Η «Παρέλαση» της Λούλας Αναγνωστάκη κάνει πρεμιέρα στο Studio Μαυρομιχάλη

Η θεατρική παράσταση «Η Παρέλαση», ένα από τα σημαντικότερα έργα της Λούλας Αναγνωστάκη, ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στο Studio Μαυρομιχάλη. Η πρώτη παράσταση έχει προγραμματιστεί για τις 12 Οκτωβρίου 2026, προσφέροντας στο κοινό μια βαθιά εξερεύνηση του φόβου, της ενηλικίωσης και της διαρκούς αναζήτησης για ελευθερία.

Το έργο, το οποίο χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο ποιητικά και υπαινικτικά της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας, παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία του Νεκτάριου Λιονάκη. Μέσα από την αφήγηση, αναδεικνύονται οι προκλήσεις της κατανόησης μιας μεταβαλλόμενης πραγματικότητας, όταν ο κόσμος φαίνεται να περιορίζεται σε έναν κλειστό χώρο και ένα παράθυρο προς τα έξω.

Το έργο και η θεματική του

«Η Παρέλαση» της Λούλας Αναγνωστάκη αποτελεί ένα συγκλονιστικό αντιπολεμικό έργο, το οποίο εστιάζει στον φόβο και την απειλή που πλησιάζουν όλο και περισσότερο, καθώς οι χαρακτήρες προσπαθούν να μεγαλώσουν μέσα σε ένα αβέβαιο περιβάλλον. Το έργο θέτει το ερώτημα τι συμβαίνει όταν ο κόσμος που γνωρίζεις περιορίζεται σε ένα δωμάτιο και ένα παράθυρο προς τα έξω, και τι σημαίνει να ενηλικιώνεσαι υπό αυτές τις συνθήκες.

Η παράσταση πραγματεύεται την ανάγκη για ελευθερία, ένα θέμα που διατρέχει όλη τη δραματουργία της Αναγνωστάκη. Η «παρέλαση» που εκτυλίσσεται έξω από το παράθυρο των πρωταγωνιστών μετατρέπεται σταδιακά σε ένα ισχυρό σύμβολο ενός αβέβαιου μέλλοντος, όπου ο πόλεμος και η ανασφάλεια βρίσκονται σε άμεση οπτική επαφή με την προσωπική τους ζωή.

Η υπόθεση της παράστασης

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται δύο αδέλφια, τα οποία ζουν απομονωμένα σε ένα δωμάτιο. Η μόνη τους επαφή με τον έξω κόσμο είναι ένα παράθυρο, από το οποίο παρακολουθούν όσα συμβαίνουν. Μέσα από το παιχνίδι, τη φαντασία και την αγωνία, τα δύο αδέλφια προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν και να κατανοήσουν μια πραγματικότητα που συνεχώς μεταβάλλεται και γίνεται όλο και πιο απειλητική.

Η εξωτερική «παρέλαση» δεν είναι απλώς ένα θέαμα, αλλά μια διαρκής υπενθύμιση του αβέβαιου μέλλοντος και της παρουσίας του πολέμου. Η απομόνωση των αδελφών μέσα στο δωμάτιο εντείνει την αίσθηση του φόβου και της ανασφάλειας, καθώς ο κόσμος έξω από το παράθυρο γίνεται όλο και πιο δυσνόητος και επικίνδυνος.

Πληροφορίες για τις παραστάσεις

Οι παραστάσεις της «Παρέλασης» θα ξεκινήσουν από τις 12 Οκτωβρίου 2026 και θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Η ώρα έναρξης για κάθε παράσταση έχει οριστεί στις 21:00. Η διάρκεια της παράστασης είναι 60 λεπτά, χωρίς διάλειμμα, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού.

Το θέατρο που θα φιλοξενήσει το έργο είναι το Studio Μαυρομιχάλη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Μαυρομιχάλη 134, στην Αθήνα, με ταχυδρομικό κώδικα 114 72. Το κοινό καλείται να παρακολουθήσει αυτή την ιδιαίτερη θεατρική εμπειρία σε έναν χώρο που έχει επιλεγεί για να αναδείξει την ατμόσφαιρα του έργου.

Τιμές εισιτηρίων και προπώληση

Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν διαμορφωθεί ως εξής: το κανονικό εισιτήριο κοστίζει 15€, ενώ υπάρχει μειωμένη τιμή 12€ για φοιτητές, ανέργους και άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Επιπλέον, προσφέρεται ειδική τιμή 11€ για τα πρώτα 15 εισιτήρια κάθε παράστασης, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους σπεύσουν να εξασφαλίσουν τη θέση τους με χαμηλότερο κόστος.

Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται μέσω της πλατφόρμας more.com. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα για να αγοράσουν τα εισιτήριά τους εγκαίρως και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε αυτή τη σημαντική θεατρική παραγωγή.

Οι συντελεστές της παραγωγής

Το κείμενο του έργου υπογράφει η Λούλα Αναγνωστάκη, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Νεκτάριος Λιονάκης. Βοηθός σκηνοθέτη είναι ο Χάρης Βασιλάκης. Τη μουσική επιμέλεια έχουν αναλάβει οι Μαριτίνα Κατσιμπράκη, Γιάννης Κατσιμπράκης και Νίκος Πίτερης, με τη μουσική διδασκαλία να ανήκει στον Πάνο Κορογιαννάκη και τη μουσική επιμέλεια στον Βαγγέλη Λαζόπουλο.

Ο σχεδιασμός του σκηνικού είναι έργο της Σαφέτ Γιανακοπούλου, ενώ τη φωτογραφία έχει επιμεληθεί η Θέκλα Λαζάρου. Το video art είναι δημιουργία του filmanos και την επικοινωνία μέσω των social media έχει αναλάβει η Κωνσταντίνα Βιριράκη. Όλοι οι συντελεστές έχουν συνεργαστεί για να ζωντανέψουν αυτό το ποιητικό και επίκαιρο έργο στη σκηνή του Studio Μαυρομιχάλη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta