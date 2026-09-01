Το Citroën BX GTi: Ένα σπορ σεντάν που άφησε εποχή

Η ιστορία του Citroën BX GTi, ενός εμβληματικού σπορ αυτοκινήτου, ξεκινά με την αποκάλυψη του ίδιου του BX μπροστά στον Πύργο του Άιφελ και την επίσημη παρουσίασή του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού τον Οκτώβριο του 1982. Σχεδιασμένο από τον Ιταλό κατασκευαστή αμαξωμάτων Bertone, υπό την καθοδήγηση του Marcello Gandini, το BX εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες της Citroën, με την παραγωγή να ξεπερνά τα 2,3 εκατομμύρια μονάδες έως το 1994. Από αυτή την επιτυχία, και συγκεκριμένα μετά την ανανέωση του μοντέλου τον Ιούλιο του 1986, γεννήθηκε η πιο σπορ έκδοση της γκάμας, το BX GTi.

Η γέννηση ενός σπορ θρύλου

Το BX GTi εισήχθη στη γκάμα της Citroën ως μέρος της ανανέωσης του μοντέλου τον Ιούλιο του 1986, αντικαθιστώντας δύο προηγούμενες εκδόσεις, το BX 19 GT και το BX Sport. Η φιλοδοξία πίσω από τη δημιουργία του ήταν σαφής: να συνδυάσει τα ήδη αναγνωρισμένα σπορ διαπιστευτήρια του BX Sport με βελτιωμένη άνεση, καθιστώντας το αντάξιο ενός πραγματικού οικογενειακού σεντάν.

Σαράντα χρόνια μετά το ντεμπούτο του, το BX GTi παραμένει βαθιά ριζωμένο στη συλλογική μνήμη ως ένα από τα πιο αξιομνημόνευτα σεντάν της εποχής του. Σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίσει τον σκληρό ανταγωνισμό στην κατηγορία των σπορ στέισον βάγκον, καταφέρνοντας να καθιερώσει ένα μοναδικό όραμα στην αγορά. Η Citroën γιορτάζει σήμερα αυτήν την επέτειο, τιμώντας ένα μοντέλο που ενσάρκωσε τέλεια το πνεύμα καινοτομίας και τόλμης της μάρκας.

Σχεδιασμός που συνδύαζε επιδόσεις και ευελιξία

Ο σχεδιασμός του BX GTi ανατέθηκε στον Carl Olsen, ο οποίος είχε σχεδιάσει επίσης τα μοντέλα AX και CX Series 2. Η ανανέωση του μοντέλου έφερε σημαντικές αλλαγές στην εξωτερική εμφάνιση, οι οποίες ενίσχυσαν τον σπορ χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Εισήχθησαν φαρδύτερα εμπρός και πίσω φτερά, καθώς και πιο περιμετρικά εκτεταμένοι προφυλακτήρες, οι οποίοι ήταν βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος.

Επιπλέον, τα λευκά φλας ευθυγραμμίστηκαν πλέον με τους προβολείς, προσδίδοντας μια πιο σύγχρονη αισθητική. Ολόκληρο το αμάξωμα υποβλήθηκε σε επεξεργασία γαλβανισμού, μια διαδικασία που στόχευε στην αποφυγή της διάβρωσης και την αύξηση της αντοχής του οχήματος στον χρόνο. Με μήκος 4,24 μέτρα, το BX GTi διέθετε μια άμεσα αναγνωρίσιμη σιλουέτα, η οποία ενισχυόταν από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Εξωτερικά χαρακτηριστικά και αναγνωρισιμότητα

Ανάμεσα στα στοιχεία που έκαναν το BX GTi να ξεχωρίζει ήταν η πίσω αεροτομή, η οποία πρόσθετε έναν δυναμικό τόνο στην εμφάνισή του. Τα μπροστινά φώτα ομίχλης, προερχόμενα από το BX Sport, συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του σπορ προφίλ. Επίσης, οι χαρακτηριστικές ζάντες και τα εξειδικευμένα ελαστικά υπογράμμιζαν τον προσανατολισμό του μοντέλου στις επιδόσεις.

Η θέση του BX GTi στην σπορ οικογένεια της γκάμας BX υποδηλωνόταν και από τα διακριτικά λογόγω «GTI». Αυτά τα λογότυπα ήταν τοποθετημένα στα πίσω πλαϊνά πάνελ και στην πίσω πόρτα, λειτουργώντας ως σήμα κατατεθέν για την ισχυρότερη έκδοση του μοντέλου. Ο συνδυασμός αυτών των σχεδιαστικών στοιχείων προσέφερε στο BX GTi μια ξεχωριστή ταυτότητα στην αγορά.

Δύναμη και επιδόσεις κάτω από το καπό

Κάτω από το καπό του BX GTi βρισκόταν ένας 4κύλινδρος, 8βάλβιδος κινητήρας, ο οποίος διέθετε σύστημα ηλεκτρονικού ψεκασμού καυσίμου. Αυτός ο κινητήρας απέδιδε 125 ίππους DIN, προσφέροντας παράλληλα 175 Nm ροπής στις 4.500 στροφές ανά λεπτό. Τα στοιχεία αυτά επέτρεπαν στο αυτοκίνητο να επιτυγχάνει γρήγορη επιτάχυνση, καθιστώντας το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό για την εποχή του.

Η τελική ταχύτητα του BX GTi άγγιζε το συμβολικό ορόσημο των 200 χιλιομέτρων ανά ώρα, ενώ ο χρόνος σπριντ από 0 έως 1 χιλιόμετρο ολοκληρωνόταν σε 30,5 δευτερόλεπτα, μια αξιοσημείωτη επίδοση για τα δεδομένα της εποχής. Αυτή η υψηλή απόδοση οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό και στον βελτιστοποιημένο σχεδιασμό του οχήματος. Με βάρος μόλις 1.025 κιλά, το BX GTi διέθετε μια αναλογία ισχύος προς βάρος 8,2 κιλών ανά ίππο, παράγοντα που συνέβαλε καθοριστικά στην ευελιξία και την αίσθηση οδήγησης που προσέφερε.

Με πληροφορίες από: Topontiki