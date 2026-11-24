Οι τουρκικές αρχές προχώρησαν σε επίσημη ανακοίνωση, δηλώνοντας πως το ζώο που είχε προκαλέσει ανησυχία και πανικό στα προάστια της Κωνσταντινούπολης δεν ήταν λιοντάρι, ούτε κάποιο άλλο είδος μεγάλου αιλουροειδούς. Η δήλωση αυτή ήρθε το βράδυ της Δευτέρας, 24 Νοεμβρίου 2026, μετά από μια εκτεταμένη επιχείρηση εντοπισμού που διήρκεσε 24 ώρες και απέβη άκαρπη. Η εξέλιξη αυτή πυροδότησε ένα «γλέντι» σχολίων και εικασιών στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) σχετικά με την πραγματική ταυτότητα του μυστηριώδους πλάσματος.

Εκτεταμένη επιχείρηση εντοπισμού με drones και κομάντος

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του ζώου, που αρχικά πιστευόταν ότι ήταν λιοντάρι, συγκεκριμένα θηλυκό, αποδείχθηκαν άκαρπες. Για 24 ολόκληρες ώρες, ειδικές ομάδες για την προστασία των ζώων, αστυνομικοί και κομάντος του στρατού συμμετείχαν ενεργά στο «κυνήγι» του υποτιθέμενου λιονταριού στα προάστια της Κωνσταντινούπολης. Οι κάτοικοι της περιοχής ζούσαν με την αγωνία μήπως συναντήσουν το θηλαστικό.

Στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν drones και θερμικές κάμερες, με βίντεο από αυτές να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνοντας το ζώο να περιπλανάται στην αριστοκρατική συνοικία Ουσκουμρούκιοϊ. Το ζώο φέρεται να περιπλανιόταν σε δασική έκταση βόρεια της Κωνσταντινούπολης, κοντά στα Βόρεια Δάση της πόλης. Δεν υπήρχε καμία πληροφορία για το πώς μπορεί να είχε φτάσει στη χώρα.

Μέτρα ασφαλείας και αποκλεισμός περιοχών

Οι αξιωματούχοι, αντιδρώντας στις αναφορές για την παρουσία του ζώου, εξέδωσαν εντολή για απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες περιοχές. Παράλληλα, το Δάσος του Βελιγραδίου αποκλείστηκε πλήρως, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών και να διευκολυνθούν οι έρευνες. Οι εκτεταμένες αυτές ενέργειες και οι προσπάθειες εντοπισμού, ωστόσο, δεν οδήγησαν πουθενά, καθώς το ζώο δεν βρέθηκε.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν μεγάλη, με την συμμετοχή διαφόρων υπηρεσιών, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίστηκε αρχικά η πληροφορία για την περιπλάνηση ενός μεγάλου αιλουροειδούς. Παρά ταύτα, οι έρευνες δεν κατάφεραν να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη του ζώου που προκάλεσε τον συναγερμό.

Η ανατροπή των αξιωματούχων και το «γλέντι» στο Χ

Το βράδυ της Δευτέρας, 24 Νοεμβρίου 2026, οι τουρκικές αρχές προχώρησαν σε μια δήλωση που ανέτρεψε τα δεδομένα. Ανέφεραν πως το ζώο «δεν ήταν λιοντάρι ούτε κάποιο άλλο είδος μεγάλου αιλουροειδούς». Αυτή η ανακοίνωση ήταν αρκετή για να ξεκινήσει ένα ολόκληρο «γλέντι» στην πλατφόρμα Χ, με τους χρήστες να σχολιάζουν και να εικάζουν για το ποιο ζώο κρυβόταν πίσω από τον πανικό.

Η είδηση αυτή έδωσε τροφή για ποικίλες συζητήσεις και χιουμοριστικά σχόλια, καθώς η αρχική αγωνία μετατράπηκε σε διαδικτυακή διασκέδαση. Οι χρήστες της πλατφόρμας μοιράστηκαν τις απόψεις τους και τις θεωρίες τους για την πραγματική ταυτότητα του μεγαλόσωμου ζώου που είχε σπείρει τον φόβο.

Χιουμοριστικά σχόλια και εικασίες για την ταυτότητα του ζώου

Στο Χ, οι εικασίες για την ταυτότητα του ζώου ήταν πολλές και συχνά χιουμοριστικές. Ορισμένοι χρήστες εκτίμησαν πως επρόκειτο για έναν μεγαλόσωμο σκύλο, προσπαθώντας να δώσουν μια πιο λογική εξήγηση στο μυστήριο. Άλλοι πάλι, ανέβασαν χιουμοριστικά βίντεο με οικόσιτες γάτες, ρωτώντας ειρωνικά αν αυτό ήταν το «μυστήριο πλάσμα» που περιπλανιόταν στην Κωνσταντινούπολη, εκμεταλλευόμενοι την αγάπη των Τούρκων για τις γάτες.

Η κατάσταση πήρε ακόμη πιο αστεία τροπή όταν, στην περιοχή Σαριγέρ, όπου είχαν αναφερθεί οι θεάσεις, εμφανίστηκε ένα άτομο φορώντας μάσκα λιονταριού και πόζαρε για φωτογραφίες, προσθέτοντας μια χιουμοριστική διάσταση στο όλο γεγονός. Ενώ το πραγματικό ζώο παρέμενε άφαντο, τα αστεία και οι εικασίες στο διαδίκτυο πολλαπλασιάστηκαν, δημιουργώντας ένα κύμα διαδικτυακού χιούμορ γύρω από το περιστατικό.

Με πληροφορίες από: Newsit