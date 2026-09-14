Οι «Πριγκίπιssεs» έρχονται στον Μικρό Κεραμεικό από 10 Οκτωβρίου

Μια νέα θεατρική παραγωγή με τίτλο «Πριγκίπιssεs» ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Μικρός Κεραμεικός, ξεκινώντας τις παραστάσεις της στις 10 Οκτωβρίου. Η παράσταση, που υπόσχεται να συνδυάσει χιούμορ και συγκίνηση, θα παρουσιάζεται κάθε Σάββατο και Κυριακή, προσφέροντας μια διαφορετική οπτική στην έννοια της οικογένειας και της αληθινής φιλίας.

Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από δύο χαρακτήρες, την Τζένη και τον Θοδωρή, οι οποίοι μεγάλωσαν μαζί και συνδέονται με μια υπόσχεση που άντεξε στον χρόνο. Η πορεία τους, αν και παράλληλη, τους οδήγησε σε διαφορετικές επιλογές ζωής, δημιουργώντας μια σχέση που χαρακτηρίζεται ως «πόλεμος ανάμεσα στο πρέπει και το θέλω».

Η υπόθεση της παράστασης

Η Τζένη επέλεξε την «ασφάλεια» ενός «χρυσού κλουβιού» κοινωνικής κανονικότητας, ενώ ο Θοδωρής ακολούθησε τον δρόμο των πουλιών της drag persona του, της Dora Kiss. Η παράσταση εξερευνά τι απομένει όταν τα φώτα σβήνουν και η μπογιά ξεβάφει, αναδεικνύοντας την αγάπη που αρνείται να πεθάνει.

Οι δύο φίλοι, που είναι η οικογένεια που επέλεξαν για να αντέξουν την πραγματικότητα, ξεκινούν από την αθωότητα των κάστρων στην άμμο, περνούν μέσα από την προδοσία της Σαντορίνης και τους διαδρόμους των νοσοκομείων, φτάνοντας στη λύτρωση μιας κοινής μοίρας. Η ιστορία τους είναι μια ωδή στη φιλία που «λερώνει τα χέρια της», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται.

Θέματα και στοιχεία της παραγωγής

Οι «Πριγκίπιssεs» παρουσιάζουν μια ιστορία για τις μάσκες που φοράμε προκειμένου να μας αγαπήσουν οι ξένοι, αλλά και για τα πρόσωπα που αντικρίζουμε όταν η μπογιά φεύγει. Η παράσταση είναι γεμάτη μουσική, συγκίνηση και περιλαμβάνει στοιχεία drag performances, ενώ αναδεικνύει την «ωμή αλήθεια δύο ανθρώπων».

Ένα από τα κεντρικά μηνύματα που διαπερνά την παράσταση είναι ότι «οι ρωγμές είναι καλό πράγμα: από εκεί μπαίνει το φως». Αυτή η φράση υπογραμμίζει την ιδέα της ελπίδας και της αναγέννησης μέσα από τις δυσκολίες και τις πληγές της ζωής. Η σχέση της Τζένης και του Θοδωρή αποτυπώνεται μέσα από την ατάκα: «Μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάτι; Είμαστε πολύ ηλίθιοι, Μικρή μου.»

Η δημιουργική ομάδα

Την παραγωγή της παράστασης έχει αναλάβει η εταιρεία ΑΨΙΝΘΙΟΝ. Τη σύλληψη, το κείμενο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Χάρης Λυμπερόπουλος, ο οποίος έχει επίσης επιμεληθεί την πρωτότυπη μουσική της παράστασης. Τα σκηνικά και οι φωτισμοί είναι έργο της Ηλέκτρας Αποστόλη, η οποία έχει αναλάβει και την οργάνωση παραγωγής.

Στη θέση του βοηθού σκηνοθέτη βρίσκεται η Μάγκι Τρίφτη. Η συνέργεια αυτής της ομάδας στοχεύει στη δημιουργία μιας παράστασης που θα αγγίξει το κοινό, προσφέροντας μια βαθιά ματιά στις ανθρώπινες σχέσεις και τις εσωτερικές συγκρούσεις.

Ημερομηνίες και ώρες παραστάσεων

Η πρεμιέρα των «Πριγκίπιssων» έχει οριστεί για τις 10 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός. Οι παραστάσεις θα πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει αυτή τη νέα παραγωγή.

Συγκεκριμένα, το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει την παράσταση κάθε Σάββατο στις 21:15 και κάθε Κυριακή στις 20:30. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες και να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους μέσω της ιστοσελίδας ticketservices.gr.

Με πληροφορίες από: Topontiki