Σενάρια για νέο έκτακτο επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους πριν το Πάσχα του 2027

Σενάρια για τη χορήγηση ενός νέου έκτακτου επιδόματος, ύψους 400 ευρώ, κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες. Αυτό το πιθανό επίδομα προορίζεται για τους συνταξιούχους και θα είναι παρόμοιο με εκείνο που έχει ήδη καταβληθεί σε αυτούς. Η συζήτηση αφορά την πιθανότητα καταβολής του πριν από το Πάσχα του 2027.

Υπό εξέταση η δεύτερη ενίσχυση

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, μία από τις προτάσεις που εξετάζονται αφορά τη χορήγηση μιας δεύτερης ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους. Αυτή η νέα παροχή θα είναι επιπλέον της ήδη καθιερωμένης που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο.

Ο βασικός στόχος ενός τέτοιου μέτρου είναι η περαιτέρω ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων. Με τις δύο αυτές καταβολές, το συνολικό ετήσιο όφελος για ορισμένους δικαιούχους θα μπορούσε να προσεγγίσει το ύψος μιας επιπλέον σύνταξης.

Οι προϋποθέσεις για την καταβολή

Οι όποιες αποφάσεις σχετικά με το νέο έκτακτο επίδομα συνδέονται άμεσα με την επιβεβαίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων της χώρας. Η επιβεβαίωση αυτή αναμένεται από τη Eurostat τον Απρίλιο του 2027.

Μέχρι εκείνη την ημερομηνία, το οικονομικό επιτελείο θα συνεχίσει να αξιολογεί τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια για την παροχή πρόσθετων ενισχύσεων. Οι συνταξιούχοι παραμένουν μεταξύ των πιθανών αποδεκτών αυτών των νέων μέτρων στήριξης.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr