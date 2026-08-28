«Οι δίκαιοι» του Αλμπέρ Καμύ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, ανεβαίνουν στο θέατρο Αποθήκη

Το έργο «Οι Δίκαιοι» του Αλμπέρ Καμύ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, κάνει πρεμιέρα στο θέατρο Αποθήκη την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Η παραγωγή της Stages Network/Αθηναϊκά Θέατρα εντάσσεται στο πλαίσιο της νέας θεατρικής περιόδου 2026-2027, προσφέροντας στο κοινό ένα πολιτικό-φιλοσοφικό δοκίμιο με έντονη διαχρονικότητα.

Η νέα θεατρική παραγωγή

Η Stages Network/Αθηναϊκά Θέατρα αναλαμβάνει την παραγωγή του έργου «Οι Δίκαιοι» του Αλμπέρ Καμύ, το οποίο θα παρουσιαστεί στο θέατρο Αποθήκη. Η σκηνοθεσία ανήκει στον Γιάννη Κακλέα, ο οποίος φέρνει στη σκηνή ένα κείμενο που παραμένει επίκαιρο και διαχρονικό.

Η πρεμιέρα της παράστασης έχει οριστεί για την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της παρουσίας του έργου για τη θεατρική περίοδο 2026-2027. Το θέατρο Αποθήκη θα φιλοξενήσει αυτή την παραγωγή, προσκαλώντας το κοινό να παρακολουθήσει ένα έργο με βαθιές κοινωνικές και φιλοσοφικές προεκτάσεις.

Θεμελιώδη θέματα και διαχρονικότητα

Το θεατρικό έργο «Οι Δίκαιοι» αποτελεί ένα πολιτικό-φιλοσοφικό δοκίμιο που εξερευνά μια σειρά από θεμελιώδη ζητήματα. Στο επίκεντρο βρίσκονται η έννοια της δικαιοσύνης, ο αγώνας ενάντια σε κάθε μορφή καταπιεστικού καθεστώτος και η ανάδειξη της κοινωνικής αδικίας.

Παράλληλα, το έργο εμβαθύνει σε θέματα όπως η αγάπη για τη ζωή, ο έρωτας, η ανιδιοτέλεια και η θυσία για το ιδανικό της ελευθερίας. Αυτές οι θεματικές αναδεικνύουν την ισχυρή διαχρονικότητα του έργου του Καμύ, καθιστώντας το επίκαιρο και σήμερα.

Ιστορικό υπόβαθρο και πολιτική διάσταση

«Οι Δίκαιοι» βασίζονται σε πραγματικά ιστορικά γεγονότα, προσδίδοντας στο έργο μια επιπλέον διάσταση αυθεντικότητας. Συγκεκριμένα, η πλοκή του έργου αντλεί έμπνευση από τη δολοφονία του Μεγάλου Δούκα Σεργκέι Αλεξάντροβιτς της Ρωσίας, η οποία συνέβη το 1905.

Η εν λόγω δολοφονία πραγματοποιήθηκε από μια ομάδα σοσιαλιστών επαναστατών, γεγονός που τοποθετεί το έργο σε ένα σαφές πολιτικό πλαίσιο. Πρόκειται για ένα πολιτικό κείμενο-ντοκουμέντο που θέτει ως κεντρικό του θέμα την εξέγερση απέναντι σε ένα βίαιο καθεστώς και σε ένα καθεστώς ανελευθερίας.

Το κείμενο του Καμύ δεν περιορίζεται απλώς στην προσέγγιση πολιτικών και κοινωνικών ζητημάτων. Αντιθέτως, εμβαθύνει σε ζητήματα αξιοπρέπειας, ανθρωπισμού και ηθικής στάσης, προσφέροντας μια βαθιά υπαρξιακή διάσταση που χαρακτηρίζει τη σκέψη του ακτιβιστή-φιλοσόφου Αλμπέρ Καμύ.

Το καστ της παράστασης

Στην παράσταση «Οι Δίκαιοι» συμμετέχει ένα σύνολο καταξιωμένων ηθοποιών. Τους βασικούς ρόλους ενσαρκώνουν οι Κωνσταντίνος Μπιμπής, Βερόνικα Δαβάκη, Δημήτρης Γεωργαλάς, Τζούλη Σούμα, Γιάννης Σαμψαλάκης, Χρήστος Τσάβος και Νίκος Δερτιλής.

Η παρουσία τους αναμένεται να δώσει σάρκα και οστά στους χαρακτήρες του έργου, μεταφέροντας το μήνυμα και τις προβληματικές του Αλμπέρ Καμύ στο θεατρόφιλο κοινό της Αθήνας.

Πρόγραμμα παραστάσεων

Οι παραστάσεις του έργου «Οι Δίκαιοι» θα πραγματοποιούνται στο θέατρο Αποθήκη με συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τις Τετάρτες και τις Κυριακές, η παράσταση θα ξεκινά στις 20:00.

Από Πέμπτη έως Παρασκευή, οι θεατές θα μπορούν να παρακολουθήσουν το έργο στις 21:00. Τα Σάββατα έχουν προγραμματιστεί δύο παραστάσεις, μία στις 18:00 και μία στις 21:00, προσφέροντας ευελιξία στο κοινό να επιλέξει την ώρα που το εξυπηρετεί καλύτερα.

Με πληροφορίες από: Topontiki