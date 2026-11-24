Οι αρχές της Μαλαισίας προχωρούν στον σχεδιασμό μιας νέας, μεγάλης κλίμακας επιχείρησης επαναπατρισμού. Η επιχείρηση αυτή αφορά τη μεταφορά τουλάχιστον 6.500 μεταναστών πίσω στη χώρα καταγωγής τους, τη Μιανμάρ. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με συνδυασμό θαλάσσιων και αεροπορικών μέσων, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό εγχείρημα για την περιοχή.

Την είδηση γνωστοποίησε ο πρωθυπουργός της χώρας, Ανουάρ Ιμπραχίμ, ο οποίος παρουσίασε τις λεπτομέρειες του σχεδίου που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η ανακοίνωση του πρωθυπουργού

Ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας, Ανουάρ Ιμπραχίμ, ανακοίνωσε επίσημα τον σχεδιασμό αυτής της νέας επιχείρησης επαναπατρισμού. Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο κοινοβούλιο, όπου παρουσίασε τα βασικά σημεία του προγράμματος. Το σχέδιο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο νέου κύματος επαναπατρισμών που προγραμματίζουν οι αρχές της Μαλαισίας.

Ο Ιμπραχίμ τόνισε ότι οι αρχές της Μαλαισίας προγραμματίζουν τη μεταφορά τουλάχιστον 6.500 μεταναστών προς τη Μιανμάρ. Η όλη διαδικασία θα υλοποιηθεί με τη χρήση τόσο θαλάσσιων όσο και αεροπορικών μεταφορών, προκειμένου να καλυφθεί ο μεγάλος αριθμός των ατόμων που πρόκειται να επαναπατριστούν.

Θαλάσσιες μεταφορές με πλοία του πολεμικού ναυτικού

Στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης, το υπουργείο Εξωτερικών της Μαλαισίας έχει ήδη δώσει την έγκρισή του για τη συμμετοχή τριών πλοίων του πολεμικού ναυτικού. Τα πλοία αυτά θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην θαλάσσια μεταφορά μέρους των μεταναστών.

Συγκεκριμένα, τα τρία πλοία του πολεμικού ναυτικού έχουν αναλάβει την ευθύνη για τη μεταφορά 1.500 πολιτών της Μιανμάρ. Οι μεταφορές αυτές έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, στις 6 και 7 Δεκεμβρίου. Η χρήση στρατιωτικών πλοίων υπογραμμίζει την κλίμακα και τη σοβαρότητα της επιχείρησης.

Αεροπορικός επαναπατρισμός και κάλυψη κόστους

Πέρα από τις θαλάσσιες μεταφορές, ένα σημαντικό τμήμα του επαναπατρισμού θα πραγματοποιηθεί αεροπορικώς. Περισσότεροι από 5.000 μετανάστες αναμένεται να επιστρέψουν στη Μιανμάρ με αεροπλάνα. Αυτή η μέθοδος μεταφοράς κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη του μεγάλου αριθμού των ατόμων που δεν θα μεταφερθούν διά θαλάσσης.

Ένα επιπλέον στοιχείο που αφορά τον αεροπορικό επαναπατρισμό είναι η κάλυψη του κόστους. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η ίδια η Μιανμάρ θα αναλάβει την κάλυψη του κόστους μεταφοράς για τους περισσότερους από 5.000 μετανάστες που θα επιστρέψουν αεροπορικώς. Αυτή η συμφωνία αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδιασμού της επιχείρησης.

Ανησυχίες για τα δικαιώματα των μεταναστών

Η απόφαση των αρχών της Μαλαισίας να προχωρήσουν σε αυτή τη μαζική επιχείρηση επαναπατρισμού έχει προκαλέσει συγκεκριμένες ανησυχίες. Οι ανησυχίες αυτές εστιάζονται κυρίως στην προστασία των δικαιωμάτων των υπό επαναπατρισμό μεταναστών, καθώς και στην ασφάλειά τους κατά τη διάρκεια και μετά την επιστροφή τους.

Οι προβληματισμοί αυτοί αφορούν το κατά πόσο θα διασφαλιστεί η ευημερία και η προστασία των ατόμων που θα μεταφερθούν πίσω στη Μιανμάρ. Η κατάσταση των δικαιωμάτων και της ασφάλειας των μεταναστών αποτελεί ένα κεντρικό ζήτημα που έχει αναδειχθεί σε σχέση με την προγραμματισμένη επιχείρηση.

Με πληροφορίες από: Enikos