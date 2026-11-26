Σε ένα ολονύχτιο διπλωματικό θρίλερ εξελίσσεται η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στις «κόκκινες γραμμές» τους αναφορικά με τον νέο πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σκηνικό είναι εκρηκτικό, με την αναζήτηση ευθυνών για το διαφαινόμενο αδιέξοδο να κυριαρχεί. Στο επίκεντρο των διαφωνιών βρίσκονται οι προτεινόμενες περικοπές, οι αγροτικές επιδοτήσεις και τα περιφερειακά κονδύλια, καθώς και το ζήτημα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας.

Το σκηνικό των διαφωνιών

Οι ηγέτες Εμανουέλ Μακρόν, Φρίντριχ Μερτς και Τζόρτζια Μελόνι βρίσκονται σε τροχιά σύγκρουσης, καθώς το σκληρό μπρα ντε φερ για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό συνεχίζεται. Οι «φειδωλοί», με εκπρόσωπο τον Φρίντριχ Μερτς, επιμένουν στις περικοπές, υποστηρίζοντας την ανάγκη για δημοσιονομική λιτότητα.

Από την άλλη πλευρά, οι «Φίλοι της Συνοχής», με επικεφαλής την Τζόρτζια Μελόνι, αρνούνται να θυσιάσουν τις αγροτικές επιδοτήσεις και τα περιφερειακά κονδύλια, τα οποία θεωρούν ζωτικής σημασίας για τις χώρες τους. Παράλληλα, ο Εμανουέλ Μακρόν, υπό την πίεση των πολιτικών εξελίξεων στη Γαλλία, διαμηνύει ότι τα χρονικά περιθώρια για την επίτευξη συμφωνίας εξαντλούνται, εντείνοντας την ατμόσφαιρα στις συζητήσεις.

Η χρηματοδότηση της Ουκρανίας στο επίκεντρο

Στο ήδη τεταμένο κλίμα των διαπραγματεύσεων έρχεται να προστεθεί και η έντονη διαφωνία σχετικά με τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Συγκεκριμένα, τέσσερις χώρες αρνούνται να επωμιστούν το κόστος του νέου ευρωπαϊκού δανείου που προορίζεται για το Κίεβο, δημιουργώντας ένα επιπλέον σημείο τριβής μεταξύ των κρατών μελών.

Η αδυναμία εξεύρεσης κοινού τόπου σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα περιπλέκει περαιτέρω τις συζητήσεις για τον συνολικό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, καθώς η αλληλεξάρτηση των θεμάτων καθιστά δύσκολη την επίτευξη μερικών συμφωνιών χωρίς την επίλυση των υπολοίπων εκκρεμοτήτων.

Η παρέμβαση της Ελλάδας και η «κόκκινη γραμμή»

Η Ελλάδα τοποθετείται στο μέτωπο των χωρών που αντιδρούν σθεναρά στις προτεινόμενες περικοπές στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρενέβη με ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα κατά τη διάρκεια της Συνόδου, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία της ελληνικής πλευράς.

Ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι, εάν συνεχιστεί η συρρίκνωση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, η έκθεση Ντράγκι και οι φιλοδοξίες της για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης κινδυνεύουν να καταλήξουν «στα σκουπίδια της ευρωπαϊκής ιστορίας». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την «κόκκινη γραμμή» της Αθήνας σε σχέση με τις δημοσιονομικές περικοπές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την ανάπτυξη και τη συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αδιέξοδο και αμφιβολίες για τη συνέχεια των εργασιών

Το κλίμα που επικρατεί στις Βρυξέλλες είναι ενδεικτικό του αδιεξόδου, καθώς Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν τη δεύτερη προγραμματισμένη ημέρα των εργασιών της Συνόδου. Μέχρι στιγμής, δεν διαφαίνεται ουσιαστική προσέγγιση μεταξύ των δύο πλευρών, παρά τις αλλεπάλληλες διαβουλεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε μικρότερες ομάδες κρατών.

Οι ηγέτες αναμένεται να συγκεντρωθούν εκ νέου αργά τη νύχτα, με την ελπίδα να διαπιστώσουν έστω και περιορισμένη πρόοδο. Ωστόσο, Ευρωπαίος διπλωμάτης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά», κάνοντας λόγο για έλλειψη δυναμικής στις συζητήσεις και απροθυμία των ηγετών να κάνουν βήματα προσέγγισης, γεγονός που επιβεβαιώνει το τεταμένο κλίμα.

Διαφορετικές εκτιμήσεις και το μόνο απτό αποτέλεσμα

Οι δηλώσεις των ηγετών μετά τις διαβουλεύσεις αντικατοπτρίζουν την αβεβαιότητα. Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν υπάρχει λόγος να περιμένουν για ενημέρωση, καθώς δεν διαφαίνεται συμφωνία. Η δήλωσή του υποδηλώνει την απογοήτευση για την έλλειψη προόδου στις διαπραγματεύσεις.

Πιο αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Αυστριακός καγκελάριος, Κρίστιαν Στόκερ, ο οποίος υποστήριξε ότι, ακόμη και αν δεν κατέστη δυνατό να γεφυρωθούν οι διαφορές, οι ηγέτες γνωρίζουν πλέον τι χρειάζεται για να επιτευχθεί συμφωνία στην επόμενη συνάντησή τους. Το πρώτο και ενδεχομένως μοναδικό απτό αποτέλεσμα της Συνόδου είναι η συμφωνία που ανοίγει τον δρόμο για την ανάληψη της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τον Ισπανό Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, μετά την απόσυρση της ολλανδικής υποψηφιότητας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis