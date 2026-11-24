Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να ετοιμάζεται να προχωρήσει σε σημαντική αύξηση των δασμών που επιβάλλονται στην Κίνα, καθώς και σε δεκάδες άλλες χώρες. Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο πολιτικών αλλαγών, μόλις τρεις εβδομάδες αφότου το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχασε την πλειοψηφία του στο Κογκρέσο. Η βασική αιτιολογία πίσω από την πιθανή αυτή κίνηση είναι η πεποίθηση ότι οι κρατικές επιδοτήσεις παρέχουν στους ξένους κατασκευαστές ένα αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των αμερικανικών εταιρειών, στρεβλώνοντας έτσι τον διεθνή ανταγωνισμό.

Οι προθέσεις του Τραμπ για τους δασμούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί να επαναφέρει ένα μεγάλο μέρος του αρχικού δασμολογικού του καθεστώτος, το οποίο είχε εφαρμοστεί κατά την προηγούμενη θητεία του. Αυτή η επιδίωξη έρχεται μετά την ακύρωση των φόρων έκτακτης ανάγκης που είχε επιβάλει τον Φεβρουάριο, από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ. Η πρόθεση αυτή σηματοδοτεί μια επιστροφή σε μια πιο επιθετική εμπορική πολιτική, με στόχο την προστασία των εγχώριων αμερικανικών επιχειρήσεων και την εξισορρόπηση των εμπορικών σχέσεων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η Κίνα είναι η χώρα που πιθανότατα θα αντιμετωπίσει μερικούς από τους υψηλότερους δασμούς στο πλαίσιο αυτής της νέας πολιτικής. Η συγκεκριμένη αναφορά υπογραμμίζει την εστίαση της αμερικανικής κυβέρνησης στις εμπορικές σχέσεις με το Πεκίνο, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί από εντάσεις και διαφωνίες στο παρελθόν, με τις ΗΠΑ να επιδιώκουν την αντιμετώπιση αυτών που θεωρούν αθέμιτες πρακτικές.

Η έρευνα του Τζέιμισον Γκριρ

Ήδη από τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, ο Αμερικανός αντιπρόσωπος εμπορίου, Τζέιμισον Γκριρ, είχε ξεκινήσει μια εκτεταμένη έρευνα. Η έρευνα αυτή αφορούσε συνολικά 16 οικονομίες παγκοσμίως, με επίκεντρο τις ανησυχίες σχετικά με τις κρατικές επιδοτήσεις που παρέχονται σε ξένες εταιρείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν ότι αυτές οι επιδοτήσεις δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στην παγκόσμια αγορά.

Οι ανησυχίες αυτές εστιάζουν στο γεγονός ότι οι ξένοι κατασκευαστές, χάρη στις κρατικές ενισχύσεις που λαμβάνουν, μπορούν να προσφέρουν τα προϊόντα τους σε χαμηλότερες τιμές. Αυτή η πρακτική, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα των αμερικανικών εταιρειών και πλήττει την εγχώρια παραγωγή. Η έρευνα του Γκριρ αποτέλεσε το προοίμιο για τις τρέχουσες συζητήσεις περί αύξησης των δασμών, καθώς επιβεβαίωσε τις υποψίες της Ουάσινγκτον για στρεβλώσεις στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές.

Οι πιθανές αυξήσεις για ΕΕ, Ιαπωνία και Νότια Κορέα

Οι εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα αποτελούν επίσης μέρος των σχεδίων για αύξηση των δασμών, επηρεάζοντας σημαντικούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Αυτές οι χώρες αντιμετωπίζουν επί του παρόντος δασμούς που κυμαίνονται μεταξύ 10% και 12,5% για τα προϊόντα τους που εισάγονται στην αμερικανική αγορά. Ωστόσο, οι νέες προτάσεις προβλέπουν μια πιθανή αναπροσαρμογή και αύξηση αυτών των δασμών.

Συγκεκριμένα, οι δασμοί στις εισαγωγές από τις εν λόγω οικονομίες θα μπορούσαν να αυξηθούν έως και 15%. Αυτό θα είχε άμεσο αντίκτυπο στις εμπορικές σχέσεις των ΗΠΑ με μερικούς από τους σημαντικότερους οικονομικούς τους εταίρους, δημιουργώντας ένα νέο πλαίσιο για τις διεθνείς συναλλαγές και ενδεχομένως προκαλώντας αντιδράσεις από τις θιγόμενες χώρες.

Η ειδική περίπτωση της Κίνας

Η Κίνα, όπως προαναφέρθηκε, αναμένεται να αντιμετωπίσει μια πιο απότομη και σημαντική αύξηση στους δασμούς, γεγονός που την καθιστά τον κύριο στόχο των νέων μέτρων. Επί του παρόντος, οι εισαγωγές από την Κίνα υπόκεινται σε δασμό 12,5% κατά την είσοδό τους στην αμερικανική αγορά. Ωστόσο, οι συζητήσεις στην Ουάσινγκτον δείχνουν μια σαφή πρόθεση για σημαντική αναπροσαρμογή αυτού του συντελεστή.

Τον Αύγουστο, το Bloomberg είχε αναφέρει ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά την επιβολή ενός επιπλέον δασμού της τάξης του 7,5% για τα κινεζικά προϊόντα. Εάν αυτή η πρόταση υλοποιηθεί, ο συνολικός συντελεστής των δασμών για την Κίνα θα ανέβαινε στο 20% από το τρέχον 12,5%. Αυτή η κίνηση θα ενίσχυε περαιτέρω την πίεση στην κινεζική οικονομία και θα σηματοδοτούσε μια κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, με απρόβλεπτες συνέπειες για το παγκόσμιο εμπόριο.

Με πληροφορίες από: Topontiki