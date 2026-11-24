Νέα σενάρια για την παραίτηση του βασιλιά Καρόλου από τον βρετανικό θρόνο έχουν ανακύψει τις τελευταίες ημέρες, με δημοσιεύματα να υποστηρίζουν ότι ο μονάρχης ενδέχεται να παραδώσει το στέμμα στον γιο του, πρίγκιπα Ουίλιαμ, μέσα στους επόμενους μήνες. Οι πληροφορίες αυτές ενισχύονται από ισχυρισμούς ότι η κατάσταση της υγείας του βασιλιά είναι πολύ σοβαρότερη από την εικόνα που παρουσιάζεται δημοσίως. Η συζήτηση για τη διαδοχή έρχεται στο προσκήνιο καθώς ο Κάρολος συνεχίζει τη μάχη του με τον καρκίνο.

Νέα σενάρια για τον βρετανικό θρόνο

Σειρά δημοσιευμάτων αναφέρει τις τελευταίες ημέρες ότι ο βασιλιάς Κάρολος προτίθεται να παραιτηθεί από τον θρόνο. Τα δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι ο μονάρχης είναι «πολύ πιο άρρωστος απ’ όσο παραδέχεται το Παλάτι». Μάλιστα, μία από τις πηγές τοποθετεί χρονικά την παραίτηση του Καρόλου ακόμη και εντός του 2027, ενώ άλλες αναφέρουν ότι η παράδοση του στέμματος στον πρίγκιπα Ουίλιαμ θα μπορούσε να γίνει μέσα στους επόμενους μήνες.

Μια δεύτερη πηγή υποστήριξε χαρακτηριστικά: «Ο βασιλιάς Κάρολος πρόκειται να αποχωρήσει. Θα παραιτηθεί από τον θρόνο». Αυτές οι πληροφορίες έχουν πυροδοτήσει εκτεταμένες συζητήσεις σχετικά με το μέλλον της βρετανικής μοναρχίας και την πιθανή αλλαγή σκυτάλης.

Η μάχη με τον καρκίνο και η κατάσταση της υγείας

Ο βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκε με καρκίνο, απροσδιόριστης μέχρι σήμερα μορφής, τον Φεβρουάριο του 2024. Ωστόσο, σε αντίθεση με τη νύφη του, πριγκίπισσα Κέιτ Μίντλετον, η οποία ανακοίνωσε τη δική της διάγνωση περίπου έναν μήνα αργότερα, ο ίδιος δεν έχει ολοκληρώσει τη θεραπεία του, ούτε έχει ανακοινωθεί ότι η ασθένειά του βρίσκεται σε ύφεση.

Ανώνυμες πηγές, τις οποίες επικαλείται το Radar Online, υποστηρίζουν ότι γνωρίζουν τι συμβαίνει στο παρασκήνιο του Παλατιού. «Παρότι ο Κάρολος προσπαθεί να δείξει ότι όλα συνεχίζονται κανονικά, τα πράγματα δεν εξελίσσονται έτσι. Ο καθένας μπορεί να διαπιστώσει ότι δεν είναι καλά», ανέφερε μία από αυτές τις πηγές. Μια τρίτη πηγή πρόσθεσε: «Είναι πολύ πιο άρρωστος απ’ όσο παραδέχεται το Παλάτι και απλώς δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί μια διχασμένη οικογένεια, τα επιχειρηματικά συμφέροντα του Στέμματος και να ανταποκριθεί στις καθημερινές υποχρεώσεις της μοναρχίας».

Η πρόσφατη περιοδεία στην Καραϊβική και οι επιπτώσεις

Το Radar Online αποκάλυψε αυτή την εβδομάδα ότι η πρόσφατη εννιαήμερη περιοδεία του βασιλιά στην Καραϊβική, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 27 Οκτωβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου, επιβάρυνε σημαντικά τον οργανισμό του. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η κατάσταση της υγείας του φέρεται να έχει επιδεινωθεί μετά την επιστροφή του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ένας ανώτερος βοηθός του Παλατιού του Μπάκιγχαμ φέρεται να υπαινίχθηκε ότι δεν ήταν όλα καλά με τον Βασιλιά, ενώ συζητούσε την περιοδεία, η οποία περιελάμβανε μια εμφάνιση στην 28η Σύνοδο Αρχηγών Κυβερνήσεων της Κοινοπολιτείας (CHOGM). «Ήταν μια περίπλοκη επίσκεψη», δήλωσε ο ανώτερος βοηθός του παλατιού. «Ήταν δύσκολο. Ήταν εξαντλητικό… Αλλά το συμπέρασμα είναι ότι ήταν πολύ επιτυχημένο και νομίζω ότι ο Βασιλιάς έχει επιδείξει την πολιτική του δεινότητα τόσο με λόγια όσο και με πράξεις».

Προηγούμενες φήμες και η διαδικασία διαδοχής

Δεν είναι η πρώτη φορά που κυκλοφορούν φήμες σχετικά με την πρόθεση του βασιλιά Καρόλου να εγκαταλείψει τον θρόνο. Μόλις πριν από λίγους μήνες, το περιοδικό New Idea επικαλέστηκε πηγή από το περιβάλλον του Παλατιού, η οποία ισχυρίστηκε ότι βρίσκονταν ήδη σε εξέλιξη πρόβες για την παραίτηση του μονάρχη. Αυτή η διαδικασία προϋποθέτει μια σειρά επίσημων ενεργειών, σύμφωνα με το Σύνταγμα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με το σενάριο που περιγράφεται στα δημοσιεύματα, ο Κάρολος θα έπρεπε αρχικά να υπογράψει ενώπιον μαρτύρων επίσημη πράξη παραίτησης, δηλώνοντας την αμετάκλητη απόφασή του να εγκαταλείψει τον θρόνο. Οι συνεχείς αναφορές και οι ισχυρισμοί ανώνυμων πηγών διατηρούν ζωντανό το ενδεχόμενο μιας σημαντικής αλλαγής στην κορυφή της βρετανικής μοναρχίας στο εγγύς μέλλον.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki