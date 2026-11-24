Μια σειρά συλλήψεων για υποθέσεις διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας καταγράφεται στη Σερβία, σηματοδοτώντας μια περίοδο αναταραχής μετά την εκλογική ήττα του Αλεξάνταρ Βούτσιτς στις 25 Οκτωβρίου 2026. Ταυτόχρονα, ένα ασυνήθιστο περιστατικό με μια πτήση της Air Serbia, η οποία αναγκάστηκε να επιστρέψει στο Βελιγράδι, έχει προσελκύσει το διεθνές ενδιαφέρον. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε ένα κλίμα πολιτικών αλλαγών που διαμορφώθηκαν από τις πρόσφατες πρόωρες βουλευτικές εκλογές.

Εκτεταμένες συλλήψεις για διαφθορά

Οι εισαγγελικές αρχές της Σερβίας διερευνούν καταγγελίες για οικονομικές ατασθαλίες, αδιαφανείς δημόσιες συμβάσεις και εκλογικές παραβάσεις. Στο πλαίσιο αυτών των ερευνών, έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις προσώπων με σημαντική επιρροή στην πολιτική και οικονομική ζωή της χώρας.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που έχουν συλληφθεί βρίσκονται ένας πρώην υπουργός, ο ιδιοκτήτης μιας τράπεζας, ο επικεφαλής μιας δημοτικής αρχής, καθώς και ανώτερα στελέχη κρατικών οργανισμών. Επιπλέον, στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει και επιχειρηματίες που διατηρούν σημαντική παρουσία στα κατασκευαστικά και ενεργειακά έργα της Σερβίας.

Το πολιτικό σκηνικό μετά τις εκλογές

Οι δικαστικές αυτές εξελίξεις ακολουθούν την ανατροπή που προκάλεσε η νίκη της Φοιτητικής Λίστας στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Το κίνημα αυτό, το οποίο αναπτύχθηκε μέσα από πολύμηνες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, κατάφερε να εξασφαλίσει 140 από τις συνολικά 250 έδρες του Κοινοβουλίου.

Η παράταξη του Αλεξάνταρ Βούτσιτς, αντίθετα, έλαβε 103 έδρες, σηματοδοτώντας την εκλογική της ήττα. Η αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών στη Σερβία φαίνεται να έχει οδηγήσει σε μια νέα δυναμική όσον αφορά την αντιμετώπιση υποθέσεων διαφθοράς και κατάχρεσης εξουσίας.

Επανενεργοποίηση υποθέσεων και νέες έρευνες

Η αλλαγή του πολιτικού σκηνικού στη Σερβία συνοδεύτηκε από την επανενεργοποίηση ποινικών υποθέσεων που ενδεχομένως είχαν «παγώσει» στο παρελθόν. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει και η έναρξη νέων ερευνών, οι οποίες βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια διερεύνησης.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η χρονική σύμπτωση αυτών των διαδικασιών με τις εκλογές δεν υποδηλώνει απαραίτητα ότι όλες οι υποθέσεις συνδέονται άμεσα μεταξύ τους. Ωστόσο, η εντατικοποίηση των ελέγρων και των διώξεων είναι εμφανής μετά την αλλαγή της κυβέρνησης.

Η μυστηριώδης πτήση JU134 της Air Serbia

Τη νύχτα της 3ης προς 4η Νοεμβρίου 2026, μια τακτική πτήση της Air Serbia, με αριθμό JU134, από το Βελιγράδι προς τη Μόσχα, βρέθηκε στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος. Το αεροσκάφος, τύπου Airbus A320, καταγράφηκε ως η υψηλότερη σε παρακολούθηση πτήση παγκοσμίως στην πλατφόρμα Flightradar24.

Η πτήση αναχώρησε κανονικά από το αεροδρόμιο «Νίκολα Τέσλα» στις 18:48 (τοπική ώρα). Ωστόσο, περίπου μιάμιση ώρα αργότερα, ενώ πετούσε στον εναέριο χώρο της νότιας Λιθουανίας και λίγο πριν εισέλθει στη Ρωσία, έλαβε κατεπείγουσα εντολή να κάνει αναστροφή και να επιστρέψει στη σερβική πρωτεύουσα.

Επιβάτες και παραβίαση ασφαλείας

Την εντολή για την αναστροφή του αεροσκάφους έδωσε ο διευθυντής εταιρικής ασφαλείας του αεροδρόμιου, Milan Kuč. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην πτήση επέβαιναν ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, πρώην υπουργός Εσωτερικών και πρώην επικεφαλής της σερβικής υπηρεσίας πληροφοριών BIA, Aleksandar Vulin, ο διευθυντής της κρατικής εταιρείας φυσικού αερίου «Srbijagas», Dušan Bajatović, καθώς και ο Nenad Popović.

Από τον έλεγχο του υλικού των καμερών ασφαλείας που διενήργησε ο Milan Kuč, διαπιστώθηκε ότι ο Aleksandar Vulin είχε επιβιβαστεί στην πτήση παρακάμπτοντας τον υποχρεωτικό έλεγχο ασφαλείας. Μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε ξανά στο Βελιγράδι, γύρω στις 22:00, οδηγήθηκε σε απομονωμένο σημείο και περικυκλώθηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, εντείνοντας το μυστήριο γύρω από το περιστατικό.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis