοργάνωση που συγκεντρώνει ανεξάρτητες πλατφόρμες τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προσφέροντας ένα βήμα για τον διάλογο και την ανάδειξη νέων καλλιτεχνικών τάσεων. Η γκαλερί Θεώρημα επέλεξε να συμμετάσχει στην έκδοση του 2026, με αφετηρία την πεποίθηση ότι η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει ως ένα ισχυρό εργαλείο σε περιόδους κρίσης.

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από διεθνείς αναταραχές, με τους πολέμους, τη βία και τις γενοκτονίες να σημαδεύουν τη διεθνή πραγματικότητα, η καλλιτεχνική δημιουργία αποκτά έναν ιδιαίτερο ρόλο. Όπως σημειώνουν οι διοργανωτές, η «ανοίκεια» τέχνη δεν αποτελεί απλώς μία αισθητική επιλογή, αλλά διεκδικεί τον ρόλο του αντίβαρου απέναντι σε μια κατακερματισμένη πραγματικότητα.

Η έκθεση «Τέχνη Ανοίκεια»

Η έκθεση «Τέχνη Ανοίκεια» φέρνει κοντά εννέα δημιουργούς, οι οποίοι μέσα από τα έργα τους προσεγγίζουν το ανοίκειο και το γκροτέσκο. Οι καλλιτέχνες αυτοί δίνουν υλική υπόσταση σε αυτές τις έννοιες, αναζητώντας τις ποικίλες εκφάνσεις τους σε διαφορετικά πεδία της ανθρώπινης εμπειρίας και του περιβάλλοντος.

Οι αναζητήσεις αυτές εκτείνονται από το υποσυνείδητο και το κοινωνικό σώμα μέχρι τον αστικό χώρο, προσφέροντας μια πολυδιάστατη προσέγγιση της σύγχρονης πραγματικότητας. Η επιλογή της «ανοίκειας» τέχνης, όπως τονίζεται, δεν είναι απλώς μια αισθητική επιλογή, αλλά μια διεκδίκηση του ρόλου της ως χώρου αμφισβήτησης και προβληματισμού.

Σε καιρούς πολεμικούς και γενοκτόνους, η έκθεση επιχειρεί να μετατρέψει την καλλιτεχνική δημιουργία σε ένα πεδίο αντίστασης. Μέσα από την παρουσίαση των έργων, επιδιώκεται να προκληθεί το κοινό σε έναν αναστοχασμό πάνω στις σύγχρονες προκλήσεις και την πολυπλοκότητα του κόσμου.

Συζήτηση «Τέχνη και Φιλοσοφία»

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο Platforms Project, η γκαλερί Θεώρημα διοργανώνει μια ειδική εκδήλωση που συμπληρώνει την έκθεση. Πρόκειται για μια ομιλία-συζήτηση με τίτλο «Τέχνη και Φιλοσοφία», η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.

Η συζήτηση έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει από τις 15:00 έως τις 15:45 και θα επικεντρωθεί στη σχέση μεταξύ Τέχνης και Φιλοσοφίας. Στόχος της είναι να αναδειχθούν τα σημεία στα οποία οι δύο αυτοί χώροι συναντώνται, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο επιχειρούν να ερμηνεύσουν ή να αμφισβητήσουν την πραγματικότητα.

Η συνομιλία ανάμεσα σε έναν φιλόσοφο και έναν εικαστικό αναμένεται να προσφέρει μια βαθύτερη κατανόηση των κοινών τους σημείων και των διαφορετικών προσεγγίσεων που χρησιμοποιούν για την ανάλυση του κόσμου.

Οι συμμετέχοντες στην ομιλία

Στη συζήτηση με θέμα «Τέχνη και Φιλοσοφία» θα συμμετάσχουν δύο διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, εκπροσωπώντας τους αντίστοιχους χώρους τους. Ο Γιώργος Αραμπατζής, καθηγητής Φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), θα συμβάλει με τη φιλοσοφική του οπτική.

Από την πλευρά των εικαστικών τεχνών, θα συμμετάσχει ο Γιώργος Διβάρης, ομότιμος καθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Τον συντονισμό της ενδιαφέρουσας αυτής συζήτησης έχει αναλάβει η Κλεοπάτρα Λιακοπούλου, η οποία είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια της γκαλερί Θεώρημα.

Με πληροφορίες από: Topontiki