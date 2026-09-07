Το νέο Peugeot 408 ξεχωρίζει στην ελληνική αγορά

Μόλις τρεις μήνες χρειάστηκε το νέο PEUGEOT 408 για να αναδειχθεί στην ελληνική αγορά, κατακτώντας μία από τις κορυφαίες θέσεις στην κατηγορία του. Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική της νέας πρότασης της PEUGEOT από τους πρώτους κιόλας μήνες της εμπορικής της πορείας στην Ελλάδα.

Εντυπωσιακή εμπορική πορεία

Η εμπορική πορεία του νέου PEUGEOT 408 ξεκίνησε στην Ελλάδα στα τέλη Μαΐου. Παρά το σύντομο αυτό χρονικό διάστημα, το μοντέλο έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει και να προσελκύσει το ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού.

Η δυναμική εκκίνηση του 408 έρχεται να προστεθεί στις ευρύτερες εμπορικές επιτυχίες της PEUGEOT στην ελληνική αγορά. Αυτό αναδεικνύει την ικανότητα της Μάρκας να δημιουργεί οχήματα με ξεχωριστή προσωπικότητα, τα οποία ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και προτιμήσεις των αγοραστών.

Κορυφαία θέση στην κατηγορία

Μετά το κλείσιμο του Αυγούστου, το νέο PEUGEOT 408 έχει ήδη αναρριχηθεί στη δεύτερη θέση της κατηγορίας D Berlines. Το μερίδιο αγοράς του στην συγκεκριμένη κατηγορία ανέρχεται στο 18,1%.

Επιπλέον, αν εξαιρεθούν τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, το 408 καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην κατηγορία του. Σε αυτή την περίπτωση, το μερίδιο αγοράς του αγγίζει το 39,5%, γεγονός που υπογραμμίζει την ισχυρή του παρουσία στην αγορά των συμβατικών και υβριδικών εκδόσεων.

Σημαντική αύξηση ταξινομήσεων

Η δυναμική του νέου PEUGEOT 408 γίνεται ακόμη πιο εμφανής μέσα από τη σύγκριση με τα περσινά στοιχεία. Μέσα σε μόλις τρεις μήνες εμπορικής παρουσίας, το μοντέλο έχει ήδη υπερδιπλασιάσει τις ταξινομήσεις που είχε καταγράψει το προηγούμενο μοντέλο καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου οκταμήνου του 2025.

Συγκεκριμένα, το νέο 408 σημείωσε μια εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 136% στις ταξινομήσεις του. Αυτή η επίδοση επιβεβαιώνει την απήχηση που έχει το όχημα στο ελληνικό κοινό, παρά το σύντομο διάστημα που βρίσκεται στην αγορά.

Χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν

Η ανταπόκριση του ελληνικού κοινού στο νέο PEUGEOT 408 οφείλεται σε μια σειρά από χαρακτηριστικά που το καθιστούν ξεχωριστό. Το μοντέλο επιλέγει να διαφοροποιηθεί συνδυάζοντας τη δυναμική σιλουέτα ενός fastback με τα πρακτικά χαρακτηριστικά ενός crossover.

Επιπλέον, προσφέρει υψηλό επίπεδο άνεσης και ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες. Η ξεχωριστή fastback σχεδίαση, το χαρακτηριστικό PEUGEOT i-Cockpit®, οι κορυφαίοι χώροι για επιβάτες και αποσκευές, καθώς και η οδηγική απόλαυση που προσφέρει η PEUGEOT, συνθέτουν μια πρόταση που έχει ήδη κερδίσει την προτίμηση των Ελλήνων καταναλωτών.

Διαθέσιμες εκδόσεις και τιμή

Σημαντικό ρόλο στην απήχηση του νέου PEUGEOT 408 διαδραματίζει και η ολοκληρωμένη γκάμα των εξηλεκτρισμένων κινητήρων που προσφέρει. Το μοντέλο είναι διαθέσιμο σε διάφορες εκδόσεις, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών και προτιμήσεων.

Συγκεκριμένα, προσφέρεται ως HYBRID 145HP e-DCS6, PLUG-IN HYBRID 240HP e-DCS7, καθώς και ως αμιγώς ηλεκτρικό E-408 213HP. Το νέο PEUGEOT 408 είναι διαθέσιμο στο Επίσημο Δίκτυο PEUGEOT σε όλη την Ελλάδα, με την τιμή εκκίνησης να ορίζεται στα 26.900€.

Με πληροφορίες από: Topontiki