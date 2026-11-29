Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, πρότεινε σήμερα τη φιλοξενία διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην εισαγγελία και τους δικηγόρους του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να τεθεί τέλος στη δίκη που αντιμετωπίζει ο απερχόμενος πρωθυπουργός για διαφθορά. Η πρόταση του προέδρου έρχεται στον απόηχο των δηλώσεων των δικαστών που αμφισβήτησαν τη στερεότητα των κατηγοριών.

Η πρωτοβουλία του προέδρου Χέρτσογκ

Η συνάντηση που προηγήθηκε της πρότασης διήρκεσε δύο ώρες, με τον Ισαάκ Χέρτσογκ να αναλαμβάνει ενεργό ρόλο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας, «υπό το φως της δήλωσης του δικαστηρίου σχετικά με τις δικαστικές υποθέσεις του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο πρόεδρος του κράτους Ισαάκ Χέρτσογκ πρότεινε εκ νέου διάλογο υπό την αιγίδα της προεδρίας, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για να τεθεί τέλος στη δίκη».

Η κίνηση αυτή του προέδρου υπογραμμίζει την προσπάθεια εξεύρεσης λύσης σε μια υπόθεση που απασχολεί έντονα την πολιτική ζωή του Ισραήλ. Οι δικηγόροι του Μπενιαμίν Νετανιάχου και η εισαγγελία φέρεται να αποδέχθηκαν κατ΄αρχήν τον διάλογο, αν και δεν έχει οριστεί ημερομηνία για την έναρξή του.

Οι επισημάνσεις του δικαστηρίου

Οι δικαστές που έχουν επιφορτιστεί με τη δίκη του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος διώκεται για τρεις διαφορετικές υποθέσεις, συνέστησαν την περασμένη Τετάρτη να εγκαταλειφθούν οι διώξεις για διαφθορά σε βάρος του. Χαρακτήρισαν «ισχνές» τις πιθανότητες καταδίκης του με βάση τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία για το συγκεκριμένο σκέλος της δίκης.

Επιπλέον, κάλεσαν την υποστήριξη των κατηγοριών και την υπεράσπιση να συμφωνήσουν σε ένα άλλο σκέλος της δίκης. Σε αυτό το σκέλος, ο Νετανιάχου κατηγορείται για απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης, λόγω της αποδοχής πολυτελών δώρων.

Η αντίδραση του Μπενιαμίν Νετανιάχου

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, αντιδρώντας στις δηλώσεις των δικαστών, είχε καλέσει να τεθεί «αμέσως» τέλος στη δίκη αυτή, η οποία ξεκίνησε το 2020. Ο ίδιος αρνείται στο σύνολό τους τις κατηγορίες που του αποδίδονται, επαναλαμβάνοντας σταθερά ότι «δεν θα βρείτε τίποτα, αφού δεν υπάρχει τίποτα».

Ο Νετανιάχου, ηλικίας 77 ετών, έχει περάσει τουλάχιστον 19 χρόνια ως επικεφαλής κυβέρνησης στο Ισραήλ, ένα χρονικό διάστημα που αποτελεί ρεκόρ. Η στάση του παραμένει αμετακίνητη απέναντι στις κατηγορίες, επιμένοντας στην αθωότητά του.

Το πολιτικό παρασκήνιο και οι διαβουλεύσεις

Οι εξελίξεις αυτές λαμβάνουν χώρα εν μέσω εντατικών πολιτικών διαβουλεύσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Οι διαβουλεύσεις ξεκίνησαν μετά τις βουλευτικές εκλογές του περασμένου μήνα, οι οποίες δεν έδωσαν πλειοψηφία σε κανέναν πολιτικό συνασπισμό.

Η πολιτική κατάσταση παραμένει ρευστή. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα μπορούσε να αναγκαστεί να εγκαταλείψει την εξουσία τις επόμενες εβδομάδες, εφόσον ο κεντρώος αντίπαλός του, Γκάντι Άιζενκοτ, στον οποίο έχει αναθέσει ο πρόεδρος να σχηματίσει κυβέρνηση, τα καταφέρει. Ωστόσο, υπάρχει και το ενδεχόμενο να παραμείνει στην εξουσία, αν καταφέρει να πείσει τον Άιζενκοτ να σχηματίσει μαζί του κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Οι δύο άνδρες ξεκίνησαν σήμερα απευθείας συνομιλίες, σηματοδοτώντας μια κρίσιμη φάση στις πολιτικές διεργασίες του Ισραήλ.

Με πληροφορίες από: Topontiki