«Artist Unknown – Η Ήβη ήταν εδώ»: Παγκόσμια πρεμιέρα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Το Goethe-Institut Athen και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους για να παρουσιάσουν τη θεατρική παράσταση «Artist Unknown* [Άγνώστου Καλλιτέχνη*] *Η Ήβη ήταν εδώ». Η παγκόσμια πρεμιέρα της παράστασης έχει προγραμματιστεί για τις 20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Πρόκειται για μια παραγωγή που φωτίζει την ξεχασμένη ιστορία της Ελληνίδας ζωγράφου Ήβης Στάγκαλη, η οποία γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1922.

Το διεθνές πρότζεκτ Aman Aman

Η παράσταση «Artist Unknown* [Άγνώστου Καλλιτέχνη*] *Η Ήβη ήταν εδώ» εντάσσεται στο πλαίσιο του διεθνούς πρότζεκτ Aman Aman. Αυτό το πρότζεκτ διερευνά κοινές ιστορίες μετανάστευσης, εξορίας, εργασίας, αλληλεγγύης και φιλίας. Η έρευνα αυτή πραγματοποιείται μέσα από μια ποικιλία εκδηλώσεων, όπως εκθέσεις, παραστάσεις, συναυλίες, προβολές ταινιών και συζητήσεις.

Το πρότζεκτ Aman Aman αναπτύσσεται σε διάφορες πόλεις, δημιουργώντας ένα δίκτυο πολιτιστικού διαλόγου. Οι πόλεις αυτές περιλαμβάνουν την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Βερολίνο, το Μόναχο, τη Φρανκφούρτη, την Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη, αναδεικνύοντας τις διασυνδέσεις και τις κοινές εμπειρίες μεταξύ τους.

Η ζωή και το έργο της Ήβης Στάγκαλη

Η ιστορία της Ήβης Στάγκαλη, μιας Ελληνίδας ζωγράφου που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1922, έρχεται στο φως για πρώτη φορά μέσα από αυτή τη θεατρική παραγωγή. Η Στάγκαλη υπήρξε μαθήτρια στο εργαστήριο του Bedri Rahmi Eyüboğlu στην Ακαδημία Καλών Τεχνών, όπου ανέπτυξε το καλλιτεχνικό της ταλέντο.

Επιπλέον, ήταν ιδρυτικό μέλος της τουρκικής πρωτοποριακής Ομάδας των Δέκα, γνωστής ως «Onlar grubu», η οποία δραστηριοποιήθηκε από το 1947 έως το 1955. Η Ήβη Στάγκαλη υπήρξε επίσης εικονογράφος των πρώτων τουρκικών εκδόσεων της Ιλιάδας του Ομήρου, καθώς και πολλών άλλων βιβλίων, ενώ αποτελούσε εξέχουσα μορφή της καλλιτεχνικής ζωής της εποχής της στην Κωνσταντινούπολη.

Η απέλαση και η λήθη

Η ιστορία της Ήβης Στάγκαλη είναι μία από εκείνες που οδηγήθηκαν σκόπιμα στη λήθη, αντί να χαθούν λόγω απλής λήθης. Μετά την απέλαση των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης το 1964, η Στάγκαλη διαγράφηκε όχι μόνο από την ίδια την πόλη, αλλά και, σταδιακά, από την πολιτιστική μνήμη και την ιστορία της τέχνης της Κωνσταντινούπολης.

Το 1964, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη και έφτασε στην Αθήνα. Εκείνη την περίοδο, κρατούσε στην αγκαλιά της τη μονοετή κόρη της και είχε μαζί της μόλις είκοσι δολάρια και μία βαλίτσα είκοσι κιλών, σηματοδοτώντας μια νέα, δύσκολη αρχή στη ζωή της.

Η παράσταση: Ίχνη ζωής και μνήμες

Το «Artist Unknown*», σε σύλληψη και σκηνοθεσία των Elif Sοzer και Zeynep Οzden, με κείμενο της Cigdem Erdol, ακολουθεί επί σκηνής τα ίχνη της ζωής της Ήβης Στάγκαλη. Μέσα από τις ερμηνείες των Tilbe Saran, Fulya Peker και Cagdas Ekin Sisman, το κοινό έχει την ευκαιρία να συναντήσει διαφορετικές όψεις της ζωής της καλλιτέχνιδας, τις πολλαπλές εκδοχές του εαυτού της και τις μνήμες που έφερε μέσα της.

Η παράσταση ξεπερνά τα όρια μιας συμβατικής βιογραφίας, διατρέχοντας τις μνήμες του εκτοπισμού, του αποχωρισμού, των χαμένων έργων, των ανολοκλήρωτων δημιουργιών και μιας ζωής που καταδικάστηκε στην ανωνυμία. Με φόντο το τοπίο της μνήμης της Ήβης Στάγκαλη, η ιστορία ξεδιπλώνεται μέσα από τρεις ηθοποιούς που ενσαρκώνουν διαφορετικές στιγμές της ζωή της, τις απώλειές της και τις μνήμες που τη συνόδευσαν σε όλη της τη διαδρομή.

Με πληροφορίες από: Newsit