Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την εξαιρετική του χαρά για την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της NVIDIA. Λίγη ώρα αφότου χαρακτήρισε τον Χουάνγκ «πατριώτη και εθνικό θησαυρό», ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε σε μια ανάρτηση στο TruthSocial. Εκεί δημοσίευσε μια εικόνα που δημιουργήθηκε με Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία απεικονίζει τον Χουάνγκ με ένα κόκκινο σουτιέν, σε μια αναφορά σε ένα περιστατικό του 2024.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social

Η εικόνα Τεχνητής Νοημοσύνης, την οποία ανέβασε ο Ντόναλντ Τραμπ στον λογαριασμό του στο Truth Social, παρουσιάζει τον Τζένσεν Χουάνγκ σε μια στάση σώματος νικητή. Στην απεικόνιση, ο Χουάνγκ εμφανίζεται με ματωμένο το μάγουλό του, ενώ κρατά θριαμβευτικά έναν κόκκινο στηθόδεσμο. Αυτή η προκλητική, όπως χαρακτηρίζεται, εικόνα δημιουργήθηκε από χρήστες του διαδικτύου με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η έμπνευση για την εν λόγω φωτογραφία προέρχεται από μια γνωστή εικόνα του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία είχε τραβηχτεί στις 13 Ιουλίου του 2024. Τότε, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εμφανιστεί με υψωμένη τη γροθιά του και περιτριγυρισμένος από άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας, αμέσως μετά από μια απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του. Το περιστατικό είχε λάβει χώρα κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης που πραγματοποιούσε στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια. Η ανάρτηση του Τραμπ με την επεξεργασμένη εικόνα του Χουάνγκ, στην οποία ο τελευταίος κρατά ένα κόκκινο σουτιέν μπροστά από σημαία της Nvidia, αναπαριστά ακριβώς αυτή την στάση του Τραμπ μετά την απόπειρα δολοφονίας.

Η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην Nvidia

Η δημοσίευση της εικόνας από τον Ντόναλντ Τραμπ έγινε λίγες ώρες μετά την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia. Ο Χουάνγκ είχε απομακρυνθεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου 12 ημέρες νωρίτερα, λόγω ενός σεξουαλικού σκανδάλου που είχε ξεσπάσει. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia να επαναφέρει τον Χουάνγκ στο τιμόνι της εταιρείας προκάλεσε άμεσα σημαντικές εξελίξεις στην αγορά.

Συγκεκριμένα, η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε ένα εκρηκτικό ράλι στη μετοχή της εταιρείας. Τα κέρδη της μετοχής της Nvidia ξεπέρασαν το 30% μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του Χουάνγκ. Η παρέμβαση του Τραμπ και η υποστήριξή του στον ισχυρό άνδρα της Nvidia θεωρείται ότι έπαιξε ρόλο σε αυτή την εξέλιξη, με τον Αμερικανό πρόεδρο να επιχαίρει για την επιστροφή του Χουάνγκ στην ηγεσία.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε την υποστήριξή του προς τον Τζένσεν Χουάνγκ, χαρακτηρίζοντάς τον «σπουδαίο πατριώτη και εθνικό θησαυρό». Αυτές οι δηλώσεις έγιναν λίγο πριν την ανάρτηση της εικόνας στο Truth Social, υπογραμμίζοντας την ικανοποίησή του για την επανένταξη του Χουάνγκ στην κορυφή της Nvidia. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εκφράσει την εξαιρετική του χαρά για την επιστροφή του Χουάνγκ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε το σκάνδαλο που είχε οδηγήσει στην προσωρινή απομάκρυνση του Χουάνγκ με μια χαρακτηριστική φράση. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Το σεξ πουλάει, παιδιά». Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η υπόθεση αυτή θα μπορούσε τελικά να αποδειχθεί θετική για τη δημόσια εικόνα του Τζένσεν Χουάνγκ, παρά τις αποκαλύψεις που αφορούσαν τις εξωσυζυγικές του σχέσεις.

Το παρασκήνιο του σκανδάλου και οι αντιδράσεις

Το σεξουαλικό σκάνδαλο που οδήγησε στην απομάκρυνση του Τζένσεν Χουάνγκ από την ηγεσία της Nvidia περιλάμβανε αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις του. Μεταξύ αυτών των σχέσεων, φέρεται να υπήρχε και μία με γυναίκα που συνδέεται με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών. Αυτό το στοιχείο προσέδωσε μια επιπλέον διάσταση στην υπόθεση, πέρα από το προσωπικό της σκέλος.

Η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia, σε συνδυασμό με την ένθερμη υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους Δημοκρατικούς. Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, προανήγγειλε τη διεξαγωγή έρευνας για την υπόθεση. Ο Σούμερ κατηγόρησε τον Τραμπ ότι προτάσσει τα οικονομικά συμφέροντα δισεκατομμυριούχων έναντι της εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η κατηγορία υπογραμμίζει την πολιτική διάσταση που έλαβε η υπόθεση της επιστροφής του Χουάνγκ.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis