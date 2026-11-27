Την έντονη καταδίκη του Ηνωμένου Βασιλείου για την ιρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο Κουβέιτ εξέφρασε ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών για θέματα Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής, Αφγανιστάν και Πακιστάν, Στίβεν Ντάουτι. Οι επιθέσεις αυτές είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο δύο Ιταλών υπηκόων, ενώ προκάλεσαν και τραυματισμούς σε άλλα άτομα. Ο Βρετανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τις ενέργειες αυτές ως «απερίσκεπτες και απολύτως απαράδεκτες», υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη για διεθνή αντίδραση.

Η έντονη καταδίκη από τον Βρετανό αξιωματούχο

Ο Στίβεν Ντάουτι, ο οποίος κατέχει τη θέση του Βρετανού υπουργού Εξωτερικών για θέματα Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής, Αφγανιστάν και Πακιστάν, εξέφρασε την έντονη καταδίκη της χώρας του για την πρόσφατη ιρανική επίθεση. Η επίθεση αυτή, που πραγματοποιήθηκε με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, έλαβε χώρα στο Κουβέιτ και είχε σοβαρές συνέπειες. Ο κ. Ντάουτι υπογράμμισε τον απερίσκεπτο χαρακτήρα των επιθέσεων, δηλώνοντας ότι είναι «απολύτως απαράδεκτες» και ότι τέτοιες ενέργειες δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές από τη διεθνή κοινότητα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Βρετανός αξιωματούχος επανέλαβε τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου απέναντι σε τέτοιες ενέργειες. Η δήλωσή του αποτελεί σαφή έκφραση της δυσαρέσκειας και της αποδοκιμασίας για την επίθεση, η οποία προκάλεσε απώλειες ανθρώπινων ζωών και τραυματισμούς, τονίζοντας την ανάγκη για άμεση καταδίκη και στήριξη των θυμάτων.

Οι τραγικές συνέπειες της επίθεσης στο Κουβέιτ

Η ιρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, η οποία αποτέλεσε το αντικείμενο της βρετανικής καταδίκης, σημειώθηκε στην περιοχή του Κουβέιτ. Οι συνέπειες της επίθεσης ήταν τραγικές, καθώς οδήγησαν στον θάνατο δύο Ιταλών υπηκόων. Πέραν των απωλειών ζωών, η επίθεση προκάλεσε και τραυματισμούς σε άλλα άτομα, επιδεινώνοντας την κατάσταση και δημιουργώντας ένα κλίμα ανησυχίας για την ασφάλεια στην περιοχή.

Ο Στίβεν Ντάουτι αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον θάνατο των δύο Ιταλών υπηκόων, τονίζοντας τη σοβαρότητα του περιστατικού και τον ανθρώπινο αντίκτυπο των επιθέσεων. Οι εν λόγω επιθέσεις χαρακτηρίστηκαν ως «απερίσκεπτες», υπογραμμίζοντας την έλλειψη προσοχής και τις δυνητικά καταστροφικές συνέπειες που μπορούν να έχουν τέτοιες ενέργειες στην ανθρώπινη ζωή και την περιφερειακή σταθερότητα. Η δήλωση του Βρετανού αξιωματούχου υπογραμμίζει την ανάγκη για αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Η αλληλεγγύη του Ηνωμένου Βασιλείου προς τους πληγέντες

Στο πλαίσιο της δήλωσής του, ο Βρετανός αξιωματούχος Στίβεν Ντάουτι ξεκαθάρισε τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά τη στήριξη των πληγέντων. Τόνισε ότι η χώρα του «στέκεται στο πλευρό του Κουβέιτ, της Ιταλίας και όλων των πληγέντων» από την επίθεση. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση της Βρετανίας προς τις χώρες και τα άτομα που επλήγησαν άμεσα από το περιστατικό, εκφράζοντας τη δέσμευση για υποστήριξη σε δύσκολες στιγμές.

Η στήριξη αυτή εκφράζεται ως απάντηση στις «απερίσκεπτες και απολύτως απαράδεκτες» επιθέσεις, αναδεικνύοντας την ανάγκη για διεθνή συνεργασία και αλληλεγγύη σε περιπτώσεις τέτοιων περιστατικών. Το Ηνωμένο Βασίλειο δηλώνει παρόν στο πλευρό των θυμάτων και των χωρών που επλήγησαν, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του για την αντιμετώπιση τέτοιων απειλών και την προώθηση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Με πληροφορίες από: Enikos