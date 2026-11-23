Ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, απηύθυνε τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου, μια σημαντική έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα. Ζήτησε την ανάπτυξη, μέσα στον επόμενο χρόνο, ενός μηχανισμού που θα στοχεύει στον περιορισμό των κινδύνων που εγκυμονεί η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ). Η έκκληση αυτή διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου για την ΤΝ, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Καραϊβική, υπογραμμίζοντας την παγκόσμια διάσταση του ζητήματος.

Ο κ. Γκουτέρες τόνισε την ανάγκη για συντονισμένες προσπάθειες από τα κράτη-μέλη, ώστε να δημιουργηθεί ένα σταθερό και αξιόπιστο πλαίσιο διαχείρισης των κινδύνων της ΤΝ. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος των τελευταίων του ενεργειών, καθώς η θητεία του ως γενικός γραμματέας του ΟΗΕ ολοκληρώνεται στο τέλος του τρέχοντος έτους.

Το κάλεσμα του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για πολυμερές πλαίσιο

Στην ομιλία του, ο Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε ρητά τα κράτη-μέλη να συντονίσουν τις προσπάθειές τους. Ο στόχος είναι η ανάπτυξη, εντός του επόμενου έτους, ενός πολυμερούς πλαισίου για τη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Αυτό το πλαίσιο, όπως δήλωσε, θα πρέπει να είναι χωρίς αποκλεισμούς, βασισμένο σε αρχές και να εποπτεύεται με ανεξάρτητο και αξιόπιστο τρόπο.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, ο οποίος αποχωρεί από τη θέση του στο τέλος του έτους, υπογράμμισε τη σημασία της άμεσης δράσης. Η έκκληση αυτή αντανακλά την πεποίθησή του ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να θέσει τις βάσεις για την υπεύθυνη χρήση της ΤΝ, προτού οι κίνδυνοι καταστούν ανεξέλεγκτοι.

Η ανάγκη για ρύθμιση και τα αυτόνομα οπλικά συστήματα

Καθώς πλησιάζει η λήξη της θητείας του, ο Αντόνιο Γκουτέρες έχει ταχθεί με σαφήνεια υπέρ ενός ρυθμιστικού πλαισίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η θέση του εστιάζει στην προληπτική δράση και τη θέσπιση κανόνων για την αποτροπή δυνητικά καταστροφικών χρήσεων της τεχνολογίας.

Ειδικότερα, ο κ. Γκουτέρες επισήμανε την επιτακτική ανάγκη για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων κατά της χρήσης θανατηφόρων αυτόνομων οπλικών συστημάτων. Αυτά τα συστήματα, γνωστά και ως Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS), αναφέρονται συχνά ως «ρομπότ-δολοφόνοι» και αποτελούν ένα σοβαρό σημείο προβληματισμού, καθώς η ανάπτυξή τους εγείρει ηθικά και ασφαλιστικά ζητήματα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Διχασμός στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης

Η συζήτηση γύρω από την ανάπτυξη και τη ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει αναδείξει σημαντικές διαφορές απόψεων ακόμα και μεταξύ των κορυφαίων στελεχών του κλάδου. Τον Σεπτέμβριο, ο επικεφαλής της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, και ο ιδρυτής της SpaceX, Έλον Μασκ, ζήτησαν την επιβράδυνση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, εκφράζοντας ανησυχίες για τους πιθανούς κινδύνους.

Από την άλλη πλευρά, άλλα ηγετικά στελέχη του τεχνολογικού τομέα έχουν ταχθεί υπέρ της συνέχισης της ανάπτυξης της ΤΝ με γοργούς ρυθμούς. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ο Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος επανήλθε στο τιμόνι της Nvidia, καθώς και ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ της Meta. Αυτή η διχογνωμία υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα του ζητήματος και τις διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς το μέλλον της τεχνολογίας.

Η στάση των ρυθμιστικών αρχών στις Ηνωμένες Πολιτείες

Στο πλαίσιο των διεθνών εκκλήσεων για ρύθμιση, οι ρυθμιστικές αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν φαίνονται, προς το παρόν, διατεθειμένες να παρέμβουν ενεργά στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Αυτή η στάση διαφοροποιείται από τις προτάσεις για τη δημιουργία ενός πολυμερούς και ανεξάρτητα εποπτευόμενου πλαισίου.

Επιπλέον, ο πρόεδρος Τραμπ έχει εκφράσει την άποψη ότι η υπερβολική εποπτεία στην Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να αποδυναμώσει την ανταγωνιστικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι της Κίνας. Η συγκεκριμένη προσέγγιση αναδεικνύει τις οικονομικές και γεωπολιτικές διαστάσεις που συνδέονται με τη ρύθμιση της ΤΝ, καθώς οι μεγάλες δυνάμεις επιδιώκουν να διατηρήσουν ή να ενισχύσουν την τεχνολογική τους υπεροχή.

Με πληροφορίες από: Topontiki