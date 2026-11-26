Νέο επεισόδιο στη διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Βραζιλίας και Αργεντινής αποτελεί η απόφαση της Μπραζίλια να μην προσκαλέσει τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, στην τελετή ορκωμοσίας του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Η τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 5 Ιανουαρίου, όπως ανέφερε σήμερα πηγή της βραζιλιάνικης κυβέρνησης, επιβεβαιώνοντας την κλιμακούμενη ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών.

Η απόφαση της Μπραζίλια και η εκλογική νίκη του Λούλα

Ο κεντροαριστερός πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, εξασφάλισε την τέταρτη προεδρική του θητεία, επικρατώντας στις εκλογές του Οκτωβρίου. Αντίπαλός του ήταν ο συντηρητικός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Χαβιέρ Μιλέι και υποστηρίζει την ακραία οικονομική φιλελευθεροποίηση.

Η μη πρόσκληση του Αργεντινού προέδρου στην ορκωμοσία του Λούλα αποτελεί μία σαφή ένδειξη της επιδείνωσης των διπλωματικών σχέσεων. Η Μπραζίλια δεν επαναφέρει τον πρεσβευτή της στο Μπουένος Άιρες, με Βραζιλιάνο κυβερνητικό αξιωματούχο να επιβεβαιώνει σήμερα, υπό τον όρο της ανωνυμίας, ότι ο πρεσβευτής Ζούλιο Μπιτέλι δεν πρόκειται να επιστρέψει στη θέση του.

Η αρχή της έντασης: Η επίθεση Μιλέι στον Λούλα

Οι σχέσεις μεταξύ Μπραζίλιας και Μπουένος Άιρες επιδεινώθηκαν αισθητά τον Ιούλιο. Τότε, ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, είχε παραστεί σε εκδήλωση για την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας του Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος είναι γιος του ακροδεξιού πρώην προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης, ο Μιλέι είχε εξαπολύσει προσωπική επίθεση κατά του Λούλα, αποκαλώντας τον «κλέφτη». Η Βραζιλία αντέδρασε άμεσα σε αυτές τις δηλώσεις, ανακαλώντας τον πρεσβευτή της στην Αργεντινή και υποβαθμίζοντας τις διπλωματικές σχέσεις της με τη γειτονική χώρα.

Η στάση Μιλέι και Τραμπ έναντι της εκλογικής νίκης

Ο Χαβιέρ Μιλέι δεν έχει μέχρι στιγμής αναγνωρίσει την εκλογική νίκη του Λούλα. Η στάση αυτή συμβάλλει περαιτέρω στην ένταση που επικρατεί μεταξύ των δύο χωρών της Λατινικής Αμερικής.

Από την πλευρά του, ούτε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συνεχάρη τον Βραζιλιάνο ομόλογό του. Ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει μάλιστα την εκλογική διαδικασία «πολύ παράξενη», χωρίς ωστόσο να προσκομίσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν το σχόλιό του.

Η υπόθεση Φλάβιο Μπολσονάρου και η διαφυγή του

Το χάσμα ανάμεσα στις δύο μεγάλες χώρες της Λατινικής Αμερικής διευρύνθηκε περαιτέρω με την υπόθεση του Φλάβιο Μπολσονάρου. Ο γερουσιαστής διέφυγε στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Αργεντινής, λίγες μόλις ημέρες μετά τις εκλογές της 25ης Οκτωβρίου.

Η διαφυγή του Φλάβιο Μπολσονάρου συνέβη ενώ είχε προηγηθεί απόφαση βραζιλιάνικου δικαστηρίου για την κατάσχεση των διαβατηρίων του. Η απόφαση αυτή είχε ληφθεί στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγεται σε βάρος του για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Μετά την εξέλιξη αυτή, η Βραζιλία κάλεσε την επιτετραμμένη της πρεσβείας της Αργεντινής για να ζητήσει εξηγήσεις σχετικά με τον ρόλο που φέρεται να διαδραμάτισε η χώρα στη διαφυγή του γιου του πρώην προέδρου.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki