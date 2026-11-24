Σε τραγωδία κατέληξε η πεζοπορία ενός πατέρα με τον γιο του στην Καλιφόρνια, καθώς ο πρώτος έχασε τη ζωή του πέφτοντας από ύψος περίπου 150 μέτρων σε απόκρημνη χαράδρα. Το περιστατικό συνέβη όταν ο πατέρας προσπάθησε να βοηθήσει το παιδί του που είχε γλιστρήσει στο παγωμένο έδαφος.

Ο Γκιγιέρμο Αλεχάντρο Μπατρές βρισκόταν με τον γιο του στο όρος Μπέιντεν-Πάουελ, όταν ο γιος του έχασε την ισορροπία του. Στην προσπάθειά του να τον βοηθήσει να σηκωθεί, ο ίδιος γλίστρησε στον πάγο και έπεσε στη χαράδρα.

Η τραγική στιγμή της πτώσης

Ο Γκιγιέρμο Αλεχάντρο Μπατρές σκοτώθηκε ενώ βρισκόταν με τον γιο του στο όρος Μπέιντεν-Πάουελ. Όταν το παιδί έχασε την ισορροπία του στο παγωμένο έδαφος, ο πατέρας του προσπάθησε να το βοηθήσει να σηκωθεί. Ωστόσο, γλίστρησε και ο ίδιος στον πάγο, με αποτέλεσμα να πέσει σε μια απότομη χαράδρα βάθους περίπου 150 μέτρων.

Η ανιψιά του, Τζένιφερ, περιέγραψε την απώλεια σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα συγκέντρωσης χρημάτων «Γκο Φαντ Μι», αναφέροντας ότι ο Γκιγιέρμο σκοτώθηκε από την πτώση, αφήνοντας την οικογένειά του σοκαρισμένη και βυθισμένη στο πένθος, αντιμέτωπη με μια αδιανόητη απώλεια.

Η προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων

Η διαδικτυακή καμπάνια στην πλατφόρμα «Γκο Φαντ Μι» δημιουργήθηκε από την ανιψιά του Γκιγιέρμο, Τζένιφερ. Στόχος της είναι να συγκεντρωθούν χρήματα για τα έξοδα της κηδείας και τις υπόλοιπες οικονομικές ανάγκες της οικογένειας.

Μέχρι στιγμής, έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 9.350 δολάρια, με τον συνολικό στόχο να έχει οριστεί στα 12.000 δολάρια.

Το προφίλ του Γκιγιέρμο Αλεχάντρο Μπατρές

Ο Γκιγιέρμο Μπατρές ήταν πιστοποιημένος προπονητής υπεραποστάσεων της Ακαδημίας Προπονητικής Αθλημάτων Αντοχής Γιουνάιτεντ (UESCA). Είχε αποκτήσει την πιστοποίησή του στις 3 Ιουλίου 2025, σύμφωνα με σχετική ανάρτησή του στο Instagram.

Ως προπονητής, βοηθούσε αθλητές να προετοιμαστούν για απαιτητικούς αγώνες μεγάλων αποστάσεων, όπως διαδρομές 50 και 100 μιλίων, αλλά και πολυήμερες διοργανώσεις, οι οποίες ξεπερνούν κατά πολύ την απόσταση ενός μαραθωνίου.

Κίνδυνοι στο όρος Μπέιντεν-Πάουελ

Το όρος Μπέιντεν-Πάουελ βρίσκεται στην οροσειρά Σαν Γκαμπριέλ, στην κομητεία του Λος Άντζελες. Η συγκεκριμένη πεζοπορική διαδρομή συγκαταλέγεται στις πιο επικίνδυνες της περιοχής όταν, κατά τους χειμερινούς μήνες, σχηματίζονται πάγος και χιόνι.

Τον Δεκέμβριο του 2025, τρεις πεζοπόροι έχασαν τη ζωή τους στο όρος Μπαλντι, σε αποστάσεις περίπου 16 χιλιομέτρων μεταξύ τους, εξαιτίας των ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών και της έντονης χιονόπτωσης.

Με πληροφορίες από: ethnos.gr