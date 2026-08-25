Συνέχεια της δοκιμής μακράς διαρκείας του Volkswagen T-Roc 1.5 eTSI 150 PS

Η δοκιμή μακράς διαρκείας του gmotion συνεχίζεται, με το Volkswagen T-Roc 1.5 eTSI 150 PS να βρίσκεται στο επίκεντρο της αξιολόγησης. Αυτή τη φορά, η ανάλυση εστιάζει στη λειτουργία του υβριδικού συστήματος, την πραγματική κατανάλωση καυσίμου και την οδηγική εικόνα του οχήματος κάτω από όλες τις συνθήκες. Μετά από αρκετές εκατοντάδες επιπλέον χιλιόμετρα στο κοντέρ, η αξιολόγηση περνά στο πιο ουσιαστικό κομμάτι της, εξετάζοντας τη μηχανολογική του συγκρότηση και την οδηγική του ταυτότητα.

Οι αρχικές εντυπώσεις και η πρακτικότητα

Στο πρώτο μέρος της δοκιμής μακράς διαρκείας, είχαν τεθεί οι βάσεις της συμβίωσης με το Volkswagen T-Roc. Είχαν αναλυθεί οι αισθητικές αλλαγές που χαρακτηρίζουν την ανανεωμένη γενιά του μοντέλου, καθώς και η αναβαθμισμένη ποιότητα της καμπίνας του.

Ιδιαίτερη έμφαση είχε δοθεί και στην κορυφαία πρακτικότητα του οχήματος, η οποία τονίζεται από τον μεγάλο χώρο αποσκευών του. Ο χώρος αυτός ανέρχεται στα 475 λίτρα, προσφέροντας σημαντική ευελιξία για τις ανάγκες των επιβατών και τη μεταφορά αντικειμένων.

Η καρδιά του συστήματος: ο κινητήρας 1.5 eTSI

Κάτω από το καπό του Volkswagen T-Roc φιλοξενείται ο τετρακύλινδρος κινητήρας 1.5 eTSI. Αυτός ο κινητήρας αποδίδει 150 ίππους και 250 Nm ροπής, αποτελώντας τη ραχοκοκαλιά της γκάμας του γερμανικού ομίλου, χάρη στην αποδοτικότητα και την αξιοπιστία του.

Η βασική διαφορά σε αυτή την εκδοχή του κινητήρα βρίσκεται στο γράμμα «e», το οποίο υποδηλώνει την παρουσία του ήπιου υβριδικού συστήματος (Mild Hybrid) 48V. Αυτό το σύστημα είναι καθοριστικό για τη συνολική λειτουργία του οχήματος, ενισχύοντας τόσο τις επιδόσεις όσο και την οικονομία καυσίμου.

Η λειτουργία του ήπιου υβριδικού συστήματος

Στην καθημερινή οδήγηση, ο ηλεκτροκινητήρας/γεννήτρια, γνωστός ως BSG, λειτουργεί υποστηρικτικά στον θερμικό κινητήρα. Κατά την εκκίνηση του οχήματος και στις χαμηλές στροφές, ο BSG γεμίζει ακαριαία το μικρό «κενό» που υπάρχει μέχρι να ανεβάσει πίεση η τουρμπίνα.

Αυτή η λειτουργία προσφέρει μια εξαιρετικά γραμμική και πολιτισμένη απόκριση στο γκάζι, συμβάλλοντας σε μια ομαλή εμπειρία οδήγησης. Επιπλέον, το σύστημα Start/Stop ενεργοποιείται και απενεργοποιείται εντελώς αθόρυβα και χωρίς τις ανεπιθύμητες δονήσεις που χαρακτήριζαν παλαιότερα συστήματα.

Αυτή η αθόρυβη και ομαλή λειτουργία εκτιμάται άμεσα από τον οδηγό, ειδικά στις συνθήκες συνεχούς σταμάτα-ξεκίνα που επικρατούν στην πόλη, κάνοντας την οδήγηση πιο ξεκούραστη.

Διαχείριση ενέργειας και οικονομία

Η διαχείριση της ενέργειας είναι εξίσου εντυπωσιακή στις μεσαίες και υψηλές ταχύτητες. Το σύστημα απενεργοποίησης κυλίνδρων (ACT) θέτει εκτός λειτουργίας τον δεύτερο και τον τρίτο κύλινδρο του κινητήρα όταν το φορτίο είναι χαμηλό.

Αυτό συμβαίνει χωρίς ο οδηγός να αντιλαμβάνεται την παραμικρή αλλαγή στην ποιότητα λειτουργίας του κινητήρα, διατηρώντας την ομαλότητα. Όταν ο οδηγός αφήνει το γκάζι στον αυτοκινητόδρομο, το σύστημα σβήνει εντελώς τον κινητήρα, μια λειτουργία γνωστή ως coasting.

Αυτό επιτρέπει στο T-Roc να ρολάρει ελεύθερα, με μηδενική κατανάλωση καυσίμου, προσφέροντας σημαντική οικονομία στην οδήγηση σε ανοιχτό δρόμο και μειώνοντας το λειτουργικό κόστος.

Συνεργασία κιβωτίου και επιδόσεις

Η συνεργασία του κινητήρα 1.5 eTSI με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG 7 σχέσεων είναι υποδειγματικά ρυθμισμένη στις περισσότερες συνθήκες οδήγησης. Ωστόσο, μια μικρή αδυναμία εντοπίζεται σε μια στιγμιαία υστέρηση στην απόκριση κατά την απότομη επιτάχυνση από πλήρη στάση, ιδιαίτερα όταν το όχημα βρίσκεται στο πρόγραμμα Eco.

Μόλις, όμως, το αυτοκίνητο ξεκινήσει να ρολάρει, η ακαριαία εμπλοκή του υβριδικού συστήματος εξαλείφει κάθε δισταγμό, προσφέροντας άμεση επιτάχυνση. Στο πρόγραμμα Sport ή με τη χρήση των paddles στο τιμόνι, οι αλλαγές των σχέσεων πραγματοποιούνται ταχύτατα και με απόλυτη ομαλότητα, προσφέροντας μια πιο δυναμική οδηγική εμπειρία.

Όσον αφορά τις επιδόσεις, το T-Roc επιταχύνει από 0 στα 100 χιλιόμετρα την ώρα σε 8,6 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική του ταχύτητα ανέρχεται στα 205 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτά τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι το μοντέλο διαθέτει παραπάνω από επαρκές γκάζι για κάθε προσπέραση ή ταξίδι με πλήρες φορτίο, εκμεταλλευόμενο τη μέγιστη ροπή των 250 Nm.

Με πληροφορίες από: Gazzetta