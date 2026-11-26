Οργανώσεις για τα δικαιώματα των καταναλωτών και τα ψηφιακά δικαιώματα στην Ολλανδία προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, ζητώντας την αναστολή των πωλήσεων των «έξυπνων γυαλιών» AI της Meta. Οι οργανώσεις υποστηρίζουν ότι τα συγκεκριμένα γυαλιά παραβιάζουν τους ευρωπαϊκούς νόμους περί ιδιωτικότητας, καθώς επιτρέπουν την καταγραφή ανθρώπων χωρίς την εν γνώσει τους συναίνεση. Η αστική αγωγή κατατέθηκε ενώπιον του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Άμστερνταμ.

Οι ισχυρισμοί των εναγόντων για την ιδιωτικότητα

Στην αγωγή συμμετέχουν η κύρια ένωση καταναλωτών της χώρας, η Consumentenbond, καθώς και η οργάνωση Offlimits, η οποία δραστηριοποιείται κατά της σεξουαλικής κακοποίησης στο διαδίκτυο. Οι ενάγοντες υποστήριξαν ότι τα γυαλιά, τα οποία αναπτύχθηκαν από τη Meta και την EssilorLuxottica, ιδιοκτήτρια της Ray-Ban, παραβιάζουν κατάφωρα τη νομοθεσία περί ιδιωτικότητας.

Επιπλέον, οι οργανώσεις υποστηρίζουν ότι η χρήση αυτών των συσκευών αναγκάζει τους πολίτες να ζουν με διαρκές άγχος όταν βρίσκονται σε δημόσιους χώρους. Αυτό, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, επιφέρει μια «ανασταλτική επίδραση» στην κοινωνία, καθώς οι άνθρωποι αισθάνονται ότι μπορούν να καταγραφούν ανά πάσα στιγμή χωρίς να το γνωρίζουν.

Καταγγελίες για «κρυφές φωτογραφίσεις» σε ευαίσθητους χώρους

Η δικηγόρος της Offlimits, Καρλίν Χαν, δήλωσε στο δικαστήριο ότι τα γυαλιά χρησιμοποιούνται για αυτό που η ίδια χαρακτήρισε «κρυφές φωτογραφίσεις». Στην εναρκτήρια αγόρευσή της, η Χαν τόνισε τη σοβαρότητα της κατάστασης, αναφέροντας συγκεκριμένους χώρους όπου, όπως είπε, πραγματοποιούνται τέτοιες καταγραφές.

«Αναμφίβολα, πραγματοποιούνται κρυφές καταγραφές κατά τη διάρκεια εξετάσεων, σε αποδυτήρια, πισίνες, δωμάτια ξενοδοχείων και νοσοκομεία, αλλά ακόμη και σε παιδικές χαρές και παραλίες», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε επίσης ότι «κάθε παραβίαση της ιδιωτικότητας είναι χειρότερη από την προηγούμενη», υπογραμμίζοντας την κλιμακούμενη φύση του προβλήματος.

Τα αιτήματα των οργανώσεων και τα προτεινόμενα πρόστιμα

Οι ενάγοντες ζητούν από τη Meta να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των ανησυχιών τους. Συγκεκριμένα, απαιτούν από την εταιρεία να αποτρέψει τη χρήση των γυαλιών της για την καταγραφή ατόμων εν αγνοία τους. Επίσης, ζητούν να σταματήσει η Meta τη χρήση του υλικού από αυτές τις καταγραφές για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Ένα ακόμη βασικό αίτημα είναι η αναστολή των πωλήσεων των γυαλιών έως ότου η εταιρεία συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι ενάγοντες ζήτησαν από το δικαστήριο την επιβολή προστίμων ύψους 100.000 ευρώ ημερησίως για κάθε εναγόμενο, με ανώτατο όριο τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Η θέση της Meta και η υπεράσπιση της εταιρείας

Από την πλευρά της Meta, ο συνήγορος Μπαστιάν Κεμπ δήλωσε ότι το δικαστήριο θα πρέπει να απορρίψει την αγωγή των ολλανδικών οργανώσεων. Ο Κεμπ υποστήριξε ότι τα μέτρα που απαιτούνται από τους ενάγοντες θα έχουν αρνητικές συνέπειες, βλάπτοντας τους νόμιμους χρήστες των γυαλιών.

Επιπλέον, ο συνήγορος της Meta τόνισε ότι η αποδοχή των αιτημάτων θα πλήξει την ανταγωνιστική θέση της εταιρείας στην αγορά. Ανέφερε επίσης ότι μια τέτοια απόφαση θα οδηγήσει σε ανάκληση προϊόντων, χωρίς ωστόσο να επιλύσει ουσιαστικά τα ζητήματα που αφορούν παρεμφερείς συσκευές. Ο Κεμπ δήλωσε επίσης ότι «οι πάροχοι προϊόντων δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι».

Πιθανές παγκόσμιες επιπτώσεις της δικαστικής απόφασης

Παρόλο που μια ενδεχόμενη προσωρινή δικαστική απόφαση στην αστική αγωγή κατά της Meta περιορίζεται γεωγραφικά στην Ολλανδία, θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα σημαντικό δεδικασμένο. Αυτό συμβαίνει εν μέσω αυξανόμενων αντιδράσεων από το κοινό παγκοσμίως, καθώς και απαγορεύσεων σε συγκεκριμένους χώρους και προειδοποιήσεων από ρυθμιστικές αρχές ανά τον κόσμο σχετικά με τη χρήση τέτοιων συσκευών.

Με πληροφορίες από: Newsit