Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε σήμερα, δι’ ανατάσεως χειρός, ψήφισμα με το οποίο εκφράζει την έντονη καταδίκη της επικύρωσης του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου. Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση του εν λόγω μνημονίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Λιβύης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλώνει την πλήρη αλληλεγγύη του προς την Ελλάδα και την Κύπρο, τονίζοντας την ανάγκη για μια συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση.

Έντονη καταδίκη και αλληλεγγύη σε Ελλάδα και Κύπρο

Στο ψήφισμά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαναβεβαιώνει την πάγια θέση του ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο. Συγκεκριμένα, υπογραμμίζει ότι παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. Η Ολομέλεια αποδοκιμάζει έντονα την επικύρωσή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία έχει την έδρα της στην ανατολική Λιβύη, στις 20 Οκτωβρίου.

Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι το νομικό καθεστώς του μνημονίου δεν αλλάζει, παρά την επικύρωσή του. Ζητούν την άμεση ακύρωση τόσο του τουρκολιβυκού μνημονίου όσο και των συναφών συμφωνιών που αφορούν τους υδρογονάνθρακες, οι οποίες έχουν συναφθεί στο πλαίσιο αυτό.

Έκκληση για κυρώσεις και επανεξέταση χρηματοδότησης

Οι ευρωβουλευτές καλούν το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξετάσει σοβαρά την επιβολή στοχευμένων κυρώσεων. Αυτό θα πρέπει να γίνει στην περίπτωση που η εφαρμογή του μνημονίου οδηγήσει σε παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της ΕΕ. Η έκκληση αυτή υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα της Ευρώπης να προστατεύσει τα συμφέροντα των μελών της.

Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά την επανεξέταση της χρηματοδοτικής συνεργασίας της ΕΕ με την Τουρκία και τη Λιβύη. Στόχος αυτής της επανεξέτασης είναι να διασφαλιστεί ότι ευρωπαϊκοί πόροι δεν θα χρησιμοποιούνται για τη στήριξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εφαρμογή του παράνομου μνημονίου. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αποτροπή περαιτέρω ενέργειών που αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο.

Μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ψήφισμα στις μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει την εξαγγελία τουρκικών θαλάσσιων πάρκων πέραν των χωρικών υδάτων της Τουρκίας, καθώς αυτή η ενέργεια θεωρείται μέσο προώθησης των διεκδικήσεων της «Γαλάζιας Πατρίδας». Επίσης, αποδοκιμάζεται η πολιτική εργαλειοποίηση των NAVTEX, οι παραβιάσεις των χωρικών υδάτων και η παράνομη αλιεία στην περιοχή.

Επιπλέον, το ΕΚ αποδοκιμάζει το τουρκικό casus belli, επιβεβαιώνοντας τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών, συμπεριλαμβανομένων της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, σε θαλάσσιες ζώνες. Καλούν την Άγκυρα να απέχει από οποιαδήποτε παρέμβαση στην υλοποίηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, γνωστού ως «Great Sea Interconnector», το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.

Ενίσχυση θαλάσσιας ασφάλειας και έκθεση Κάλας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά, επίσης, την ενίσχυση της ευρωπαϊκής δράσης για τη θαλάσσια ασφάλεια. Αυτή η δράση προτείνεται να γίνει στα πρότυπα της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ», με βασικό στόχο την προστασία των υποθαλάσσιων υποδομών, των ενεργειακών διαδρόμων και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην περιοχή. Η πρωτοβουλία αυτή κρίνεται απαραίτητη για τη διατήρηση της σταθερότητας και της ασφάλειας.

Τέλος, το ΕΚ καλεί την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλας, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλουν, εντός τριών μηνών, μια ολοκληρωμένη έκθεση. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τις διπλωματικές ενέργειες που έχουν γίνει, τις εγγυήσεις σχετικά με τη χρήση των ευρωπαϊκών πόρων, καθώς και τυχόν πρόσθετα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, της Κύπρου και άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki