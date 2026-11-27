Οι Ταλιμπάν επιχειρούν να εξαφανίσουν ακόμη και τα ονόματα των γυναικών στο Αφγανιστάν, επιβάλλοντας την αντικατάστασή τους με γενικές προσφωνήσεις σε επίσημα έγγραφα. Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται στην επαρχία Μπαλχ, στο βόρειο Αφγανιστάν, όπου απαγορεύεται η αναγραφή γυναικείων ονομάτων ακόμη και σε ιατρικές συνταγές και φακέλους ασθενών. Ακτιβίστριες προειδοποιούν ότι πρόκειται για μια νέα μορφή διαγραφής της γυναικείας ταυτότητας, εντάσσοντας το μέτρο σε ένα ευρύτερο πλαίσιο περιορισμών.

Η απαγόρευση των γυναικείων ονομάτων στην επαρχία Μπαλχ

Σύμφωνα με μαρτυρίες γυναικών που μίλησαν στην ισπανική εφημερίδα El País, η απαγόρευση της αναγραφής γυναικείων ονομάτων αφορά επίσημα έγγραφα, ιατρικές συνταγές και φακέλους ασθενών στην επαρχία Μπαλχ. Η κίνηση αυτή των Ταλιμπάν έχει ως στόχο την πλήρη εξαφάνιση της προσωπικής ταυτότητας των γυναικών από κάθε δημόσιο και επίσημο αρχείο.

Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και δημόσιοι υπάλληλοι στην περιοχή έχουν λάβει συγκεκριμένες οδηγίες να εφαρμόζουν αυτή τη νέα πρακτική. Η κατάργηση των γυναικείων ονομάτων αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς τον περιορισμό της παρουσίας των γυναικών στην κοινωνία, όπως προκύπτει από την έρευνα του αφγανικού μέσου Zan Times και της βρετανικής εφημερίδας The Guardian.

Από «γιαγιά» σε «κατσίκα»: Οι νέες προσφωνήσεις

Ως αντικατάσταση των γυναικείων ονομάτων, οι Ταλιμπάν έχουν δώσει οδηγίες να αποκαλούνται οι γυναίκες «Μπίμπι» (Bibi). Ο όρος αυτός σημαίνει «γιαγιά» ή «ηλικιωμένη γυναίκα» και χρησιμοποιείται παραδοσιακά ως προσφώνηση σε ένδειξη σεβασμού, ωστόσο πλέον λειτουργεί ως γενική αντικατάσταση του ονόματος.

Η ακτιβίστρια Λάλα Οσμάνι καταγγέλλει ότι η κατάσταση είναι ακόμη πιο ακραία σε ορισμένες περιπτώσεις. Όπως αναφέρει, γυναίκες αποκαλούνται με υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς, όπως «κατσίκα» και «αγελάδα». Η Οσμάνι εξηγεί ότι «πρόκειται για μια συστηματική διαδικασία απανθρωποποίησης», καθώς η αντικατάσταση του ονόματος μιας γυναίκας με έναν χαρακτηρισμό που παραπέμπει σε ζώο αφαιρεί την προσωπική της ταυτότητα και αξιοπρέπεια.

Ευρύτεροι περιορισμοί και ανησυχίες για επέκταση

Η Ζουμπάιντα Ακμπάρ, διευθύντρια του προγράμματος για το Αφγανιστάν στη μη κυβερνητική οργάνωση Femena, εκφράζει τον φόβο ότι αυτή η τοπική πρωτοβουλία μπορεί να εξελιχθεί σε γενική απαγόρευση για ολόκληρη τη χώρα. Η ίδια εντάσσει το μέτρο σε ένα ευρύτερο πλαίσιο περιορισμών που επιβάλλονται στις γυναίκες από τους Ταλιμπάν.

Σύμφωνα με την καταγραφή της Femena, οι Ταλιμπάν έχουν εκδώσει περισσότερα από 144 διατάγματα που περιορίζουν τα δικαιώματα των γυναικών. Αυτοί οι περιορισμοί περιλαμβάνουν την απαγόρευση της εκπαίδευσης των κοριτσιών μετά την ηλικία των 12 ετών, καθώς και σοβαρούς περιορισμούς στην εργασία και την ομιλία τους σε δημόσιους χώρους.

Η ιστορία της απόκρυψης των γυναικείων ονομάτων

Η προσπάθεια περιορισμού της γυναικείας ταυτότητας δεν ξεκίνησε με την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία το 2021. Στο Αφγανιστάν υπήρχε ήδη μια παλιά κοινωνική και φυλετική παράδοση, σύμφωνα με την οποία τα ονόματα των γυναικών δεν αναφέρονταν δημόσια. Σε πολλά επίσημα έγγραφα, οι γυναίκες συχνά καταγράφονταν μόνο ως σύζυγοι ή κόρες ανδρών, χωρίς να αναγράφεται το δικό τους όνομα.

Το 2017, η ακτιβίστρια Λάλα Οσμάνι ξεκίνησε την εκστρατεία «Πού είναι το όνομά μου;», ζητώντας να αναγράφονται τα ονόματα των γυναικών σε επίσημα έγγραφα, όπως τα πιστοποιητικά γέννησης των παιδιών τους. Η προσπάθεια αυτή είχε οδηγήσει, τον Σεπτέμβριο του 2020, στην έγκριση της προαιρετικής αναγραφής των ονομάτων από την τότε αφγανική κυβέρνηση, ένα βήμα προς την αναγνώριση της γυναικείας ταυτότητας.

Πρακτικές συνέπειες στην καθημερινότητα

Η νέα πρακτική των Ταλιμπάν προκαλεί ανησυχία και για τις πρακτικές συνέπειες που θα έχει στην καθημερινότητα των γυναικών. Όπως επισημαίνει η Λάλα Οσμάνι, όταν δεκάδες ιατρικοί φάκελοι και συνταγές καταχωρίζονται με το ίδιο όνομα, αυξάνεται ο προβληματισμός για την ορθή διαχείριση και την αποφυγή λαθών.

Αυτή η κατάσταση δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου η προσωπική αναγνώριση και η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες μπορεί να γίνουν ακόμη πιο περίπλοκες και δυσχερείς για τις γυναίκες της επαρχίας Μπαλχ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta