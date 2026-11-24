Τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας, έπειτα από ρωσική επίθεση που εξαπολύθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι αρχές της πόλης διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό πιθανών εγκλωβισμένων στα συντρίμμια κτιρίων που επλήγησαν. Ο περιφερειακός κυβερνήτης εξέφρασε φόβους για την παρουσία ανθρώπων κάτω από τα συντρίμμια, ενώ μία γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Εκτεταμένες έρευνες για εγκλωβισμένους

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στη Ζαπορίζια, με τις ομάδες διάσωσης να προσπαθούν να εντοπίσουν τυχόν εγκλωβισμένους πολίτες. Η ρωσική επίθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε διάφορα κτίρια της πόλης. Οι αρχές εστιάζουν τις προσπάθειές τους στα συντρίμμια των πληγέντων κτιρίων, όπου εκφράζονται ανησυχίες για την ύπαρξη ανθρώπων.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης, Μιχαΐλο Σεμίκιν, ανακοίνωσε την Τρίτη μέσω Telegram ότι οι έρευνες συνεχίζονται αδιάκοπα. Ο ίδιος εξέφρασε τους φόβους του για την παρουσία ατόμων που ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στην πόλη μετά τα πλήγματα.

Ο απολογισμός των τραυματιών

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός της επίθεσης κάνει λόγο για τουλάχιστον 11 τραυματίες, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της περιοχής για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω ιατρικής φροντίδας. Μεταξύ των τραυματιών, μία γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στις υγειονομικές αρχές.

Οι τραυματίες δέχονται την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη, με το ιατρικό προσωπικό να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάρρωσή τους. Η ανακοίνωση του κυβερνήτη Σεμίκιν την Τρίτη παρείχε τις πρώτες επίσημες πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των πληγέντων από την επίθεση.

Σημαντικές υλικές ζημιές στην πόλη

Από τα πλήγματα της ρωσικής επίθεσης προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές σε διάφορες περιοχές της Ζαπορίζια. Συγκεκριμένα, επλήγησαν πολυκατοικίες, με πολλά διαμερίσματα να έχουν υποστεί σοβαρές φθορές, καθιστώντας τα μη κατοικήσιμα. Παράλληλα, ιδιωτικές κατοικίες υπέστησαν επίσης ζημιές, επηρεάζοντας την καθημερινότητα των κατοίκων.

Εκτός από τις οικιστικές ζημιές, η επίθεση προκάλεσε καταστροφές και σε εγκαταστάσεις μεταφορών, επηρεάζοντας τις υποδομές της πόλης. Πολλά οχήματα που βρίσκονταν στις πληγείσες περιοχές καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές φθορές, συμπληρώνοντας την εικόνα της καταστροφής που άφησαν πίσω τους τα πλήγματα.

Αμοιβαίες διαψεύσεις για στοχοποίηση αμάχων

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων, τόσο η Μόσχα όσο και το Κίεβο έχουν απορρίψει κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί σκόπιμης στοχοποίησης αμάχων. Οι δύο πλευρές επιμένουν ότι οι ενέργειές τους δεν στοχεύουν τον άμαχο πληθυσμό, παρά τις αναφορές για τραυματίες και καταστροφές σε κατοικημένες περιοχές.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται εν μέσω των εξελίξεων στη Ζαπορίζια, όπου η επίθεση προκάλεσε τραυματισμούς σε πολίτες και ζημιές σε οικιστικές υποδομές. Η άρνηση στοχοποίησης αμάχων αποτελεί πάγιο επιχείρημα και των δύο πλευρών καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου.

Αδυναμία ανεξάρτητης επαλήθευσης των πληροφοριών

Σχετικά με τις πληροφορίες που γνωστοποίησαν οι ουκρανικές αρχές για την επίθεση στη Ζαπορίζια, το πρακτορείο Reuters διευκρίνισε ότι δεν ήταν σε θέση να τις επαληθεύσει ανεξάρτητα. Η αδυναμία ανεξάρτητης επιβεβαίωσης των στοιχείων υπογραμμίζει τις δυσκολίες στην πλήρη και αντικειμενική καταγραφή των γεγονότων σε ζώνες συγκρούσεων.

Η δήλωση αυτή του πρακτορείου Reuters αποτελεί σημαντικό στοιχείο στην κάλυψη των γεγονότων, καθώς επισημαίνει την ανάγκη για προσοχή στην αξιολόγηση των πληροφοριών που προέρχονται από τις εμπλεκόμενες πλευρές. Η επαλήθευση των γεγονότων παραμένει πρόκληση σε περιβάλλοντα πολέμου.

Με πληροφορίες από: Enikos