Μια ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην επαρχία Κόσι του Νεπάλ. Η δόνηση καταγράφηκε την 24η Νοεμβρίου 2026, προκαλώντας την άμεση ενεργοποίηση των αρμόδιων αρχών για την παρακολούθηση της κατάστασης. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε σε σχετικά μικρό επίπεδο, γεγονός που συχνά επηρεάζει την αισθητότητα της δόνησης στην επιφάνεια.

Τα δεδομένα της σεισμικής δραστηριότητας

Η σεισμική δόνηση, η οποία είχε μέγεθος 5,3 Ρίχτερ, έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Τρίτης, 24 Νοεμβρίου 2026. Η ακριβής ώρα της καταγραφής της δόνησης ήταν στις 07:02:47 IST (Indian Standard Time), όπως αναφέρθηκε από το Εθνικό Κέντρο Σεισμολογίας (NCS).

Το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) υπολόγισε το εστιακό βάθος του σεισμού στα 10 χιλιόμετρα. Αυτό το σχετικά μικρό βάθος μπορεί να συμβάλει στην εντονότερη αίσθηση της δόνησης από τους κατοίκους της περιοχής. Τα στοιχεία αυτά είναι κρίσιμα για την αξιολόγηση της πιθανής επίδρασης του σεισμού.

Η γεωγραφική τοποθεσία και οι συντεταγμένες

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε με ακρίβεια στην επαρχία Κόσι του Νεπάλ. Η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται σε γεωγραφικό πλάτος 27.855 Βόρεια και γεωγραφικό μήκος 87.909 Ανατολικά, σύμφωνα με τις αναφορές που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Η επαρχία Κόσι αποτελεί μία από τις επτά επαρχίες του Νεπάλ και βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Η γεωγραφική της θέση την καθιστά ευάλωτη σε σεισμικά φαινόμενα, καθώς η ευρύτερη περιοχή είναι γνωστή για την έντονη τεκτονική της δραστηριότητα.

Οι επίσημες πηγές ενημέρωσης

Οι πληροφορίες για τη σεισμική δόνηση προέρχονται από αξιόπιστους διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς. Το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) ήταν μεταξύ των πρώτων φορέων που κατέγραψαν και δημοσίευσαν τα αρχικά στοιχεία του σεισμού, παρέχοντας άμεση ενημέρωση.

Παράλληλα, το Εθνικό Κέντρο Σεισμολογίας (National Center for Seismology - NCS) του Νεπάλ επιβεβαίωσε τη δόνηση μέσω επίσημης ανάρτησης. Η ανάρτηση αυτή περιλάμβανε λεπτομερή στοιχεία για το μέγεθος, την ώρα, το γεωγραφικό πλάτος και μήκος, καθώς και το εστιακό βάθος, συμβάλλοντας στην πληρέστερη εικόνα του γεγονότος.

Λεπτομέρειες από την ανακοίνωση του Εθνικού Κέντρου Σεισμολογίας

Στην ανάρτησή του, το Εθνικό Κέντρο Σεισμολογίας (NCS) παρείχε πρόσθετες πληροφορίες για τον σεισμό. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν 20 χιλιόμετρα, μια τιμή που παρουσιάζει διαφοροποίηση από την εκτίμηση των 10 χιλιομέτρων που δόθηκε από το EMSC. Η ανακοίνωση του NCS δημοσιεύτηκε στις 24 Νοεμβρίου 2026, στις 07:02:47 IST.

Το NCS, στην ίδια ανάρτηση, προέτρεψε τους πολίτες να κατεβάσουν την εφαρμογή BhooKamp App για να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με σεισμικά φαινόμενα. Επιπλέον, η ανακοίνωση περιλάμβανε αναφορές σε διάφορους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως οι @DrJitendraSingh, @OfficeOfDrJS, @tummalasrini, @GSuresh_NCS και @ndmaindia, αναδεικνύοντας τη διασύνδεση και την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων και αξιωματούχων.

Με πληροφορίες από: Enikos