Η Δικαιοσύνη της Κολομβίας υποχρεώνει τον πρόεδρο της χώρας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, να προβεί σε δημόσια επανόρθωση για τις δηλώσεις του κατά της «woke» κουλτούρας. Παράλληλα, το δικαστήριο διέταξε την απόσυρση του βίντεο της επίμαχης ομιλίας του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η δικαστική απόφαση, που δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα, κρίνει ότι ο πρόεδρος υπερέβη τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης και του δίνει προθεσμία πέντε ημερών για να συμμορφωθεί.

Η δικαστική απόφαση και η προθεσμία

Σύμφωνα με το δικαστικό έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα, δικαστήριο της Κολομβίας έδωσε προθεσμία πέντε ημερών στον πρόεδρο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια. Εντός αυτής της προθεσμίας, ο πρόεδρος καλείται να ανακαλέσει δημόσια τις δηλώσεις του κατά της «woke» κουλτούρας.

Επιπλέον, οφείλει να αποσύρει το βίντεο της επίμαχης ομιλίας του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η δημόσια επανόρθωση που απαιτείται θα πρέπει να λάβει αντίστοιχη δημοσιότητα με την αρχική τοποθέτηση του προέδρου. Το δικαστήριο επιβάλλει, επίσης, στον Ντε λα Εσπριέγια να διαγράψει το σχετικό βίντεο τόσο από τους προσωπικούς όσο και από τους επίσημους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τέλος, ο πρόεδρος καλείται να απέχει στο μέλλον από δηλώσεις που παρουσιάζουν τη συγκεκριμένη κουλτούρα ως απειλή για τη χώρα.

Το σκεπτικό του δικαστηρίου

Στο σκεπτικό της απόφασης, το δικαστήριο αναφέρει ότι η τοποθέτηση του Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια υπερέβη τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης. Η δικαιοσύνη έκρινε ότι οι δηλώσεις του ενίσχυσαν ένα κλίμα εχθρότητας απέναντι στην πολυφωνία, ένα δικαίωμα που κατοχυρώνεται ρητά από το Σύνταγμα της Κολομβίας.

Το δικαστήριο υπογράμμισε, επίσης, ότι οι δημόσιοι λειτουργοί, και ιδίως ο πρόεδρος της χώρας, υπόκεινται σε πιο αυστηρούς περιορισμούς όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Αυτή η αρχή αποτελεί βασικό πυλώνα της απόφασης, τονίζοντας την ιδιαίτερη ευθύνη που φέρει ο ανώτατος άρχοντας της χώρας στις δημόσιες τοποθετήσεις του.

Η επίμαχη δήλωση και η προσφυγή

Οι δηλώσεις που οδήγησαν στη δικαστική απόφαση έγιναν στις 15 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης. Τότε, ο Ντε λα Εσπριέγια είχε χαρακτηρίσει τη «woke» κουλτούρα «έναν από τους μεγάλους καρκίνους» που «απειλούν την εθνική ενότητα» της Κολομβίας.

Η δικαστική απόφαση εκδόθηκε έπειτα από προσφυγή που κατέθεσε πρώην μέλος της κυβέρνησης του σοσιαλδημοκράτη πρώην προέδρου Γουστάβο Πέτρο. Η προσφυγή στρεφόταν κατά του διαδόχου του, ο οποίος εξελέγη τον Ιούνιο και ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Αύγουστο.

Το πλαίσιο της «woke» κουλτούρας και άλλες αντιδράσεις

Ο αγγλικός όρος «woke», που κυριολεκτικά σημαίνει «ξύπνιος» ή «αφυπνισμένος», χρησιμοποιείται συχνά από συντηρητικούς πολιτικούς κύκλους, κυρίως στις ΗΠΑ. Εκεί, λειτουργεί ως μειωτικός χαρακτηρισμός πολιτικών και αντιλήψεων που θεωρούνται υπερβολικά προοδευτικές.

Ο πρόεδρος Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, στενός σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έχει δεχθεί και στο παρελθόν επικρίσεις για δηλώσεις του. Αυτές οι δηλώσεις αφορούσαν συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα στην Κολομβία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το δικαίωμα στην άμβλωση.

Επιπλέον, αντιδράσεις είχε προκαλέσει και η εμφάνισή του ανάμεσα στις σορούς ανθρώπων που είχαν παρουσιαστεί ως αντάρτες. Αυτό είχε συμβεί έπειτα από αεροπορικούς βομβαρδισμούς κατά ένοπλων οργανώσεων, τους οποίους είχε διατάξει ο ίδιος ο πρόεδρος.

Με πληροφορίες από: Enikos