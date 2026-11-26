Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιχείρησαν την Πέμπτη, σε σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, να γεφυρώσουν τις σημαντικές διαφορές τους σχετικά με τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ένωσης. Παράλληλα, στην ατζέντα βρέθηκε και η προσπάθεια συμφωνίας για ένα νέο δάνειο ύψους 45 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο προορίζεται να βοηθήσει την Ουκρανία να καλύψει τις οικονομικές και στρατιωτικές της ανάγκες το επόμενο έτος. Η συζήτηση ανέδειξε ένα χάσμα μεταξύ των κρατών μελών, τόσο ως προς το ύψος των δαπανών όσο και ως προς την κατεύθυνση των κονδυλίων.

Διαφωνίες για τη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία

Η πρόταση για το νέο δάνειο των 45 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, το οποίο έχει ως στόχο την κάλυψη οικονομικών και στρατιωτικών αναγκών, συνάντησε την αντίθεση ορισμένων κρατών μελών. Συγκεκριμένα, η Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία εξέφρασαν την αντίθεσή τους στη χρήση κονδυλίων για στρατιωτική βοήθεια προς τη χώρα.

Η ανάγκη για επιπλέον κεφάλαια για την Ουκρανία τονίστηκε στη σύνοδο, καθώς η χώρα βρίσκεται σχεδόν πέντε χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου. Οι περισσότεροι ηγέτες της Ένωσης επιθυμούν την παροχή επιπλέον κεφαλαίων για σημαντικές νέες προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης προς το Κίεβο.

Το χάσμα στον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ένωσης

Πέρα από τη βοήθεια προς την Ουκρανία, οι συζητήσεις των ηγετών επικεντρώθηκαν στον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ένωσης, όπου οι διαφορές ήταν επίσης σημαντικές. Ορισμένοι ηγέτες ζήτησαν δραστική μείωση των δαπανών, ενώ άλλοι υπερασπίστηκαν τις παραδοσιακές πολιτικές, οι οποίες καταναλώνουν μεγάλα μέρη του προϋπολογισμού.

Το σχέδιο για τον προϋπολογισμό της περιόδου 2028-2034 θα μπορούσε να ανέλθει σε ποσοστό μεταξύ 1% και 1,2% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος των κρατών μελών. Ωστόσο, φαίνεται ολοένα και πιο πιθανό ότι οι ηγέτες ενδέχεται να μην επιτύχουν να συμφωνήσουν σε αυτό το πλαίσιο. Το νέο πακέτο κοινών δαπανών αποτελεί, παράλληλα, μια δήλωση των φιλοδοξιών της ΕΕ στον κόσμο, χρηματοδοτούμενο κυρίως από τα 27 κράτη μέλη με βάση το μέγεθος των οικονομιών τους.

Οι θέσεις των «καθαρών συνεισφερόντων»

Μια σημαντική ομάδα χωρών, γνωστές ως «καθαροί συνεισφέροντες», οι οποίες καταβάλλουν περισσότερα στον προϋπολογισμό από όσα λαμβάνουν πίσω σε κονδύλια, εξέφρασε τις θέσεις της. Σε αυτή την ομάδα περιλαμβάνονται η Γερμανία, η Αυστρία, η Ολλανδία και η Σουηδία, μεταξύ άλλων.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «η Ευρώπη χρειάζεται ισχυρά οικονομικά. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να αναλάβουμε περισσότερο χρέος». Τόνισε, ωστόσο, ότι «ταυτόχρονα, υπάρχει μια σειρά από καθήκοντα που πρέπει να εκπληρώσουμε με αξιοπιστία». Ο Μερτς υπογράμμισε ως προτεραιότητες «μια ακμάζουσα οικονομία, την εσωτερική αγορά που πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξει πλήρως τις δυνατότητές της και την ανάγκη για καλύτερη άμυνα».

Από την πλευρά του, ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ρομπ Γέτεν, κατά την άφιξή του στη σύνοδο κορυφής, δήλωσε ότι «ο προϋπολογισμός πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να μειωθεί εάν θέλουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία». Πρόσθεσε μάλιστα ότι είναι «έτοιμος για αυτόν τον μαραθώνιο, αν τελειώσει σήμερα, αύριο ή κάπου τον Δεκέμβριο», υποδηλώνοντας τις δυσκολίες των διαπραγματεύσεων.

Οι «χώρες υπέρ της συνοχής» και οι παραδοσιακές πολιτικές

Αντίθετα με τις θέσεις για μείωση των δαπανών, μια μεγάλη ομάδα χωρών, με επικεφαλής τη Γαλλία και την Ιταλία, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «χώρες υπέρ της συνοχής», υπερασπίζεται σθεναρά τα κεφάλαια που προστατεύουν τους αγρότες. Επιπλέον, η ομάδα αυτή υποστηρίζει τη χρηματοδότηση έργων υποδομών σε σχετικά φτωχές χώρες μέλη, με σκοπό να τις βοηθήσει να ευθυγραμμιστούν με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι παραδοσιακές πολιτικές της γεωργίας και της πολιτικής συνοχής αποτελούν σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού της Ένωσης, καθώς η καθεμία αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τρίτο των συνολικών δαπανών. Αυτό αναδεικνύει τη σημασία τους για ένα μεγάλο μέρος των κρατών μελών και εξηγεί τη σθεναρή υπεράσπισή τους στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό.

Με πληροφορίες από: Topontiki