Ο ΟΠΕΚΑ αναδιανέμει αδιάθετα δελτία για διακοπές, ιαματικό τουρισμό και θέατρο

Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την έναρξη της αναδιανομής αδιάθετων δελτίων κοινωνικού, ιαματικού, εκδρομικού τουρισμού και εισιτηρίων θεάτρου. Η διαδικασία θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, στις 10:00 το πρωί. Πρόκειται για μια δεύτερη ευκαιρία για τους αιτούντες που δεν είχαν κληρωθεί στα αρχικά προγράμματα του 2026.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της αναδιανομής

Δικαίωμα συμμετοχής στην αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων για τα προγράμματα κοινωνικού, ιαματικού τουρισμού και εκδρομών έχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση στα αντίστοιχα προγράμματα του έτους 2026, αλλά δεν είχαν κληρωθεί στην πρώτη φάση. Ο ΟΠΕΚΑ δίνει έτσι τη δυνατότητα σε αυτούς τους αιτούντες να επωφεληθούν από τα προγράμματα.

Ειδικά για το πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου, η διαδικασία είναι πιο διευρυμένη. Σε αυτή την περίπτωση, η σειρά προτίμησης που είχε δηλωθεί στην αρχική αίτηση συμμετοχής δεν επηρεάζει τη δυνατότητα συμμετοχής στην αναδιανομή. Κατά συνέπεια, όλοι όσοι είχαν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα δωρεάν εισιτηρίων θεάτρου μπορούν να συμμετάσχουν στην αναδιανομή με σειρά προτεραιότητας.

Το πρόγραμμα δωρεάν βιβλίων συνεχίζεται

Παράλληλα με την αναδιανομή των δελτίων τουρισμού και θεάτρου, ο ΟΠΕΚΑ υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Οι δικαιούχοι μπορούν να το αξιοποιήσουν έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Η εξαργύρωση των δελτίων για τα βιβλία γίνεται στα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους. Μετά την εν λόγω ημερομηνία, ο Οργανισμός θα προχωρήσει σε νεότερη ενημέρωση μέσω Δελτίου Τύπου, αναφορικά με τη διαδικασία αναδιανομής τυχόν αδιάθετων δελτίων και για το πρόγραμμα των βιβλίων.

Με πληροφορίες από: tanea.gr