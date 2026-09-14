Το Αγοραφοβικό Φεστιβάλ 2026 έρχεται στο ΠΛΥΦΑ με πλούσιο πρόγραμμα

Το «Αγοραφοβικό Φεστιβάλ» επιστρέφει για το 2026, προσκαλώντας το κοινό σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική και δημιουργικότητα. Η διοργάνωση, γνωστή ως «ΑΦΦ26», θα φιλοξενηθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου στον χώρο του ΠΛΥΦΑ, στο κέντρο της Αθήνας. Το φεστιβάλ υπόσχεται μια ποικιλία ήχων και καλλιτεχνών, με στόχο να ενώσει τους ανθρώπους μέσα από την αγάπη για τη μουσική.

Το διήμερο του «ΑΦΦ26» στην καρδιά της Αθήνας

Το φετινό «Αγοραφοβικό Φεστιβάλ», που φέρει τον τίτλο «ΑΦΦ26», έχει προγραμματιστεί για τις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στον χώρο του ΠΛΥΦΑ, ο οποίος βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας. Η περιοχή γύρω από την πλατεία Καραϊσκάκη, με το θέατρο «Βέμπο» και το «Περοκέ», αποτελεί το σκηνικό για αυτή τη μουσική γιορτή.

Οι διοργανωτές περιγράφουν την περιοχή ως ένα μέρος όπου «τα χαμόσπιτα, οι πολύβουοι δρόμοι και οι άνθρωποι που ψάχνουν μια ευκαιρία θα είναι πάντα εκεί». Το φεστιβάλ φιλοδοξεί να κάνει αυτόν τον κόσμο συμμέτοχο σε μια γιορτή που προάγει την ανθρώπινη επαφή και τη συμπερίληψη.

Καλλιτεχνική επιμέλεια και κορυφαία ονόματα

Την καλλιτεχνική επιμέλεια του «ΑΦΦ26» έχει αναλάβει η VASSIŁINA, ένα όνομα που, σύμφωνα με τους διοργανωτές, αρκεί για να «ταρακουνήσει» το κοινό. Ως κορυφαίο όνομα της φετινής διοργάνωσης ξεχωρίζει η διαχρονική Λένα Πλάτωνος, η παρουσία της οποίας αποτελεί ένα ακόμη ισχυρό κίνητρο για την προσέλευση του κοινού.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ είναι ιδιαίτερα πλούσιο και ποικίλο, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών. Από darkwave και ραπ μέχρι discopunk, η μουσική θα παίζει «δυνατά, ασταμάτητα», μοιράζοντας «μελωδίες σαν χιονονιφάδες», με καμία να μη μοιάζει με την άλλη. Αυτή η ποικιλομορφία στοχεύει να δημιουργήσει ένα πολύχρωμο «έδαφος» από ήχους και συναισθήματα.

Το πνεύμα της ενότητας και της ανεκτικότητας

Το «Αγοραφοβικό Φεστιβάλ» δεν είναι απλώς μια μουσική εκδήλωση, αλλά μια γιορτή που βασίζεται σε συγκεκριμένες αξίες. Οι διοργανωτές τονίζουν ότι ο μοναδικός προαπαιτούμενος για τη συμμετοχή είναι ο σεβασμός, η ανεκτικότητα και η αγάπη για τον άλλο. Είτε κάποιος επιλέξει να παραβρεθεί μόνος είτε με παρέα, το ζητούμενο είναι να αγκαλιάσει το πνεύμα της γιορτής και τους ανθρώπους που την έστησαν.

Η μουσική παρουσιάζεται ως ένα «λουλούδι που ανθίζει» ακόμα και στο τσιμέντο, με τον κήπο της να είναι τα φεστιβάλ που ενώνουν ανθρώπους. Η εικόνα των «κλουβιών με ωδικά πτηνά», που το καθένα έχει ένα χρώμα του κόσμου, εξωτερικού και εσωτερικού, και στη συνέχεια απελευθερώνονται για να μοιράσουν τις μελωδίες τους, συμβολίζει την ελευθερία και τη διάδοση της μουσικής παντού.

Ενδιαφέροντα στοιχεία και επετείους

Το φετινό «ΑΦΦ26» συνοδεύεται από αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία. Η επιστροφή της Λένας Πλάτωνος στη σκηνή του φεστιβάλ συμπίπτει με την επέτειο των 45 ετών από την κυκλοφορία του θρυλικού της άλμπουμ «Σαμποτάζ» το 1981, ένα ορόσημο στην ελληνική μουσική σκηνή.

Επιπλέον, υπολογίζεται ότι περίπου 224 άνθρωποι έχουν ανέβει σε κάποια σκηνή του «ΑΦΦ» έστω και για λίγα λεπτά όλα αυτά τα χρόνια. Μετά το «ΑΦΦ26», μόνο δύο καλλιτέχνες θα έχουν συμμετάσχει σε όλες τις διοργανώσεις: η Καλλιόπη Μητροπούλου και η VASSIŁINA, γεγονός που υπογραμμίζει τη διαχρονική τους παρουσία στο φεστιβάλ.

Επιστροφές και ντεμπούτα στη φεστιβαλική σκηνή

Η παράδοση των reunion συνεχίζεται στο «Αγοραφοβικό Φεστιβάλ», με την επιστροφή των Zebra Tracks. Πρόκειται για εκλεκτά μέλη της indie σκηνής που άνθισε στα μέσα και τέλη των 00s στην Αθήνα, οι οποίοι επιστρέφουν μετά από πολυετή αποχή, προσφέροντας μια ευκαιρία στους παλαιότερους θαυμαστές να τους ξαναδούν και στους νεότερους να τους ανακαλύψουν.

Παράλληλα, το φεστιβάλ διατηρεί την παράδοση των ντεμπούτων σε live εμφανίσεις. Φέτος, οι Ενδοεπικοινωνία, η Mia Maria και οι Blue Morphee θα πραγματοποιήσουν τις πρώτες τους ζωντανές εμφανίσεις στη σκηνή του «ΑΦΦ26», δίνοντας την ευκαιρία σε νέους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε ένα ευρύ κοινό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta