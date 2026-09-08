Η Βάσω Καβαλιεράτου για την «Ειρήνη»: «Γενναία απόφαση και επαναστατική πράξη»

Η γνωστή ηθοποιός Βάσω Καβαλιεράτου, η οποία πρωταγωνιστεί σε διπλό ρόλο στην παράσταση «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, μίλησε για το έργο και τη διαδρομή του. Η παράσταση, σε σκηνοθεσία και σύλληψη του Νίκου Καραθάνου και με διασκευή, πρωτότυπο κείμενο και τραγούδια του Φοίβου Δεληβοριά, ολοκληρώνει τον κύκλο της τον Σεπτέμβριο. Με αφορμή την παρουσίασή της σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, η ηθοποιός μοιράστηκε τις σκέψεις της.

Η πορεία της «Ειρήνης» και η συνάντηση με το κοινό

Η «Ειρήνη» ξεκίνησε τη διαδρομή της με μια αξέχαστη πρεμιέρα στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία. Στη συνέχεια, ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα, όπου συνάντησε χιλιάδες θεατές και έπαιξε σε γεμάτα θέατρα, αποσπώντας θερμή ανταπόκριση από το κοινό.

Η Βάσω Καβαλιεράτου τόνισε ότι η επαφή με το κοινό σε μεγάλους ανοιχτούς χώρους προσφέρει φοβερή ενέργεια στους ηθοποιούς. Αυτή η αλληλεπίδραση αποτελεί σημαντικό στοιχείο της εμπειρίας της παράστασης, ενισχύοντας την ζωντάνια και την απήχηση του έργου.

Η διαχρονική επικαιρότητα του αρχαίου δράματος

Παρά την απόσταση των αιώνων που χωρίζει το αρχαίο έργο από το σήμερα, η παράσταση της «Ειρήνης» εξακολουθεί να συνομιλεί με οξύτητα με το παρόν. Θέματα όπως ο παραλογισμός του πολέμου, η κόπωση μιας κοινωνίας που τον υφίσταται και η βαθιά ανθρώπινη επιθυμία για έναν ειρηνικό, εύφορο και κοινό κόσμο παραμένουν επίκαιρα.

Το έργο αναδεικνύει τη διαχρονική ανάγκη για ειρήνη και την κριτική απέναντι στις συγκρούσεις, καθιστώντας το μήνυμά του ιδιαίτερα δυνατό και σήμερα.

Η καλλιτεχνική προσέγγιση και η πρωτοτυπία της παράστασης

Μιλώντας για τον τρόπο παρουσίασης του έργου του Αριστοφάνη, η ηθοποιός ανέφερε ότι ο Νίκος Καραθάνος, ο Φοίβος Δεληβοριάς και ο Άγγελος Τριανταφύλλου, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ως βασικοί συνένοχοι αυτής της νέας επίσκεψης στο έργο, παρέδωσαν μια παράσταση πληθωρική, κωμική και βαθιά πολιτική.

Ένα από τα πρωτότυπα στοιχεία της παράστασης είναι ότι ο ρόλος του Τρυγαίου ερμηνεύεται από γυναίκα, την Τρυγαία. Ο σκηνοθέτης Νίκος Καραθάνος πίστευε ότι η γυναίκα είναι εκείνη που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα, προσδίδοντας έτσι μια νέα διάσταση στον κεντρικό ρόλο.

Οι τελευταίες παραστάσεις του Σεπτεμβρίου

Οι παραστάσεις του Σεπτεμβρίου αποτελούν την τελευταία ευκαιρία για το κοινό να απολαύσει την «Ειρήνη» πριν ολοκληρώσει οριστικά τη διαδρομή της. Το πρόγραμμα των τελευταίων παραστάσεων περιλαμβάνει:

Τρίτη 8/9 — Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού — Αθήνα

Πέμπτη 10/9 — Κηποθέατρο Αλκαζάρ — Λάρισα

Παρασκευή 11/9 — Θέατρο Δάσους — Θεσσαλονίκη

Σάββατο 12/9 — Θέατρο Δάσους — Θεσσαλονίκη

Δευτέρα 14/9 – Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου

Τρίτη 15/9 – Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου

Τετάρτη 16/9 — Θέατρο Νταμάρι «Αλίκη Βουγιουκλάκη» — Βριλήσσια

Πέμπτη 17/9 — Δημοτικό Θέατρο «Αλέξης Μινωτής» — Αιγάλεω

Σάββατο 19/9 — Θέατρο Μοσχοποδίου — Θήβα

Δευτέρα 21/9 — Θέατρο Πέτρας — Πετρούπολη

Τρίτη 22/9 — Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής»

Τετάρτη 23/9 — Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής»

Σάββατο 26/9 — Κατράκειο Θέατρο — Νίκαια

Τα επόμενα βήματα της Βάσως Καβαλιεράτου

Η Βάσω Καβαλιεράτου αναφέρθηκε και στα προσεχή θεατρικά και κινηματογραφικά της σχέδια. Από τον Οκτώβριο, θα βρίσκεται στο θέατρο Θησείον, όπου θα συμπρωταγωνιστεί με τον Μιχάλη Συριόπουλο και τον Στάθη Κόικα.

Η παράσταση στην οποία θα συμμετέχει είναι η γαλλική κωμωδία «Χώρισε με ΑΕ και ΣΙΑ», σε σκηνοθεσία της Κόρας Καρβούνη. Παράλληλα, από τον ίδιο μήνα, Οκτώβριο, θα προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες και η ταινία με τίτλο «Βαλίτσα», στην οποία επίσης πρωταγωνιστεί.

Με πληροφορίες από: Topontiki