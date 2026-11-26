Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν συγκεντρωθεί στις Βρυξέλλες για μια Σύνοδο Κορυφής, όπου αναμένεται σφοδρή σύγκρουση σχετικά με τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ. Οι διαφωνίες καλύπτουν σχεδόν τα πάντα, από τις αγροτικές επιδοτήσεις μέχρι τη φορολόγηση των τεχνολογικών κολοσσών.

Από αυτή τη Σύνοδο Κορυφής, καμία από τις αντίπαλες κυβερνήσεις δεν αναμένει να προκύψει συμφωνία, καθώς οι εντάσεις είναι υψηλές και οι ηγέτες δεν δείχνουν διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς σε αυτή τη φάση των διαπραγματεύσεων.

Ο επταετής προϋπολογισμός στο επίκεντρο

Το μεσημέρι της Πέμπτης, όλοι οι ηγέτες θα συζητήσουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ένα θέμα που έχει προκαλέσει έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ των 27 κυβερνήσεων. Η ατζέντα περιλαμβάνει κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την κατανομή των πόρων και τις προτεραιότητες της Ένωσης για την επόμενη επταετία.

Οι διαφωνίες είναι εκτεταμένες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα τομέων, από τις αγροτικές επιδοτήσεις, οι οποίες αποτελούν παραδοσιακά σημείο τριβής, μέχρι τη φορολόγηση των τεχνολογικών κολοσσών, ένα νεότερο ζήτημα που απασχολεί έντονα την ευρωπαϊκή ατζέντα.

Η πρόταση Κόστα και οι διαφωνίες

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, επιχειρεί να εξασφαλίσει υποστήριξη για την πρόταση προϋπολογισμού που παρουσίασε το Σάββατο. Η πρόταση αυτή προβλέπει πρόσθετες περικοπές ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με προηγούμενο σχέδιο, κάτι που αναμένεται να εντείνει τις συζητήσεις.

Πέρα από τον επταετή προϋπολογισμό, οι ηγέτες θα συζητήσουν και το δάνειο ύψους 45 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία. Το θέμα αυτό προστίθεται στην ήδη φορτωμένη ατζέντα, απαιτώντας περαιτέρω διαπραγματεύσεις και συναινέσεις.

Οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εξέφρασε τη θέση της Ελλάδας σε ανακοίνωση του γραφείου του το βράδυ της Τετάρτης. Τόνισε την ανάγκη για έναν ισχυρό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, υπογραμμίζοντας τη σημασία του για την ίδια την Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να απαιτεί περισσότερα από τον εαυτό της και ταυτόχρονα να επιλέγει να επενδύει λιγότερα». Πρόσθεσε επίσης ότι «Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή Ευρώπη με έναν αδύναμο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό».

Χαμηλές προσδοκίες για άμεση συμφωνία

Περισσότεροι από δώδεκα διπλωμάτες που συμμετέχουν στην προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής δήλωσαν ότι αναμένουν εντάσεις και συγκρούσεις μεταξύ των ηγετών. Οι ίδιοι διπλωμάτες έχουν διαμηνύσει ότι οι κυβερνήσεις δεν είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς σε αυτή τη φάση των διαπραγματεύσεων.

Ένας διπλωμάτης της ΕΕ, ο οποίος μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω του εμπιστευτικού χαρακτήρα των διαπραγματεύσεων, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν είναι η Σύνοδος Κορυφής της σύγκλισης. Δεν είναι η ώρα των υποχωρήσεων».

Οι επόμενες κινήσεις

Μετά τις αρχικές συζητήσεις, θα ακολουθήσουν πολύωρες συναντήσεις σε μικρότερες ομάδες ή κατ’ ιδίαν, με στόχο την εξεύρεση κοινών σημείων και την άμβλυνση των διαφορών. Οι ηγέτες θα συνεδριάσουν εκ νέου το βράδυ της Πέμπτης για να διαπιστώσουν εάν οι συζητήσεις συνέβαλαν στην επίτευξη προόδου.

Ωστόσο, δεν αναμένεται συμφωνία πριν από την τελευταία Σύνοδο Κορυφής του έτους, η οποία αρχίζει στις 17 Δεκεμβρίου. Ένας δεύτερος ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης ανέφερε ότι «Ο Κόστα γνωρίζει ότι πιθανότατα χρειάζεται μια κακή Σύνοδο Κορυφής πριν μπορέσει να έχει μια καλή τον Δεκέμβριο».

Με πληροφορίες από: Topontiki