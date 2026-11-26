Η ισπανική κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο χάσμα, καθώς οι νεότερες γενιές εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια, θεωρώντας ότι οι προηγούμενες εξασφάλισαν σπίτια, περιουσία και οικονομική ασφάλεια, αφήνοντας στους ίδιους ένα πολύ πιο δύσκολο μέλλον. Αυτή η δυσαρέσκεια αποκτά πλέον και πολιτική έκφραση, με το ακροδεξιό κόμμα Vox να κερδίζει έδαφος, κυρίως μεταξύ των ανδρών κάτω των 45 ετών. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκονται ζητήματα όπως η αδυναμία αγοράς κατοικίας, οι υψηλές συντάξεις και η μεγάλη απόσταση στις οικονομικές δυνατότητες μεταξύ νέων και ηλικιωμένων, προσθέτοντας μια νέα διαχωριστική γραμμή στον παραδοσιακό πολιτικό διχασμό της χώρας.

Το νέο χάσμα στην ισπανική κοινωνία

Ένα νέο χάσμα έρχεται να διχάσει την ισπανική κοινωνία, με τους νεότερους να αισθάνονται ότι οι προηγούμενες γενιές εξασφάλισαν σπίτια, περιουσία και οικονομική ασφάλεια. Αντίθετα, οι ίδιοι θεωρούν ότι αντιμετωπίζουν ένα πολύ πιο δύσκολο μέλλον, καθώς οι προοπτικές για μια συνηθισμένη ζωή με οικονομική ασφάλεια μοιάζουν πλέον άπιαστες.

Η δυσαρέσκεια αυτή επικεντρώνεται σε βασικά ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα και το μέλλον. Συγκεκριμένα, η αδυναμία αγοράς κατοικίας αποτελεί ένα από τα κύρια σημεία τριβής, καθώς οι τιμές παραμένουν υψηλές και η πρόσβαση σε στεγαστικά δάνεια δυσχερής. Παράλληλα, οι υψηλές συντάξεις των ηλικιωμένων και η μεγάλη απόσταση στις οικονομικές δυνατότητες μεταξύ νέων και ηλικιωμένων χαράσσουν μία διαχωριστική γραμμή. Αυτή η νέα διαχωριστική γραμμή έρχεται να προστεθεί στον παραδοσιακό πολιτικό διχασμό της Ισπανίας, ο οποίος ιστορικά εκφραζόταν ανάμεσα στην Αριστερά και τη Δεξιά.

Η πολιτική έκφραση της δυσαρέσκειας και το Vox

Η αυξανόμενη δυσαρέσκεια των νεότερων γενεών βρίσκει πλέον πολιτική έκφραση, με το ακροδεξιό κόμμα Vox να κερδίζει σημαντικό έδαφος. Η απήχηση του κόμματος είναι ιδιαίτερα ισχυρή μεταξύ των ανδρών κάτω των 45 ετών, οι οποίοι φαίνεται να στρέφονται προς τις θέσεις του.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του 20χρονου φοιτητή Νομικής, Ικέρ Λουθένα, ο οποίος δήλωσε στους Financial Times ότι θα ψηφίσει το Vox στις εκλογές της Κυριακής. Ο κ. Λουθένα περιγράφει μια πραγματικότητα πολύ διαφορετική από εκείνη που έζησαν οι γονείς του. Μεγάλωσε ακούγοντας ότι οι σπουδές και η σκληρή δουλειά θα του εξασφάλιζαν τη δυνατότητα να αποκτήσει σπίτι και να δημιουργήσει οικογένεια. Ωστόσο, σήμερα, όπως λέει, αυτές οι προοπτικές μοιάζουν να έχουν εξαφανιστεί.

Οι γονείς του κ. Λουθένα, ακόμη κι αν δεν είχαν υψηλό μορφωτικό επίπεδο, κατάφεραν να πάρουν στεγαστικό δάνειο και να αποκτήσουν κατοικία. Για τη δική του γενιά, όμως, ακόμη και μια συνηθισμένη ζωή με οικονομική ασφάλεια μοιάζει πλέον άπιαστη, γεγονός που τροφοδοτεί την απογοήτευση και την αναζήτηση πολιτικών διεξόδων.

Η ηλικία ως νέα διαχωριστική γραμμή

Ο αρθρογράφος της ισπανικής εφημερίδας El Confidencial, Ιγνάθιο Βαρέλα, εκτιμά ότι η ηλικία εξελίσσεται σε μία νέα και σημαντική διαχωριστική γραμμή της ισπανικής κοινωνίας. Σύμφωνα με την ανάλυσή του, πολλοί πολίτες κάτω των 45 ετών θεωρούν ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία έχουν συγκεντρώσει σημαντικό πλούτο, ενώ οι ίδιοι δυσκολεύονται ακόμη και να εγκαταλείψουν το πατρικό τους σπίτι και να αυτονομηθούν.

Το κόμμα Vox επιχειρεί να εκφράσει αυτή τη βαθιά ριζωμένη δυσαρέσκεια, υιοθετώντας έναν αντισυστημικό λόγο και μια σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό ζήτημα. Η προσέγγιση αυτή φαίνεται να βρίσκει απήχηση σε ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού που αισθάνεται παραμελημένο και αδικημένο από τις υπάρχουσες πολιτικές και οικονομικές συνθήκες.

Οι εκλογικές προοπτικές και ο ρόλος του Vox

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρατίθενται στο δημοσίευμα, το Vox αναμένεται να είναι το μοναδικό από τα μεγάλα κόμματα που θα καταφέρει να αυξήσει το ποσοστό του σε σχέση με τις εκλογές του 2023. Παρόλο που δεν αναμένεται να κερδίσει τις εκλογές της Κυριακής, η ενισχυμένη του θέση ενδέχεται να το αναδείξει σε ρυθμιστή των εξελίξεων.

Ο ρόλος του ως ρυθμιστής θα μπορούσε να επιτρέψει στο συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) να σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασίας. Μια τέτοια εξέλιξη θα σηματοδοτούσε την πρώτη επιστροφή της ριζοσπαστικής Δεξιάς στην εξουσία στην Ισπανία, μετά το τέλος της δικτατορίας του Φράνκο, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία των επερχόμενων εκλογών.

Η εκλογική απήχηση του Vox είναι ιδιαίτερα ισχυρή στους νέους άνδρες. Αντίθετα, οι νεότερες γυναίκες εμφανίζονται να προτιμούν περισσότερο τα αριστερά κόμματα, αν και ένα μικρότερο τμήμα τους στηρίζει επίσης το Vox. Αυτή η διαφοροποίηση στην εκλογική συμπεριφορά ανάμεσα στα φύλα αναδεικνύει τις πολυπλοκότητες των κοινωνικών και πολιτικών τάσεων που διαμορφώνονται στην Ισπανία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis