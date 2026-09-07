Η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου παρουσιάζει το «Σινεμά Ξανά» σε οχτώ πόλεις

Η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου προσκαλεί το κοινό να δει «Σινεμά Ξανά», μέσα από έναν κύκλο προβολών που περιλαμβάνει περισσότερες από 50 σημαντικές ταινίες. Οι προβολές αυτές θα πραγματοποιηθούν σε οχτώ πόλεις της Ελλάδας, δίνοντας την ευκαιρία στους λάτρεις της 7ης Τέχνης να ανακαλύψουν ή να ξαναδούν αριστουργήματα του ελληνικού κινηματογράφου.

Ένας εκλεκτικός κύκλος προβολών

Ο φετινός κύκλος προβολών της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, με τίτλο «Σινεμά Ξανά», φιλοδοξεί να προσφέρει μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ταινίες μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, καλύπτοντας μια ευρεία χρονική περίοδο από τη δεκαετία του ‘50 έως και σήμερα, συγκεκριμένα από το 1953 έως το 2024.

Οι ταινίες αυτές συναντιούνται σε ένα εκλεκτικό πρόγραμμα που αποτελείται από πέντε ενότητες. Η επιμέλεια των ενοτήτων έχει ανατεθεί σε ξεχωριστές προσωπικότητες του κινηματογραφικού χώρου, προσφέροντας μια διαφορετική ματιά στην ιστορία του ελληνικού σινεμά. Η διοργάνωση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τα 39α Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου, τα οποία θα φιλοξενηθούν στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 2027.

Οι προσωπικότητες πίσω από την επιμέλεια

Την επιμέλεια του πλούσιου προγράμματος έχουν αναλάβει καταξιωμένοι επαγγελματίες από τον χώρο του κινηματογράφου και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Μεταξύ αυτών είναι ο επικεφαλής προγράμματος των Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, Γιώργος Κρασσακόπουλος, και η επίκουρη καθηγήτρια του τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ, Αφροδίτη Νικολαΐδου.

Στην ομάδα των επιμελητών συμμετέχουν επίσης ο παραγωγός της Tanweer Productions, Διονύσης Σαμιώτης, οι ηθοποιοί Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου και Εύα Σαμιώτη, καθώς και ο σεναριογράφος και συγγραφέας Ευθύμης Φιλίππου. Οι επιλογές τους διαμορφώνουν μια αναδρομή στην ιστορία του ελληνικού σινεμά, η οποία δεν είναι γραμμική, αλλά χαρακτηρίζεται από στάσεις, ανατροπές και εκπλήξεις.

Θεματικές ενότητες και κινηματογραφικοί διάλογοι

Κάθε επιμελητής έχει δημιουργήσει μια ξεχωριστή θεματική ενότητα, προσφέροντας μια μοναδική οπτική γωνία. Ο Γιώργος Κρασσακόπουλος παρουσιάζει την ενότητα «ΑΝΤΙ/ΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΙ», η οποία περιλαμβάνει την προβολή ελληνικών και ευρωπαϊκών ταινιών σε ζεύγη. Στόχος αυτής της ενότητας είναι να αναδείξει τους άρρητους διαλόγους που αναπτύσσονται μεταξύ των δημιουργών.

Η Αφροδίτη Νικολαΐδου επιμελείται τη θεματική «ΑΘΗΝΑ 1990s ΚΑΙ 2000s: Η ΠOΛΗ ΑΝAΜΕΣΑ;», μέσα από την οποία προβάλλονται ταινίες που αποτυπώνουν τη μεταμόρφωση της Αθήνας κατά τα χρόνια της κρίσης. Παράλληλα, ο Διονύσης Σαμιώτης παρουσιάζει το «BOX OFFICE», μια επιλογή που περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες του ελληνικού κινηματογράφου, αναδεικνύοντας την απήχηση συγκεκριμένων έργων στο ευρύ κοινό.

Αναδεικνύοντας μια χώρα που αλλάζει

Μέσα από το πρόγραμμα «Σινεμά Ξανά», αναδεικνύονται ποικίλα θέματα που έχουν απασχολήσει την ελληνική κοινωνία και την κινηματογραφία. Οι ταινίες εξερευνούν την Ελλάδα της κρίσης, την Αθήνα του μεταναστευτικού και των Ολυμπιακών Αγώνων, την αγροτική ζωή, τις σχέσεις των φύλων, τη σεξουαλική απελευθέρωση, αλλά και την έννοια της «ιερής» οικογένειας.

Επιπλέον, ο κύκλος προβολών αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο το ελληνικό σινεμά συνομιλεί με κινηματογραφίες άλλων χωρών, όπως το βρετανικό, το γαλλικό, το γερμανικό και το αυστριακό. Από αναγνωρισμένους δημιουργούς και εισπρακτικούς θριάμβους μέχρι μικρές ανακαλύψεις που ανοίγουν τον δρόμο για τις δημιουργίες του μέλλοντος, το «Σινεμά Ξανά» αποκαλύπτει μια χώρα και μια κινηματογραφία που αλλάζει αδιάκοπα, προσφέροντας συνεχώς νέες οπτικές και αφηγήσεις.

Με πληροφορίες από: Reader