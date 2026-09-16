«Platforms Project 2026»: Ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα σύγχρονης τέχνης

Το Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων θα φιλοξενήσει το Independent Art Fair «Platforms Project 2026» από τις 17 έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για έναν καλλιτεχνικό διάλογο που συγκεντρώνει 66 καλλιτεχνικές πλατφόρμες και περισσότερους από 1.100 καλλιτέχνες από 22 χώρες, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία σύγχρονης τέχνης. Η είσοδος για τους επισκέπτες είναι ελεύθερη, με την επίδειξη δελτίου ταυτότητας.

Το ιστορικό Καπνεργοστάσιο ως χώρος τέχνης

Ο χώρος που κάποτε στέγαζε καπνεμπόρους και τις αποθήκες τους, φροντίζοντας το καπνικό προϊόν, μεταμορφώνεται σε ένα κέντρο σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Η ζωή, όπως περιγράφεται, είναι μια σειρά από διαδρομές, εικόνες και λόγια, μια ανάγκη του συναισθήματος να συνομιλήσει με άλλες γλώσσες, αγωνίες, αόρατες δυνάμεις και ομορφιές των ανθρώπων. Αυτός ο άτυπος, ουσιαστικός, ορατός και αφανής καλλιτεχνικός διάλογος θα λάβει χώρα σε αυτό το ιστορικό κτίριο.

Η διάθεση του Καπνεργοστασίου της Βουλής των Ελλήνων για το «Platforms Project 2026 – Independent Art Fair» πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων. Ο χώρος θα είναι γεμάτος από διάφορες δράσεις, όπως performances, ομιλίες, παρουσιάσεις και ημερίδες, προσφέροντας ένα πλούσιο πρόγραμμα στους επισκέπτες.

Πολυδιάστατο καλλιτεχνικό πρόγραμμα

Το «Platforms Project 2026» αποτελεί έναν καλλιτεχνικό διάλογο που περιλαμβάνει την παρουσία 66 καλλιτεχνικών πλατφορμών. Συνολικά, περισσότεροι από 1.100 καλλιτέχνες από 22 διαφορετικές χώρες θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση, παρουσιάζοντας το έργο τους. Αυτή η διεθνής συμμετοχή δημιουργεί ένα περιβάλλον συνάντησης, πειραματισμού και ανταλλαγής ανάμεσα σε καλλιτέχνες και επισκέπτες.

Το πρόγραμμα της έκθεσης έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία σύγχρονης τέχνης. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν μια πληθώρα καλλιτεχνικών εκφράσεων, από εγκαταστάσεις και πορτρέτα από βιομηχανικά υλικά μέχρι φωτογραφίες που αφηγούνται ιστορίες μεταμόρφωσης. Η διοργάνωση στοχεύει να αναδείξει τη σύγχρονη τέχνη ως έναν ζωντανό και διαρκή διάλογο.

Εκτεταμένο παράλληλο πρόγραμμα και εκπαιδευτικές δράσεις

Ένας βασικός πυλώνας της διοργάνωσης είναι το εκτεταμένο παράλληλο πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει 57 performances. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν θεματικές ομιλίες και ημερίδες, παρουσιάσεις βιβλίων και workshops, εμπλουτίζοντας την εμπειρία των επισκεπτών. Οργανωμένες ξεναγήσεις θα προσφέρουν μια πιο εις βάθος κατανόηση των έργων και των καλλιτεχνών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις εκπαιδευτικές δράσεις, με το πρόγραμμα «Kids Lab 2026» να προσφέρει ένα καλλιτεχνικό εργαστήρι ειδικά για παιδιά. Παράλληλα, θα υπάρχουν Open Studios και επιπρόσθετες εκθέσεις, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να ανακαλύψει νέες προσεγγίσεις και τάσεις στην τέχνη. Το παράλληλο πρόγραμμα δημιουργεί ένα δυναμικό περιβάλλον για την αλληλεπίδραση και την εκμάθηση.

Ηγεσία και συμμετέχουσες πλατφόρμες

Τη διεύθυνση του «Platforms Project» έχουν αναλάβει η Άρτεμις Ποταμιάνου και ο Μιχάλης Αργυρού. Η καλλιτεχνική επιμέλεια της διοργάνωσης υπογράφεται από την Άρτεμις Ποταμιάνου, εξασφαλίζοντας τη συνοχή και την ποιότητα του καλλιτεχνικού περιεχομένου. Η συνεισφορά τους είναι καθοριστική για την επιτυχία του εγχειρήματος.

Μεταξύ των συμμετεχουσών πλατφορμών συγκαταλέγονται οι ACEY Europe, με συμμετοχές από Ελλάδα, Κύπρο, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Αίγυπτο, Ρωσία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ρουμανία και ΗΑΕ. Άλλες συμμετέχουσες πλατφόρμες από την Ελλάδα είναι οι adARTes, Alter, Art For Earth 22, Art Group Ana | Εικαστική Ομάδα ἀνά, Art in a box, art team Συν | ομάδα τέχνης Συν, ArtCode και ArtUnitas | Αρτ Ούνιτας. Επίσης, συμμετέχουν οι ArtCan από το Ηνωμένο Βασίλειο και artplatform | elsewhere / museum of forgetting από Ολλανδία και Σουηδία, αναδεικνύοντας τον διεθνή χαρακτήρα της έκθεσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta