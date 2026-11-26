Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ένας παράνομος μετανάστης από το Ελ Σαλβαδόρ, ο Αριέλ Βελάσκεθ, κέρδισε το ποσό του ενός εκατομμυρίου δολαρίων σε λαχείο. Η χαρά του, ωστόσο, αποδείχθηκε βραχύβια, καθώς λίγες μόλις ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση της νίκης του, συνελήφθη από τις αμερικανικές μεταναστευτικές αρχές (ICE). Σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση απέλασης από το 2014, γεγονός που οδήγησε στην άμεση σύλληψή του.

Το «αμερικάνικο όνειρο» που κράτησε λίγο

Ο Αριέλ Βελάσκεθ, μετανάστης από το Ελ Σαλβαδόρ, βίωσε για λίγο το «αμερικάνικο όνειρο» όταν κέρδισε ένα εκατομμύριο δολάρια στη λοταρία της Μασαχουσέτης. Η φωτογραφία του, στην οποία εμφανιζόταν χαμογελαστός κρατώντας μια γιγαντιαία επιταγή, είχε δημοσιευθεί από την Κρατική Λοταρία της Μασαχουσέτης στο Facebook στις 21 Νοεμβρίου.

Το έπαθλο προήλθε από ένα «ξυστό» με την ονομασία «2.000.000 50X Cashword», αξίας 10 δολαρίων. Ο Βελάσκεθ δοκίμασε για πρώτη φορά την τύχη του στο συγκεκριμένο παιχνίδι και κατάφερε να σχηματίσει 11 λέξεις, κερδίζοντας έτσι το μεγάλο ποσό. Επέλεξε να εξαργυρώσει το έπαθλο εφάπαξ, κάτι που αντιστοιχούσε σε 650.000 δολάρια προ φόρων.

Η σύλληψη από την ICE

Λίγα μόλις 24ωρα μετά τη δημοσίευση της φωτογραφίας του με την επιταγή, ο Αριέλ Βελάσκεθ συνελήφθη στις 24 Νοεμβρίου 2026 από δυνάμεις της ICE στη Μασαχουσέτη. Οι αμερικανικές μεταναστευτικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση απέλασης.

Η υπηρεσία ICE της Βοστόνης ανακοίνωσε τη σύλληψή του μέσω ανάρτησης στο X (πρώην Twitter), δημοσιεύοντας μάλιστα την ίδια φωτογραφία που είχε χρησιμοποιήσει η Λοταρία. Ο βοηθός του διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων της υπηρεσίας, Μάικα Μποκ, σχολίασε την υπόθεση λέγοντας «φαίνεται πως η τύχη του τελείωσε».

Το ιστορικό της απέλασης

Ο Αριέλ Αντόνιο Βελάσκεθ-Μοράλες, όπως είναι το πλήρες όνομά του, είχε εισέλθει παράνομα στις ΗΠΑ τον Μάιο του 2013. Περίπου έναν χρόνο αργότερα, τον Απρίλιο του 2014, δικαστής με αρμοδιότητα σε υποθέσεις μετανάστευσης είχε εκδώσει σε βάρος του απόφαση απέλασης.

Η ICE στην ανάρτησή της στο X ανέφερε ότι ο Βελάσκεθ-Μοράλες, ένας παράνομος μετανάστης από το Ελ Σαλβαδόρ, ο οποίος είχε αφεθεί ελεύθερος επί διακυβέρνησης Ομπάμα και είχε διαταχθεί η απομάκρυνσή του τον Απρίλιο του 2014, συνελήφθη από την ICE αφού διεκδίκησε το βραβείο της Κρατικής Λοταρίας της Μασαχουσέτης ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Η ίδια ανάρτηση τόνιζε ότι τα δικαιώματα και τα προνόμια που προορίζονται για τους Αμερικανούς πολίτες είναι για τους Αμερικανούς πολίτες και όχι για τους παράνομους μετανάστες, προσθέτοντας ότι οι πράκτορες της ICE συνεχίζουν να εργάζονται αδιάκοπα για την επιβολή των νόμων του έθνους και την εξυπηρέτηση του αμερικανικού λαού.

Το μέλλον των χρημάτων του επάθλου

Παραμένει άγνωστο τι θα συμβεί με τα χρήματα του επάθλου του ενός εκατομμυρίου δολαρίων που κέρδισε ο Βελάσκεθ. Η Κρατική Λοταρία της Μασαχουσέτης έχει διευκρινίσει ότι για τη συμμετοχή και την είσπραξη κερδών δεν απαιτείται αμερικανική υπηκοότητα.

Οι κανόνες της λοταρίας ορίζουν πως αρκεί ο παίκτης να είναι άνω των 18 ετών και να βρίσκεται στην πολιτεία κατά την αγορά του λαχείου. Η εξέλιξη της υπόθεσης και το τι θα γίνει με το κερδισμένο ποσό αναμένεται να καθοριστεί από τις αρμόδιες αρχές.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis