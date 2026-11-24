Με συνοπτικές διαδικασίες και εντολές που προήλθαν από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, ο Τζένσεν Χουάνγκ επέστρεψε στην ηγεσία της Nvidia τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026. Η επιστροφή του σημειώθηκε παρά το σκάνδαλο που ξέσπασε από την εξωσυζυγική του σχέση με την Άλις Χουάνγκ, η οποία θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε άμεσο άλμα πάνω από 30% στις μετοχές της εταιρείας, ενώ οι ομοσπονδιακές και πολιτειακές έρευνες για την υπόθεση κατασκοπείας βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ και οι αντιδράσεις της αγοράς

Ο Τζένσεν Χουάνγκ βρέθηκε εκτός της Nvidia για διάστημα 10 ημερών. Η απομάκρυνσή του είχε ως αποτέλεσμα την πτώση των μετοχών της εταιρείας. Ωστόσο, η επαναπρόσληψή του, που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, οδήγησε σε σημαντική άνοδο, με τις μετοχές να σημειώνουν άλμα άνω του 30%.

Η επιστροφή του στην ηγεσία της Nvidia πραγματοποιήθηκε παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σκανδάλου που αφορά την εξωσυζυγική του σχέση με την Άλις Χουάνγκ. Η Άλις Χουάνγκ θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, ένα στοιχείο που περιπλέκει την κατάσταση γύρω από τον διευθύνοντα σύμβουλο της τεχνολογικής εταιρείας.

Η παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ

Κατά τη διάρκεια των 10 ημερών που ο Τζένσεν Χουάνγκ ήταν εκτός της Nvidia, ο Ντόναλντ Τραμπ ζητούσε συνεχώς την επαναπρόσληψή του. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει πως δεν πίστευε ότι ο Χουάνγκ εμπλέκεται στην υπόθεση κατασκοπείας, εκφράζοντας την υποστήριξή του.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Τζένσεν Χουάνγκ αρκετές φορές ως «εθνικό θησαυρό» και φαίνεται πως ο ίδιος διαθέτει μετοχές αξίας 58 εκατομμυρίων δολαρίων στην Nvidia. Σύμφωνα με την The Washington Post, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει συνδέσει το μέλλον της κυβέρνησής του με τον Τζένσεν Χουάνγκ, λόγω της σημασίας της Τεχνητής Νοημοσύνης και των περιζήτητων μικροτσίπ που παράγει η Nvidia.

Οι παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέλαβε την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην Nvidia ως προσωπική του επιτυχία. Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Washington Post, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζέι Ντι Βανς «πάλευαν» όλο το Σαββατοκύριακο για να ολοκληρώσουν τη συμφωνία που θα οδηγούσε στην επαναπρόσληψη του Χουάνγκ.

Ο Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC ότι «το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να κάνει αυτό που θέλαμε». Είπε επίσης ότι είχε συνομιλήσει με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα, καθώς και με τον ίδιο τον Χουάνγκ το βράδυ της Κυριακής. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της τεχνολογικής εταιρείας να τον προσλάβει εκ νέου χαρακτηρίστηκε ως κίνηση – ανατροπή.

Οι συνεχιζόμενες έρευνες και τα αναπάντητα ερωτήματα

Παρά την επαναπρόσληψη του Τζένσεν Χουάνγκ, η υπόθεση κατασκοπείας δεν έχει κλείσει. Τόσο η Nvidia όσο και ο ίδιος ο Χουάνγκ βρίσκονται αντιμέτωποι με σειρά ομοσπονδιακών και πολιτειακών ερευνών. Τα μεγάλα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, καθώς οι αρχές συνεχίζουν τις ενέργειές τους.

Στο επίκεντρο των ερευνών συνεχίζει να βρίσκεται η Άλις Χουάνγκ και οι πιθανές διασυνδέσεις της με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών. Οι έρευνες αφορούν επίσης τις εξαγωγές των προηγμένων μικροτσίπ της Nvidia, τις επιχειρηματικές πρακτικές της εταιρείας, καθώς και τις λογιστικές της συναλλαγές. Ο Γενικός Εισαγγελέας Τοντ Μπλανς ενημέρωσε τον Ντόναλντ Τραμπ πως δεν υπήρχαν στοιχεία για ποινικές παραβάσεις που να αφορούν τον Τζένσεν Χουάνγκ ή την εταιρεία του. Ωστόσο, αξιωματούχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης συνεχίζουν να εξετάζουν εάν η Megaspeed, η εταιρεία της Άλις Χουάνγκ, είχε εκτρέψει προηγμένα τσιπ στην Κίνα, παραβιάζοντας τους ελέγχους εξαγωγών των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από: Newsit