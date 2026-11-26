Νέα υπόθεση διαφθοράς έρχεται στο φως της δημοσιότητας, αγγίζοντας αυτή τη φορά τους κόλπους της στρατιωτικής ηγεσίας στη Ρωσία. Ο Γιούρι Γκρέκοφ, ο οποίος κατέχει τη θέση του αναπληρωτή διοικητή των Αεροδιαστημικών Δυνάμεων της χώρας, συνελήφθη στην πρωτεύουσα, Μόσχα. Ο ανώτατος αξιωματικός φέρεται να αντιμετωπίζει κατηγορίες για δωροδοκία ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας, αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης από οκτώ έως 15 χρόνια.

Οι κατηγορίες και η προσωρινή κράτηση

Ο Γιούρι Γκρέκοφ συνελήφθη στη Μόσχα, σύμφωνα με δημοσίευμα της ρωσικής εφημερίδας Kommersant. Οι κατηγορίες που τον βαρύνουν αφορούν δωροδοκία ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας, ένα σοβαρό αδίκημα στο ρωσικό νομικό πλαίσιο. Πηγές με γνώση της έρευνας επιβεβαίωσαν ότι οι κατηγορίες σε βάρος του αφορούν υπόθεση διαφθοράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ρωσικού ειδησεογραφικού δικτύου RBC, το αδίκημα της δωροδοκίας ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας επισύρει ποινή φυλάκισης που μπορεί να κυμανθεί από οκτώ έως και 15 χρόνια. Στρατιωτικό δικαστήριο της Μόσχας διέταξε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 την προσωρινή κράτηση του Γκρέκοφ, αν και συγκεκριμένες λεπτομέρειες για την υπόθεση δεν έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής. Ο ίδιος, κατά την εμφάνισή του ενώπιον του στρατιωτικού δικαστηρίου, φέρεται να δήλωσε αθώος.

Προηγούμενη θητεία και κυρώσεις από την ΕΕ

Πριν αναλάβει τα καθήκοντά του ως αναπληρωτής διοικητής των Αεροδιαστημικών Δυνάμεων της Ρωσίας, ο Γιούρι Γκρέκοφ είχε μια μακρά και σημαντική πορεία στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Για περισσότερο από μία δεκαετία, είχε διατελέσει σε ανώτερες διοικητικές θέσεις στις ρωσικές δυνάμεις αεράμυνας, αποκτώντας εκτεταμένη εμπειρία στον αμυντικό τομέα της χώρας.

Εκτός από τις τρέχουσες κατηγορίες για διαφθορά, ο ανώτατος Ρώσος αξιωματικός έχει βρεθεί στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Του έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις Βρυξέλλες, οι οποίες επικαλούνται τον ρόλο του στον πόλεμο στην Ουκρανία. Συγκεκριμένα, οι κυρώσεις σχετίζονται με τη συμμετοχή του σε ρωσικές επιθέσεις που στόχευσαν μη στρατιωτικές υποδομές στην Ουκρανία.

Αλυσίδα διώξεων στον ρωσικό αμυντικό μηχανισμό

Η σύλληψη του Γιούρι Γκρέκοφ δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά έρχεται να προστεθεί σε μια ευρύτερη σειρά υποθέσεων διαφθοράς που έχουν οδηγήσει ενώπιον της Δικαιοσύνης υψηλόβαθμα στελέχη του αμυντικού μηχανισμού στη Ρωσία. Αυτή η αλυσίδα διώξεων ξεκίνησε την άνοιξη του 2024, σηματοδοτώντας μια περίοδο εντατικών ελέγχων και αποκαλύψεων στον τομέα της άμυνας.

Η υπόθεση του Γκρέκοφ αποτελεί τον τελευταίο κρίκο σε αυτή την αλυσίδα, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη προσπάθεια αντιμετώπισης της διαφθοράς εντός των στρατιωτικών δομών της Ρωσίας. Οι υποθέσεις αυτές έχουν προκαλέσει ευρύτερες συζητήσεις και έχουν φέρει στο προσκήνιο ζητήματα διαφάνειας και λογοδοσίας στον ρωσικό αμυντικό τομέα.

Η υπόθεση του Τιμούρ Ιβάνοφ

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της σειράς διώξεων είναι η υπόθεση του Τιμούρ Ιβάνοφ. Ο Ιβάνοφ, ο οποίος κατείχε τη θέση του αναπληρωτή υπουργού Άμυνας την περίοδο εκείνη, συνελήφθη τον Απρίλιο του 2024. Η σύλληψή του είχε προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς επρόκειτο για ένα από τα πρώτα υψηλόβαθμα στελέχη που βρέθηκαν αντιμέτωπα με κατηγορίες διαφθοράς σε αυτή τη νέα περίοδο.

Η δικαστική του περιπέτεια ολοκληρώθηκε την 1η Ιουλίου 2025, όταν δικαστήριο της Μόσχας τον καταδίκασε σε κάθειρξη 13 ετών. Οι κατηγορίες για τις οποίες κρίθηκε ένοχος περιλάμβαναν υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αναδεικνύοντας το εύρος των παράνομων ενεργειών που φέρεται να είχε διαπράξει ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Άμυνας.

Με πληροφορίες από: Newsit