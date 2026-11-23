Από την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού θα είναι και πάλι διαθέσιμη. Οι οικογένειες που πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να διορθώσουν στοιχεία σε ήδη καταχωρισμένες. Η επαναλειτουργία της πλατφόρμας δίνει έτσι την ευκαιρία στους δικαιούχους να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες.

Επαναλειτουργία της πλατφόρμας Α21

Η πλατφόρμα Α21 θα τεθεί εκ νέου σε λειτουργία στις 27 Νοεμβρίου, ξεκινώντας από τις 08:00 το πρωί. Αυτή η κίνηση επιτρέπει τόσο την καταχώριση νέων αιτήσεων όσο και την τροποποίηση στοιχείων σε όσες έχουν ήδη υποβληθεί. Η εφαρμογή είχε παραμείνει προσωρινά κλειστή από τις 13 Νοεμβρίου.

Ο λόγος για την προσωρινή διακοπή λειτουργίας ήταν η ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης της πέμπτης δόσης του 2026. Πρόκειται για μια καθιερωμένη διακοπή του συστήματος που προηγείται των πληρωμών του επιδόματος.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της διαδικασίας αφορά την οριστική υποβολή της αίτησης. Αυτή αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έγκριση και την καταβολή του επιδόματος. Η απλή συμπλήρωση των στοιχείων ή η προσωρινή αποθήκευση της αίτησης δεν θεωρείται επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Για τον λόγο αυτό, οι δικαιούχοι οφείλουν να ελέγχουν προσεκτικά ότι έχουν πραγματοποιήσει όλα τα απαιτούμενα βήματα. Είναι σημαντικό η αίτησή τους να εμφανίζεται ως οριστικά υποβληθείσα, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας.

Διορθώσεις και έλεγχος στοιχείων

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στις περιπτώσεις τροποποίησης ήδη καταχωρισμένων αιτήσεων. Οι απαραίτητες διορθώσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πλήρως και να μην παραμένουν εκκρεμότητες. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα προσωπικά και οικογενειακά στοιχεία που έχουν δηλώσει.

Τυχόν λάθη ή εκκρεμότητες στα στοιχεία αυτά ενδέχεται να επηρεάσουν την έγκριση της αίτησης ή την πληρωμή του επιδόματος. Η επαναλειτουργία της πλατφόρμας στις 27 Νοεμβρίου δίνει ακριβώς αυτή τη δυνατότητα στους δικαιούχους να προχωρήσουν στις αναγκαίες διορθώσεις.

Ποσά και τρόπος καταβολής

Το επίδομα παιδιού καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις. Τα ποσά που χορηγούνται κυμαίνονται από 28 έως 140 ευρώ μηνιαίως ανά παιδί. Το τελικό ποσό που θα λάβει κάθε οικογένεια καθορίζεται ανάλογα με τη σειρά γέννησης των παιδιών και την εισοδηματική κατηγορία στην οποία εντάσσεται η οικογένεια.

Με πληροφορίες από: newmoney.gr