Η Μοσάντ συμμετείχε ενεργά στην αποτροπή μιας τρομοκρατικής επίθεσης που σχεδίαζε το ISIS σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη τον Αύγουστο του 2024. Την αποκάλυψη έκανε ο πρώην επικεφαλής της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών, Νταβίντ Μπαρνέα, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση αυτή γλίτωσε τη ζωή εκατοντάδων ανθρώπων. Η συνεργασία με τις αυστριακές υπηρεσίες ήταν καθοριστική για την εξάρθρωση του πυρήνα της τζιχάντιστικής οργάνωσης.

Η αποκάλυψη του πρώην επικεφαλής της Μοσάντ

Ο Νταβίντ Μπαρνέα, πρώην επικεφαλής της Μοσάντ, μίλησε δημόσια για πρώτη φορά σχετικά με τον ρόλο της υπηρεσίας στην αποτροπή του σχεδίου επίθεσης. Η αποκάλυψη έγινε τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια συνεδρίου του οργανισμού ELNET που πραγματοποιήθηκε στην Ιερουσαλήμ. Ο Μπαρνέα περιέγραψε την ενέργεια ως εξάρθρωση ενός πυρήνα που σχεδίαζε «μαζική δολοφονία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιχείρηση αυτή απέτρεψε τη μαζική δολοφονία πιθανώς εκατοντάδων νέων Ευρωπαίων, ανδρών και γυναιγών. Ο Μπαρνέα τόνισε τη σημασία της δράσης της Μοσάντ, υπογραμμίζοντας ότι η παρέμβαση της υπηρεσίας ήταν καθοριστική για την αποτροπή μιας τραγωδίας με εκατοντάδες νεκρούς.

Η συνεργασία των υπηρεσιών πληροφοριών

Ο Νταβίντ Μπαρνέα εξήγησε ότι η αρχική προειδοποίηση για την απειλή προήλθε από τις αυστριακές υπηρεσίες, οι οποίες ενημέρωσαν τους Ισραηλινούς εταίρους τους. Από τη στιγμή που οι πληροφορίες αυτές διαβιβάστηκαν στη Μοσάντ, η ισραηλινή υπηρεσία αξιοποίησε τις μοναδικές δυνατότητές της στην επεξεργασία πληροφοριών.

Αυτή η αξιοποίηση οδήγησε στην αποκάλυψη των υποδομών του δικτύου και, εν τέλει, στη σύλληψη του πυρήνα της διεθνούς τζιχάντιστικής οργάνωσης. Ο πρώην επικεφαλής της Μοσάντ δεν αποκάλυψε τις επιχειρησιακές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν, αλλά στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών διαφορετικών χωρών απέναντι στη διεθνή τρομοκρατία.

Το σχέδιο επίθεσης και οι ακυρώσεις των συναυλιών

Το σχέδιο της τρομοκρατικής επίθεσης αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2024, σε μια περίοδο που η Τέιλορ Σουίφτ βρισκόταν στην περιοδεία της «The Eras Tour». Η συγκεκριμένη περιοδεία θεωρείται μία από τις πιο κερδοφόρες όλων των εποχών. Η τραγουδίστρια είχε προγραμματίσει τρεις εμφανίσεις στο στάδιο Ερνστ Χάπελ της Βιέννης, συγκεκριμένα στις 8, 9 και 10 Αυγούστου.

Λίγο πριν από την πρώτη προγραμματισμένη συναυλία, οι αυστριακές Αρχές ανακοίνωσαν ότι είχαν αποκαλύψει ένα σχέδιο επίθεσης που συνδεόταν με το Ισλαμικό Κράτος. Ως αποτέλεσμα, οι διοργανωτές προχώρησαν στην ακύρωση και των τριών συναυλιών για λόγους ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία του κοινού.

Ο αριθμός των θεατών και η αντίδραση της τραγουδίστριας

Σύμφωνα με πληροφορίες του αυστριακού πρακτορείου APA, στις τρεις συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη αναμένονταν συνολικά πάνω από 170.000 θεατές. Η ακύρωση των εμφανίσεων προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση στους θαυμαστές της τραγουδίστριας, καθώς χιλιάδες από αυτούς είχαν ταξιδέψει από διάφορες άλλες χώρες ειδικά για να παρακολουθήσουν τις συναυλίες.

Η ίδια η Τέιλορ Σουίφτ μίλησε αργότερα για τα συναισθήματα που ένιωσε μετά την αποκάλυψη του σχεδίου και την ακύρωση. Όπως είχε γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «ο λόγος για τον οποίο ακυρώθηκαν οι συναυλίες με γέμισε με ένα νέο αίσθημα φόβου και τεράστιες ενοχές, επειδή τόσοι πολλοί άνθρωποι είχαν σχεδιάσει να έρθουν».

Με πληροφορίες από: Newsit