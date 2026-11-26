Ένας γάμος στην Ινδία εξελίχθηκε σε ένα πρωτοφανές γεγονός μαζικής προσέλευσης, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος και συγκεντρώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Ο Ινδός πολιτικός Anant Singh διοργάνωσε αυτή τη μεγαλοπρεπή τελετή για την κόρη του, Shivangi, στην πολιτεία Μπιχάρ, μία από τις φτωχότερες περιοχές της χώρας. Το κόστος της διοργάνωσης φέρεται να άγγιξε τα 7,8 εκατομμύρια ευρώ, με τις προετοιμασίες να περιλαμβάνουν εκτεταμένες υποδομές και υπηρεσίες.

Η μεγαλοπρεπής διοργάνωση στην Μπιχάρ

Ο γάμος της Shivangi, κόρης του πολιτικού Anant Singh, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο χωριό Ναντάουαν, το οποίο αποτελεί τον τόπο καταγωγής του πατέρα της. Η επιλογή του συγκεκριμένου τόπου, στην πολιτεία Μπιχάρ, μία από τις φτωχότερες περιοχές της Ινδίας, προσέδωσε ιδιαίτερη διάσταση στο γεγονός. Η διοργάνωση χαρακτηρίστηκε από την αρχή ως μία κινηματογραφική υπερπαραγωγή, προσελκύοντας το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, περίπου 400.000 άνθρωποι βρέθηκαν στις γαμήλιες εκδηλώσεις για να τιμήσουν το ζευγάρι. Ορισμένα μέσα ενημέρωσης ανεβάζουν τον αριθμό των παρευρισκομένων ακόμη και στο ένα εκατομμύριο, γεγονός που υπογραμμίζει την απίστευτη κλίμακα της συγκέντρωσης. Το συνολικό κόστος για την υλοποίηση αυτού του φαντασμαγορικού γάμου φέρεται να ανήλθε στα 7,8 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 6,5 εκατομμύρια λίρες.

Υποδομές και προετοιμασίες για τους καλεσμένους

Για την εξυπηρέτηση του τεράστιου αριθμού των καλεσμένων, οι προετοιμασίες ήταν εκτεταμένες και περιελάμβαναν τη δημιουργία εντυπωσιακών υποδομών. Συγκεκριμένα, κατασκευάστηκαν πέντε ελικοδρόμια, ώστε οι επίσημοι προσκεκλημένοι να έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν στον χώρο της δεξίωσης με ελικόπτερα. Οι συνεχείς προσγειώσεις και απογειώσεις των ελικοπτέρων προκαλούσαν σύννεφα σκόνης, τα οποία κάλυπταν τον χώρο και τα συγκεντρωμένα πλήθη, προσθέτοντας στην ατμόσφαιρα του γεγονότος.

Η γαστρονομική πλευρά του γάμου ήταν επίσης εντυπωσιακή. Για την προετοιμασία του χορτοφαγικού γεύματος, το οποίο προσφέρθηκε στους παρευρισκομένους, εργάστηκαν 500 μάγειρες και βοηθοί κουζίνας. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Munna Singh, στενό συνεργάτη του πολιτικού, στους καλεσμένους προσφέρθηκαν περίπου 500.000 παραδοσιακά γλυκά. Η μεταφορά των προσκεκλημένων και η γενικότερη κίνηση υποστηρίχθηκε από μία αυτοκινητοπομπή που αποτελούνταν από 200 οχήματα, αναδεικνύοντας το μέγεθος της διοργάνωσης.

Πρωτοφανής προσέλευση και κυκλοφοριακό κομφούζιο

Η μαζική προσέλευση των εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων στον γάμο προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στην περιοχή. Οι δρόμοι γύρω από τον χώρο της δεξίωσης μπλοκαρίστηκαν πλήρως, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα εκτεταμένο κυκλοφοριακό χάος. Αυτή η κατάσταση είχε ως συνέπεια αρκετοί από τους προσκεκλημένους να αδυνατούν να φτάσουν εγκαίρως στον προορισμό τους, παρά τις εκτεταμένες προετοιμασίες.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης ήταν ένα περιστατικό που συνέβη με έναν πολιτικό προσκεκλημένο. Ο συγκεκριμένος πολιτικός αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το αυτοκίνητό του λόγω της παράλυσης της κυκλοφορίας. Για να συνεχίσει τη διαδρομή του και να φτάσει στον γάμο, χρειάστηκε να επιβιβαστεί σε ένα τρακτέρ, διασχίζοντας αγροτικές εκτάσεις, προκειμένου να παρακάμψει την ακινητοποιημένη κίνηση. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει το μέγεθος της συμφόρησης και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι παρευρισκόμενοι.

Στον γάμο συγκεντρώθηκαν πολιτικοί, τοπικοί παράγοντες, υποστηρικτές του Anant Singh, καθώς και χιλιάδες κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής. Η παρουσία τόσο διαφορετικών κοινωνικών στρωμάτων και η μαζική τους κινητοποίηση κατέστησαν τον γάμο ένα κοσμικό γεγονός με ευρύτερη απήλαυση, πέρα από τα στενά όρια μιας οικογενειακής τελετής.

Με πληροφορίες από: Newsit