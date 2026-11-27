Σε αδιέξοδο οδηγήθηκαν οι διαβουλεύσεις των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες σχετικά με τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς δεν επετεύχθη συμφωνία μετά από δώδεκα ώρες συνομιλιών. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί νέα συνεδρίαση την Παρασκευή, ενώ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, αποφάσισε τη συντόμευση της έκτακτης συνόδου κορυφής. Τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην προγραμματισμένη σύνοδο κορυφής που θα λάβει χώρα στις 17 και 18 Δεκεμβρίου, όπου οι ηγέτες θα επιδιώξουν να εξασφαλίσουν οριστική συμφωνία.

Αδιέξοδο και αναβολή συνόδου

Η έκτακτη σύνοδος κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει δύο ημέρες, ολοκληρώθηκε πρόωρα. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, αποφάσισε να συντομεύσει τη σύνοδο, καθώς τα κράτη-μέλη παρέμειναν παγιωμένα στις θέσεις τους αναφορικά με τον επταετή προϋπολογισμό του μπλοκ και δεν ήταν διατεθειμένα να υποχωρήσουν.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επιβεβαίωσε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί νέα συνεδρίαση την Παρασκευή για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, δήλωσε ότι οι σημερινές διαβουλεύσεις δημιούργησαν «νέα κινητικότητα» γύρω από το ενδεχόμενο περιορισμού του προτεινόμενου ύψους του προϋπολογισμού. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα επιδιώξουν να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία κατά τη διάρκεια της διήμερης συνόδου κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στις 17 και 18 Δεκεμβρίου.

Οι διαφωνίες για τον προϋπολογισμό και τη στήριξη της Ουκρανίας

Το αδιέξοδο στις Βρυξέλλες οφείλεται στο γεγονός ότι οι ηγέτες της ΕΕ παραμένουν διχασμένοι τόσο για το δάνειο των 45 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, όσο και για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ένωσης. Ο Φρίντριχ Μερτς επανέλαβε την ανάγκη όλα τα κράτη-μέλη να συμβάλουν στη στήριξη της Ουκρανίας, ένα ζήτημα που αναμένεται να επανέλθει στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Τη μείωση του προτεινόμενου ύψους του προϋπολογισμού ζητούν η Γερμανία και άλλες χώρες, οι οποίες τάσσονται υπέρ μεγαλύτερων περικοπών. Στόχος τους είναι να περιοριστεί η οικονομική επιβάρυνση των εθνικών τους προϋπολογισμών. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, πρότεινε περαιτέρω περικοπές στον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ, σε μια προσπάθεια να φέρει τις χώρες πιο κοντά σε μια συμφωνία.

Η προειδοποίηση του Εμανουέλ Μακρόν

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απείλησε να αποσυρθεί από τις συνομιλίες για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, εάν οι ηγέτες δεν καταλήξουν σε συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους, δηλαδή έως τις 31 Δεκεμβρίου. Ο Μακρόν προειδοποίησε ότι η διαδικασία κινδυνεύει να επεκταθεί στην προεκλογική εκστρατεία της Γαλλίας για τις προεδρικές εκλογές, των οποίων ο πρώτος γύρος είναι προγραμματισμένος για τις 18 Απριλίου.

«Σκοπεύω να καταστήσω απολύτως σαφές στους συναδέλφους μας ότι, για πολιτικούς και δημοκρατικούς λόγους, δεν θα είναι δυνατό να ανοίξουμε ξανά ή να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό μετά τις 31 Δεκεμβρίου», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος. Πρόσθεσε πως «θα μπαίνουμε τότε σε μια περίοδο πολύ κοντά στις εκλογές» και τόνισε: «Δεν είμαστε διατεθειμένοι να καταλήξουμε σε συμφωνία με οποιοδήποτε κόστος. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε έως τις 31 Δεκεμβρίου, αλλά αυτό είναι το απόλυτο όριο». Σημειώνεται ότι η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν, η οποία έχει ορκιστεί να περικόψει τον προϋπολογισμό της ΕΕ, προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

Αντιδράσεις και προοπτικές συμφωνίας

Η προθεσμία που έθεσε ο Εμανουέλ Μακρόν συγκρούεται με τη στάση άλλων ηγετών, όπως η Ιταλίδα Τζόρτζια Μελόνι και ο Ολλανδός Ρομπ Γέτεν. Αυτοί επέμειναν ότι δεν δεσμεύονται από χρονοδιαγράμματα και ότι ο κύριος στόχος τους είναι να εξασφαλίσουν μια «καλή συμφωνία» για τον προϋπολογισμό.

Στις Βρυξέλλες, εντείνονται οι ανησυχίες ότι το χάσμα μεταξύ των κρατών-μελών παραμένει τόσο μεγάλο, ώστε να καθίσταται αβέβαιη ακόμη και η επίτευξη συμφωνίας στη Σύνοδο Κορυφής της 17ης και 18ης Δεκεμβρίου. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπενθύμισε ότι η έγκριση του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου απαιτεί ομοφωνία όλων των κρατών-μελών, γεγονός που καθιστά τις διαπραγματεύσεις ιδιαίτερα απαιτητικές.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki